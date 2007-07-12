Георгий Юнгвальд-Хилькевич: «Скажи мне, как ты ездишь…»

Легендарный режиссер фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», известный сценарист и художник по костюмам Георгий Юнгвальд-Хилькевич родился в Ташкенте, но уже больше 20 лет живет в Москве.

– МОСКВИЧИ сегодня понимают, что без театра, кино и музыки жить можно. Но жить будешь плохо. Знаю об этом не понаслышке – я часто наблюдаю за публикой, которая приходит на мои спектакли. Уровень культуры в Москве, возможно, даже выше, чем в целом по стране. Меня поражает другое. Во всем мире автомобилисты стараются друг другу помочь, выручить, оказать любезность. Например, на маленьком островочке Кипр, если ты, находясь в правом ряду, включил левый поворот, то поток машин тут же останавливается. Все улыбаются и показывают тебе: «Проезжай. Мы понимаем, что тебе надо перестроиться».

У нас наоборот. Водитель вытянет из машины все, будет ехать возле твоего носа, чтобы ты повернуть не мог. Все проблемы на дорогах Москвы, как я считаю, от недостатка культуры. Если стоит гаишник, человек ничего не нарушает. Если милиционера нет, он ведет себя безобразно. Будь я министром, для получения водительских прав ввел бы экзамен не только на грамотное вождение, но и на интеллигентное поведение.