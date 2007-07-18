Про тех, кто в море
Яхта «Апостол Андрей» прошла 110 тыс. морских миль
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО ]
Идея кругосветных путешествий под парусом и через четыреста лет после первых кругосветок, в век крейсеров и атомоходов, продолжает привлекать наших современников. Сегодня гость редакции – капитан яхты «Апостол Андрей» Николай ЛИТАУ, трижды обошедший вокруг земли по всем океанам, включая Северный Ледовитый.
Про капитана
НИКОЛАЙ Литау родился в 1955 г. в Северном Казахстане, из русских немцев, заслуженный мастер спорта России, кавалер ордена Мужества, член Русского географического общества. Удостоен престижных международных наград: медалей «За искусство мореплавания» и «Голубая вода».
и про судно
«АПОСТОЛ Андрей» – океанская яхта. Длина 16 м, осадка 2,7 м, водоизмещение 25 т. Корпус яхты сварен из стальных листов, имеет граненые обводы. Прочность и жесткость обеспечиваются за счет толщины обшивки – 20 мм на днище и жесткости переборок. Две мачты – грот (19 м) и бизань (14 м) – несут 130 м2 парусов. Вспомогательный двигатель 85 л.с. Экипаж 5–7 человек.
– У РОССИИ славная морская история. Можно ли сказать, что мы – морская держава?
– В международном морском праве нет понятия «морская держава». Статус морской державы – это, скорее, вопрос морального преимущества. Страна, конечно, окружена со всех сторон морями и имела большой флот. Но Россия все-таки больше материковая держава, чем морская. А главное, про нас нельзя сказать, что мы культурная морская держава, скажем, как Великобритания.
– А чем это определяется?
– В частности, отношением к моряку, к путешественнику. Для нас трудности путешествия начинаются на родине. К примеру, оформление выхода в море из Питера отличается от оформления во Владивостоке. Как будто в разных государствах находишься. А в Петропавловске-Камчатском от нас потребовали задекларировать все продукты, которые мы загрузили на борт, и заплатить за них пошлину… Но я их везу не на продажу – съем с командой! Иностранцу, посетившему Россию на яхте, зачастую вообще непонятно, куда податься. Да еще каждый норовит ободрать несчастного «по полной программе».
Совершенно другая картина при посещении английских территорий. Я был в Лондоне, на Фолклендских островах, на островах Питкерн, Южная Георгия, Св. Елена, Вознесения. Вопрос о визе вообще не возникает – есть она у тебя или нет. Если ты пришел с моря, тебя обязательно примут, ты приличный человек. Доходит до смешного – ни паспорта не спрашивают, ни визы не нужно, не приходит таможня. Судовую роль отдашь капитану порта, и все. Платишь 30–40 фунтов с яхты и месяц можешь гулять по территории. В метрополии, как правило, не платишь ничего.
– Чем такое положение вещей можно объяснить?
– У нас история морской державы насчитывает всего 300 лет. А у англичан, голландцев, испанцев, португальцев – море в крови. Потом, у нас граница-то морская хоть и огромная, но в основном – это Северный Ледовитый океан, который для коммерческого использования малопригоден, а уж для яхт...
– В чем выражается изменение климата? Ведь вы прошли через Северный морской путь…
– Глобальное потепление – это факт. В прошлом году судно «Академик Федоров» – судно ледокольного класса, но не ледокол – дошло до Северного полюса! Дизельные ледоколы регулярно ходят к Северному полюсу. А всего лишь 30 лет назад атомоход «Арктика» первым дошел до Северного полюса – это был подвиг. Наша станция в Антарктиде – Беллинсгаузен на о. Ватерлоо (Кинг Джордж) – уже несколько лет наблюдает, что льды не образуются. Вся гряда Южных Шетландских островов у Антарктиды окружена чистой водой. На такой широте и нет льдов! Такого раньше не было.
– Как вы относитесь к теории Тура Хейердала о переселении рас на плотах? Реально ли переплыть океан на плоту, джонке?
– Что касается теории, то она и при жизни Хейердала подвергалась жесткой критике, что уж говорить о сегодняшнем дне. Главный козырь Хейердала: сядьте на плот и попробуйте! Но на самом деле в научных трудах вы нигде не увидите, что заселение островов Тихого океана шло из Америки. Нет, оно шло через южный Китай, через Индонезию, Австралию, Новую Гвинею, а затем на восток. Мне лично кажется, что человек, наблюдающий, как 360 дней в году ветер дует в одну сторону и только 5 дней – в обратную, не кинется сломя голову в плавание по принципу «куда ветер дует». В жизни происходит по-другому: при благоприятной погоде идет на разведку против ветра, а потом гарантированно возвращается!
– По поводу биоресурсов: вы ощущали, что океан – это кладовая, что там находятся запасы, которых человечеству хватит на много-много лет?
