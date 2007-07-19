СПИД победили

Революционный прорыв в борьбе со СПИДом. Генетики из Германского института молекулярной биологии Макса Планка создали «генетическое оружие» против чумы XXI века. В отличие от остальных лекарств новый препарат не подавляет развитие болезни, а уничтожает сам вирус иммунодефицита.

ВИРУС СПИД оставался непобедимым, поскольку использует «стелс-технологию». «Зараза» внедряется в организм на уровне ДНК, добавляя цепочки своего «кода» в геном инфицированной клетки. Болезнь может десятилетиями оставаться в «спящем» состоянии – организм поражен, но вирус не размножается. Как раз расправиться с «дремлющей заразой» и не удавалось, поскольку лекарства «не отличали» инфицированные клетки от здоровых.

Теперь средство есть. Фер­мент Tre, созданный в институте Мак­са Планка, распознает вредоносные цепочки «кода». Он «перестраивает» их, разрушая вирус, и клетки выздоравливают. В лабораторных условиях фермент излечил инфицированные клетки за 3 месяца.

Правда, применять новое средство на людях пока не решаются. По мнению заместителя директора НИИ молекулярной медицины, доктора медицинских наук Алексея Иванова, до появления препаратов, способных полностью излечивать людей от СПИДа, пройдет не менее 5 лет.

Заместитель директора Института молекулярной биологии и биофизики СО РАМН профессор Марк Штарк дает более оптимистичный прогноз: «Лекарство от СПИДа может появиться через два года». По его мнению, победить СПИД можно только внедрением в клетку. Ученые давно подбираются к вирусу через ДНК. Такие исследования ведутся во всем мире, в том числе и в российских институтах.