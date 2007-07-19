Комары и мошки насмерть заели мужика

Жуткую смерть принял мужчина, чей труп был обнаружен в поле близ села Пономарево Заводоуковского района Тюменской области.

КАК рассказал Виктор Рерих, прокурор отдела следственного управления прокуратуры Тюменской обл., 2 июля сельский житель нашел труп и сообщил в милицию.

Судмедэксперт оперативно-следственной группы, осмотрев тело, не нашел признаков насильственной смерти. По его предварительному выводу, гибель мужчины могла наступить от анафилактического шока – яда многочисленных укусов комаров, мошки и оводов. Накануне вечером местный житель видел этого мужчину, шедшего по полю в одних штанах, с голым торсом.

Специалисты областной дез­станции отмечают, что в этом году погода в Тюменской обл. благоприятствует массовому вылету мошкары. Наибольший ее выплод наблюдается в начале и середине лета. К августу из активных кровососов на долю местных жителей остаются «только» комары.

В прошлые века, кстати, такой способ казни применялся к неверным женам: их голыми привязывали в лесу, а через день-два забирали бездыханное тело…

