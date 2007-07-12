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В Екатеринбурге построили дом за 4 дня

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Ольга ФИЛИНКОВА, Екатеринбург  ]

 В ПОСЕЛКЕ Снегири Свердловской области установили всероссийский рекорд. Здесь возвели двухэтажный жилой дом всего за 77 часов!

 За столь короткий срок строители заложили фундамент, возвели стены, уложили крышу и выполнили все отделочные работы внутри дома – от установки подвесных потолков до оборудования ванной комнаты. Чтобы зафиксировать российский рекорд, на стройке установили видеокамеру. За прямой трансляцией наблюдали эксперты в области строительства и представители российской Книги рекордов Гиннеcса.

 Возведение такого дома, прежде всего, преследовало цель презентовать новые строительные технологии, позволяющие быстро строить жилые дома. В частности, при возведении «рекордного» дома использовали технологию скоростного домостроения. В ее основе – недорогие трехслойные блоки, отличающиеся прекрасной теплоизоляцией, высокой несущей возможностью и привлекательной декоративной отделкой фасадной поверх­ности. Технология позволяет быстро возводить теплоэффективное и по-настоящему доступное жилье. Именно поэтому местные застройщики надеются, что она приживется не только в Уральском регионе и поможет в реализации проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России».

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