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Загадочная ложь пришельцев

№ 29(63) от 19.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Загадочная ложь пришельцев
 Сенсация! Только что удалось связаться с представителями внеземных цивилизаций (ВЦ)!! Впервые удалось получить ответы на все заданные вопросы от инопланетян!!! Сенсация? Безусловно… Но такое сообщение можно было бы печатать каждую неделю.

 В архивах Научно-исследовательского объединения «Космопоиск» существует банк данных на людей, утверждающих, что они находятся в контакте с ВЦ. Контактеров уже более 7 тыс., и число это постоянно растет!

Контактеры планеты Земля

 НЕУЖЕЛИ установление межзвездного диалога между Человечеством и иными цивилизациями – дело давно состоявшееся? По мнению так называемых контактантов, якобы давно принимающих сигналы из Космоса, спорить можно лишь о том, советы какой цивилизации для нас полезнее всего? И насколько быстро нужно воплощать в жизнь рекомендации наших галактических соседей?

 Каков здесь процент правды? Можно ли проверять сообщения тех или иных контактеров, исходя из субъективных оценок?

 Среди наиболее интересных и важных для нас пересказчиков информации можно было бы назвать предсказателей, ясновидящих, религиозных деятелей. И, что особенно для нас важно, авторов летописных сообщений, описывающих случаи контактов с богами, святыми или пришельцами в прошлые века. Исторические архивы всех континентов просто переполнены такими описаниями. Целые отрасли истории, теологии и палеоуфологии во многом целиком базируются именно на них.

 Мы предположили по крайней мере 3 способа проверки достоверности исторических сообщений.

 Во-первых, это эффект личного доверия информатору. Если изученные прежде сообщения оказывались достоверными, то высока степень доверия и к исследуемому сообщению.

 Во-вторых, сообщение проверяется на предмет противоречий с уже имеющимися сообщениями других контактеров, экстрасенсов, колдунов, блаженных и иных нетрадиционных источников получения информации.

 В-третьих, сообщение сверяется с данными современных наук (физики, химии, механики…). С описанием других независимых свидетелей исторических событий, данными ими в летописях, архивных записях, с археологическими или архив­ными находками и т.д.

Контакт Кострыкина

 ВИКТОР Петрович Кострыкин из Нальчика утверждал, что побывал на борту НЛО в 1968 и 1970 годах. Он подробнейшим образом описал внеш­нее и внутреннее строение аппаратов пришельцев. Эти описания, ставшие для молодой советской уфологии классическими, кочевали в рукописных вариантах и ксерокопиях по всему СССР.

 Но через несколько лет выяснилось, что на самом деле описания кострыкинского «НЛО» совпадают с описанием фанерного макета космического корабля, сделанного для съемок фильма «С серебряной планеты» в 1977–78 годах. Съемки фильма по известному роману Ежи Жулавского вела польская телекомпания. Макет корабля с надписью «VVГГ-2» (название телекомпании) за ненадобностью поляки оставили на горном перевале. Фотографии «приземлившегося НЛО» попали на страницы газет.

 Вроде бы факт был налицо: рассказы Кострыкина были один в один «слизаны» с внеш­них данных фанерной кон­струкции.

 Но с другой стороны, Кострыкин видел этот НЛО задолго до начала съемок фильма и строительства макета! Правда, последнее известно только со слов самого Кострыкина. Но если это так – то вряд ли поляки делали свой макет, ориентируясь на показания местного нальчикского очевидца. Скорее всего, кто-то специально подсунул подделку… Для чего?.

Контакт Соломенникова

 ОЛЕГ Юрьевич Соломенников из Ногинска Московской обл., будучи с детства инвалидом с парализованными ногами, стал автогонщиком. Несколько раз выигрывал Московские гонки на выживание. С конца 1998 г. стал чувствовать речевые сигналы иных цивилизаций, которые повторяются с периодичностью 2 раза в год.

 По его словам, он телепатическим способом принимает информацию от сущностей, именующих себя «богами». Он якобы получил четкие ответы на такие вопросы, как: «есть в человеке душа или нет?», «откуда слово «Бог» и что оно значит?», «почему мы не слышим инопланетян?», «почему горит Солнце?», «будет ли конец света?», «есть ли жизнь после смерти?» и т.д.

 Подробностей пока не приводится, но те, кто исследовал Соломенникова, не нашли повода сомневаться в его честности.

Контакт Сиберта

 НА ПРИМЕРЕ одного из достаточно типичных контактеров, художника Андрея Эрнстовича Сиберта из г. Йошкар-Ола, можно применить все три способа проверки достоверности.

