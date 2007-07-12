Пловцов-экстремалов ждет Лох-Несс

ВПЕРВЫЕ в мире в горном озере Титикака в Перу на высоте 3810 км над уровнем моря был совершен марафонский заплыв на 3,5
километра. Новосибирцы Виктор Москвин
и Юрий Серебров
отважились на экстремальное плавание в ледяной воде. 67-летнему
Юрию Сереброву пришлось сойти с дистанции. Он смог проплыть половину пути, т.е. около двух километров. Но в любом случае совершить такой заплыв в воде, температура которой всего 6 градусов, – подвиг на грани жизни и смерти. По словам врача, который страховал спортсменов (он был рядом в лодке), температура тела Юрия Сереброва после того, как он вышел из воды, составила 32,4
градуса. У Виктора Москвина после заплыва (пребывание в воде один час) температура тела была выше – 34,2
градуса. Только через полчаса его температура восстановилась до нормальной.
– Я ощущал восторг сродни первобытному, – признался 61-летний профессор Новосибирской государственной геодезической академии. – Ведь этот заплыв в Титикака был совершен впервые в мире!
Оба новосибирца включены в сборную России для участия в соревнованиях пловцов-экстремалов на знаменитом озере Лох-Несс в Шотландии, которые состоятся в сентябре.