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У армии взыграла кровь

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

У армии взыграла кровь
Ту-22М3
 Как сообщили наши источники в Генеральном штабе, этим летом решено резко увеличить число военных учений. На прошлой неделе они проходили практически во всех регионах страны.

 ЦЕЛИ и задачи у всех этих маневров разные. Но, как отмечают военные эксперты, есть одно общее: на всех этапах учений активно применяется авиация. Это вызывает повышенный интерес военных разведок стран НАТО. Например, как отмечает командование российских войск противовоздушной обороны, никогда еще зарубежные самолеты-разведчики так часто и так близко не подходили к нашим границам. Правда, пока они не нарушают воздушного простран­ства Российской Федерации. Но каждый день в районах наших учений, особенно на Севере и Дальнем Востоке, силы ПВО фиксируют полеты самолетов-разведчиков типа «Орион» или «Атлантик».

 – Так за нами не следили с советских времен, – сказал корреспонденту «Аргументов неделi» дежурный генерал на ЦКП Генштаба.

 По словам помощника Главнокомандующего ВВС России полковника Александра Дробышевского, военная авиация активно поддерживала действия Сухопутных войск как на учениях «Кавказский рубеж – 2007», так и на море. В Баренцевом море боевые стрельбы выполняли самолеты Су-27, МиГ-29, Су-24, вертолеты Ми-24. Все экипажи справились с поставленными задачами. Кроме этого они вели разведку, а также выполняли задачи по прикрытию и нанесению ударов по наземным, воздушным и надводным целям.

 Особо надо отметить дальнюю авиацию. В ходе проведения учений с Северным флотом летчики-«дальники» выполнили более 20 самолето-вылетов стратегических ракетоносцев Ту-22М3. Только за один день 4 самолета Ту-22М3 успешно провели пуски ракет класса «воздух–земля», успешно поразив цели в акватории Баренцева моря. При этом особенно отличились подчиненные полковников Романа Опарина и Александра Цылева.

 Но наибольший интерес вызвали тыловые военные учения «Крыло-2007», проходившие на Дальнем Востоке. На них летчики отрабатывали посадку и взлет на необорудованный аэродром. Действовали по-фронтовому. Впервые на шоссе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре приземлились несколько самолетов и вертолетов. При этом два самолета Су-27СМ провели имитацию посадки на автотрассу и последующего взлета, опустившись на высоту в четыре метра. Ряд самолетов и вертолетов совершил посадку на автодорогу. К ним сразу же подали топливозаправщики. Быстро пополнив запасы горючего, боевые машины снова взмыли с автострады в небо. Военные регулировщики на все это время, естественно, закрыли этот участок для автомобильного движения.

 Когда-то посадка на автострады входила в программу боевой подготовки военных летчиков. Сейчас же даже бывалые пилоты не припомнят, когда в последний раз они сажали самолеты на шоссе.

 – Во всяком случае, в бытность мою главкомом ВВС в 1991–1998 гг. мы этого не делали, – заявил генерал армии Петр Дейнекин.  – Время было тяжелое для авиации, лишь бы элементарные навыки пилотирования отработать. К тому же, керосин поступал в войска по каплям. Поэтому я очень рад, что сейчас снова стали возрождать забытые тактические приемы. Летчики должны уметь садиться и взлетать с автострад на тот случай, если противник разрушит взлетно-посадочные полосы настоящих аэродромов. В 45-м при взятии Берлина Александр Покрышкин посадил на автобаны целую авиадивизию.

 Итоги учений «Крыло-2007» подвел их руководитель, начальник тыла Во­оруженных сил РФ, заместитель министра обороны генерал армии Владимир Исаков. Он отметил, что на маневрах отработано более 100 вопросов тылового обеспечения войск. И в частности авиации.

 Общая численность войск, участвующих в комплексном тактическом учении «Кавказский рубеж – 2007», составляет несколько тысяч человек. В маневрах задействовано более 250 единиц бронетехники и артиллерийских систем, свыше 30 самолетов и вертолетов ударной, истребительной, армейской и военно-транспортной авиации.

 Так, Ростовское объединение ВВС и ПВО ежедневно выполняло более 50 вылетов самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25, Су-27, вертолетов Ми-8, Ми-24. Авиация отрабатывала вопросы ведения разведки, нанесения ударов по наземным и воздушным целям, перехватов самолетов-нарушителей.

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