Грибоедовский камень
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]
Один из самых уютных домиков на абсолютно лишенном уюта Садовом кольце – дом №17 по Новинскому бульвару. Это так называемый дом Грибоедова. Точнее, его копия, исполненная три десятилетия назад. Правда, вместо дерева воспользовались кирпичом.
ЗДЕСЬ
«Истинный художник должен быть человек безродный», –
«Дом родной, в котором я вечно, как на станции!!! Приеду, переночую и исчезну», – сетовал Грибоедов. Он недолюбливал свой родной город: «В Москве все не по мне. Праздность, роскошь, не сопряженные ни с малейшим чувством к
Жаловался он и на родню – ей, дескать, важно лишь одно, что Александр Сергеевич «может со временем попасть в статские советники, а больше во мне ничего видеть не хотят».
В 1823 г. все вдруг изменилось. Грибоедов на радость своим родичам начал активно посещать балы, приемы и обеды. Мать вздохнула с облегчением – ну
По преданию, «Горе от ума» «открыл» граф Виельгорский – литературовед, скрипач, певец и композитор, – словом, дилетант.
А 7 ноября 1918 г. рядом с грибоедовским особняком (в то время – еще деревянным) открыли памятник Жану Жоресу. Он был гипсовым и вскоре развалился. Остались только постамент и камень, что участвовал в нехитрой композиции скульптуры. Этот странный комплект дожил до тридцатых годов, и, поскольку на особняке висела мемориальная доска, его считали «камнем Грибоедова». И не замечали всей бессмысленности этой версии.
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