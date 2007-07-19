В г. Никель дождь прожигает дырки в зонтиках и плащах
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
Концентрация серы в воздухе города Никель Мурманской области превысила все допустимые нормы. Норвежский институт исследования воздуха сообщил о 20-кратном превышении допустимой концентрации серы в атмосфере.
РОССИЙСКИЕ экологические организации направили официальные запросы в администрацию Мурманской области, Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды, МЧС.
– Есть основания подозревать, что в Мурманской области замалчивается серьезная экологическая проблема, – отметил Виталий Серветник из экологической организации «Природа и молодежь».
Дождь прожигает дырки в зонтиках и плащах. Рекомендованный уровень содержания серы в Норвегии составляет 350 микрограммов на кубометр воздуха. Замеры, которые были сделаны в Никеле, показывают уровень, который в 20 раз превышает рекомендованный.
Мурманский областной центр мониторинга окружающей среды подтверждает повышение уровня диоксида серы в Никеле. Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий.
Что делать в такой ситуации? А если такой дождь попадает на шевелюру? Или на нежную кожу ребенка?
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