 1) Сиберт достаточно трезво оценивает все сказанное им, иногда даже критически относится к передаваемой им же информации. Как рассказчик вызывает доверие.

 2) По сравнению с другими контактерами – очень много пересечений и повторений. Тот же «почерк», те же типичные просьбы «инопланетян», похожие тезисы о необходимости спасения земной цивилизации.

 Разумеется, есть и нюансы: Сиберт превосходный художник (большинство контактеров в конце концов приступает к рисованию и визуализации полученной информации. Но большинство в отличие от Сиберта рисует в стиле примитивизма). Возможно, поэтому основная информация приходит к нему в схематическом виде.

 3) Несколько конкретных данных в текстах Сиберта – это «ляпы» с точки зрения ученых. Например, упомянутое Сибертом расстояние от Земли до планеты его «респондентов» (в пересчете с километров на общепринятые величины – около 100 гигапарсек) гораздо больше… размеров нашей Вселенной. Ее размеры, согласно последним астрономическим данным, около 6 гигапарсек. Можно возразить, что ошибаться как раз могут земные астрономы. Но не на несколько порядков!..

Где же первоисточник?

 СХЕМА контакта за тысячи лет не претерпела существенных различий. За исключением того, что земные контактеры стали более технически грамотными, а пришельцы перестают именовать себя богами. Возможно, второе происходит как следст­вие первого. Значит – только с учетом этого можно рассматривать летописные упоминания о контактах с богоподобными существами в далеком прошлом.

 Так или иначе контактеры действительно с кем-то контактируют. Но эти «кто-то» совсем не те, за кого себя выдают.

 При всем при этом категорического запрета на возможность осуществлять телепатический контакт с ВЦ выносить нельзя ни в коем случае. Кто знает, каких высокий технологий мы достигнем? И не сможем ли уже через n-ное количество лет и сами передавать сообщения нашим звездоплавателям или сразу – в умы тамошних аборигенов? При этом выуживать информацию и оставлять нужную дезинформацию (обычная практика политиков, возможно, и межзвездной политики тоже). Ничто не запрещает делать то же самое иным, более развитым, цивилизациям с нами.

Вадим ЧЕРНОБРОВ

Степень правдивости

 В 1989–1996 гг. специалистами «Космопоиска» были изучены описания более чем сот­ни современных контактеров. Как правило, в своих рассказах последние делают упор на описание конструкции НЛО и пересказ собственного диалога с пришельцами, если таковой имел место. Мы не можем быть уверены в том, что точно знаем и реальные схемы НЛО, и реальные цели посещения Земли. Разумным было бы предположить, что рассказы контактеров, побывавших внутри разных НЛО, не должны различаться между собой больше, чем рассказы тех, кто был внутри однотипных объектов. И сравнение контактерских сообщений действительно выявило здесь четкую корреляцию. Но… только там, где контактеры полагались полностью на собственные глаза и уши.

  Иными словами, обычные земные люди, побывавшие внутри одинаковых НЛО, описывали их внешний вид и внутреннее строение настолько одинаково, насколько могли это сделать обычные люди без технического образования и хорошей зрительной памяти. Но совсем другая картина наблюдалась при описании принципа полета НЛО, прин­ципа работы двигателей, цели полета. То есть всего того, что пришельцы «доверительно» сообщали контактерам. Из чего можно сделать вывод, что сообщения пришельцев, в том числе и информация о том, кто они и откуда к нам прилетают, в большинстве случаев оказываются намеренной дез­информацией со стороны самих пришельцев

 Таким образом, степень правдивости в рассказах пришельцев можно оценить как не превышающую 10–20% от общего количества информации, а вероятнее всего – этот процент составляет 1–5%. Аналогичные цифры сообщил представитель болгарских уфологов. Они провели обследование 150 контактеров, полезный выход – только 2 человека, в которых они уверены «на все сто», или 1,3%.

 Вывод, который чаще всего приходит на ум ученым, – все контактеры попросту сумасшедшие. Но непредвзятые исследования говорят за то, что это удобное для официальной науки объяснение срабатывает далеко не всегда. По данным В. Ажажи, доложенным им на конференции в Днепропетровске, из обследованных врачами 108 контактеров у 47 была установлена шизофрения, соответственно, 61 контактер был вполне нормален. Исследование не выявило четко, явилась ли шизофрения «причиной» контакта или его следствием. Наблюдения за такими людьми говорят о том, что возможны оба варианта.

 

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