– Человечество с этим изобилием успешно справляется, например, некоторые виды китов и морских животных исчезли совсем – их выбили. Но все же океан поистине неисчерпаем. Океанских богатств хватит и нам, если разумно подходить к их использованию.
– Прокормиться в океане можно?
– Можно. И это доказал Ален Бомбар, который на надувной лодке с одной удочкой пересек Атлантику, питаясь рыбой и планктоном, собирая дождевую воду. Он совершил подвиг, показав, что люди гибнут в морях в первую очередь из-за страха и неуверенности в своих силах.
– Чем питались вы?
– В основном консервами, крупами, свежими овощами, картошкой. На яхте мы не ограничены в весе. Ловить рыбу можно, только если ты плывешь со скоростью воды. Если же имеешь хотя бы какой-то ход, то ловли не получается. Но стоит лечь в дрейф, и вокруг начинает собираться жизнь. Так, в Атлантике мы увидели старую брошенную сеть – подошли и под ней сразу наловили штук пять тунцов.
– Вам приходилось чувствовать себя оторванными от всего мира?
– Приходилось. Это были самые счастливые дни плавания! Один раз мы остались без связи по организационным (не по техническим) причинам: не успели проплатить за один телефон и вышли из зоны действия другого. Недели две нас никто не доставал, были предоставлены сами себе. При том на борту есть три компьютера, три системы космической связи, электронная почта работает, радиосвязь… Любая крейсерская яхта может обходиться без связи, идти под парусами, без дизеля (он и нужен-то для заходов в порты и зарядки аккумулятора).
– Было ли страшно в какие-то моменты? Боялись пучины, морских чудовищ, акул?
– Наверное, нет человека, который бы ничего не боялся. Многое зависит от размеров лодки. Для нашей лодки ни акула, ни кит не представляют опасности.
Опасны тяжелая погода, природа, шторма. Ну и команда. Как говорил мой товарищ, большего вреда, чем сама команда, никто не приносит. За десять лет плавания было всякое. Так, в первом плавании мы потеряли руль, его подводную часть – перо. Это довольно тяжелая железяка. Случилось ЧП как раз посередине Индийского океана. Пришлось пройти без руля 2 тыс. миль до Австралии. Удар был, как говорится, ниже ватерлинии… Вся экспедиция была под вопросом. Еще драматический случай произошел в 2002 г. в Канадской Арктике, когда нас затерло во льдах, яхту начало выжимать. Вроде бы и льды были не тяжелые, однако руль свернули и винт повредили. А пересаживаться на льдины нельзя – их легко может раскрошить.
– Что вас поразило?
– Я много видел интересных и редких явлений природы, например, лунную радугу. Это настоящая радуга, только бледная, ночная. Ее мало кто видел. Видел потрясающее по красоте северное сияние. Видел, как играют вокруг нас горбатые киты – они очень любопытные. Под конец один красавец перевернулся, прошел под яхтой и шлепнул хвостом снизу по борту. Поднял массу воды на палубу (хвост метра четыре в размахе), после чего группа ушла.
– Насколько населен океан?
– Пробок еще долго не будет. Что касается перевозок, то самый интенсивный трафик, пожалуй, на Северном море, можно сказать, сумасшедшее европейское движение. Моря вообще суетливое место. А вот в океане можно идти неделю-другую и никого не встретить.
– Мусора много?
– В основном все-таки океан чист. Но есть места, где мусора – пластика – довольно много. Он и не тонет, и не перерабатывается, как органика. Особенно много его к востоку от Японии. Не проходит и часа, чтобы мимо не проплыли буи, стулья, холодильники. Хотя у себя дома японцы очень чистоплотны: садятся в машину – снимают обувь. Все водители общественного транспорта – в белых перчатках…
– Что вас как русского человека удивило?
– Европейцы и есть европейцы – они не лезут в твои дела. А вот микронезийцы не дадут остаться одному. Во время стоянки в порту они рассаживаются на причале и наблюдают за тобой. Непрерывное реалити-шоу, которое очень утомляет. В Меланезии Россию путают со Швейцарией! Что любопытно: все, кто говорит по-русски, будь то грузин, еврей или украинец, – все мы за границей русские.
– У вас не возникло желания пуститься в плавание на джонке, плоту, надувной лодке?
– Такие желания возникают постоянно. Это, видимо, уже диагноз.
ВМЕСТО P.S. Скоро яхта отправится в поход на Соловецкие острова. Маршрут: Москва – Онежское озеро – Беломорканал – Соловки – Беломорск. Потом двинется на Архангельск, Петрозаводск и Кижи. И обратно – в Москву. Лично для капитана поход на Белое море означает, что он наконец-то полностью «закроет» арктическую тему. Здесь «Апостол Андрей» еще не был...
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