У пограничников форма почернеет
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Высокие начальники с Лубянки, прилетающие на Курилы или Камчатку, говорят: форма у погранцов скоро станет черная, как у Штирлица из фильма «Семнадцать мгновений весны». Вполне официально это подтвердил и заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенант Николай Кошарный.
УКАЗОМ Президента РФ №921 для военнослужащих органов ФСБ, в том числе пограничников, определена к ношению новая военная форма одежды иссиня-черного цвета. Цветовая гамма была выбрана на основе истории военного костюма.
Символ пограничника – зеленая фуражка – остается в комплекте военной формы одежды, изменился только цвет канта и околыша. Он стал васильковым – по принадлежности к ведомству.
За всю историю этого главного атрибута пограничной формы одежды, которая берет начало с приказа министра финансов России от 16 сентября 1909 г. №52, это не первое изменение деталей зеленой фуражки. Но менять исторически сложившийся цвет головного убора не стали. На Лубянке пограничное начальство решило, что ветераны и нынешние часовые границы не поймут и примут новшество в штыки.
Сегодня только отдельные подразделения Пограничной службы, задействованные в мероприятиях на межгосударственном уровне, обеспечены комплектами новой формы одежды. Прежде всего планируется одеть в новую форму сотрудников контрольно-пропускных пунктов.
Сейчас Пограничная служба разрабатывает спецодежду для отдельных категорий военнослужащих, исполняющих специфические служебные обязанности в разных климатических и географических районах России. Предстоит создать специальную форму одежды, максимально комфортную и соответствующую условиям службы. Уже есть уникальные образцы такого комплекта одежды, которую можно носить и в дождь, и в зной, и в стужу.
Разработаны и проходят экспериментальную носку специальная одежда для непосредственного несения службы по охране государственной границы, досмотровая специальная одежда для сотрудников пограничного контроля.
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