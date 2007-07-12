Солдаты-контрактники в 20 раз здоровее призывников

Подводя итоги весеннего призыва–2007, председатель Центральной военно-врачебной комиссии генерал-майор медицинской службы Валерий Куликов сообщил неутешительную статистику. На 1 июля этого года по состоянию здоровья не призвали на воинскую службу около 614 тыс. молодых россиян.

У «РЕКРУТОВ» среди главных недугов фигурировали недостаток веса, психические расстройст­ва, плоскостопие и сколиоз. К сожалению, будущие защитники России часто недоедают, мало занимаются спортом и по большей части воспитываются в неблагополучных семьях.

Около 20 тыс. призывников ежегодно освобождаются от службы в Вооруженных силах РФ из-за недостатка веса. В это трудно поверить, но у многих семнадцати-восемнадцатилетних парней масса тела меньше 49 килограммов.

– Из тех, кто получает отсрочку от армии на лечение, каждый второй 17-летний подросток – с нарушением питания, то есть попросту голодный. Вооруженные силы РФ ежегодно тратят около 100 млн. рубл. на откормку молодых солдат, – пожаловался генерал Куликов.

При этом основная проблема, по его словам, заключается в том, что кроме нарушений веса у молодого пополнения как следствие страдает иммунитет. Эти призывники наиболее подвержены инфекционным заболеваниям и различным невротическим расстройствам, личностным нарушениям.

Он отдельно остановился на так называемой группе риска. К ней относятся наркоманы и ВИЧ-инфицированные. За последние шесть лет с помощью специальной аппаратуры и компьютерных тестов военным медикам удалось в четыре раза сократить призыв в армию новобранцев с выраженной тягой к наркотикам. Если в 2000-м призывные комиссии в последний момент освобождали от службы по 12 тыс. наркоманов в год, то в прошлом году до ВВК дошли не более пятисот. Анализы на ВИЧ в прошлом году были положительными у 800 парней.

Впрочем, как ни ужесточают медицинский контроль в военкоматах, но больные призывники по-прежнему пополняют солдатский строй. По этой причине в 2006 г. из армии досрочно отправили домой на лечение 21 тыс. солдат-срочников. Причем 40% из них составили душевнобольные. По словам генерала Куликова, в первые месяцы службы у новобранцев в три раза увеличивается нагрузка на психику, и тут командирам без квалифицированной помощи психологов и психотерапевтов не обойтись. Для сравнения: аналогичные проблемы у солдат-контрактников встречаются в 20 раз реже. Это еще один аргумент в пользу профессиональной армии.