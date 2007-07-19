В г. Никель дождь прожигает дырки в зонтиках и плащах

Концентрация серы в воздухе города Никель Мурманской области превысила все допустимые нормы. Норвежский институт исследования воздуха сообщил о 20-кратном превышении допустимой концентрации серы в атмосфере.

РОССИЙСКИЕ экологические организации направили официальные запросы в администрацию Мурманской области, Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды, МЧС.

– Есть основания подозревать, что в Мурманской области замалчивается серьезная экологическая проблема, – отметил Виталий Серветник из экологической организации «Природа и молодежь».

Дождь прожигает дырки в зонтиках и плащах. Реко­мендованный уровень содержания серы в Норвегии составляет 350 микрограммов на кубометр воздуха. Замеры, которые были сделаны в Никеле, показывают уровень, который в 20 раз превышает рекомендованный.

Мурманский областной центр мониторинга окружающей среды подтверждает повышение уровня диоксида серы в Никеле. Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий.

Что делать в такой ситуации? А если такой дождь попадает на шевелюру? Или на нежную кожу ребенка?