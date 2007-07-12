//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Рукотворная пробка

Почему никто не разрулит затор у Лужников?

№ 28(62) от 12.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Рукотворная пробка

 Съезд с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Комсомольский проспект, если двигаться со стороны Ленинского проспекта, всегда забит. Если с большинством московских пробок невозможно бороться по причине огромного количества машин, то эта пробка, можно сказать, «рукотворная». Главный виновник того, что москвичам приходится терять здесь в среднем полчаса, – рынок Лужники.

 ОДИН из выходов рынка «смотрит» прямо на съезд. Корреспондент «АН» лично наблюдал, как люди, идущие на рынок, бросали машины прямо на съезде. В узкой «горловине» под мостом умудрились припарковаться даже несколько фур!

 «Это вина водителей. Они паркуют машины на проезжей части и на обочинах, – сухо комментируют в ОАО «Олимпийский комплекс Лужники». – У нас есть несколько специально отведенных парковочных зон. Паркинги, как правило, не перегружены. Арендаторы даже жалуются на недостаток клиентуры. И вообще случаи образования заторов можно сосчитать по пальцам». Так что в самих Лужниках проблему предпочитают не замечать.

 Не хотят повлиять на торговый комплекс и в Управе Хамовники. Там утверждают, что правитель­ство Москвы несколько лет назад предоставило ОАО «Олимпий­ский комплекс Лужники» землю в долгосрочную аренду. Ни управа, ни префектура Центрального административного округа не несет ответст­венности за ее использование. «Мы рынками вообще не занимаемся, – возмущается специалист первой категории отдела жилищно-коммунального хозяйства Управы Хамовники Петр Фокин. – К тому же, в договоре аренды четко прописано, что арендатор отвечает за организацию и уборку машино-мест. Лужники должны сами разруливать ситуацию по распределению или выделению дополнительных парковок. В зону нашей ответст­венности входит только крытый паркинг между Комсомольским проспектом и Фрунзенской набережной. Но он к затору не имеет отношения».

 В ГИБДД Москвы заверяют, что о пробках, образующихся на этом участке, им известно. По мнению гаишников, во всем виноваты исключительно владельцы машин, которые бросают свои автомобили под запрещающим знаком. «В ближайшее время мы кардинально решим этот вопрос, – говорит представитель столичного ГИБДД. – Будем штрафовать нарушителей, а их машины станем отвозить на штраф-стоянку». Только одно пугает: как в таком узком перешейке развернутся эвакуаторы? Не будет ли от них еще больших пробок? Корреспондент «АН» предложил администрации рынка радикальное решение: нужно перекрыть вход на Лужники со съезда на ТТК. Тогда там не будет ни машин, ни пешеходов. Но это может отпугнуть клиентов. Стоило ли сомневаться? Нам сказали, что Лужники на такое не пойдут. А городские власти на пару с ГИБДД безмолвствуют.

Екатерина КАРАЧЕВА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

 

Двухколесное решение

 ВЕЛОСИПЕДОМ никого не удивишь во многих странах Западной Европы, в частности, в Голландии.

 Истории продвижения велосипеда как основного вида городского транспорта уже более 30 лет. Еще в 1964–1965 гг. анархистское молодежное движение Provo устраивало различные мирные акции с целью заменить автомобили на улицах Амстердама на велосипеды. Provo хотели, чтобы городские власти предоставили 20 тыс. бесплатных выкрашенных в белый цвет велосипедов. Их собирались расставить по всему центру города, дабы каждый мог в любой момент доехать до нужного места. Тогда Provo своих целей не добились, но идея заменить машины на велосипеды получила дальнейшее развитие. И сегодня в любой части города можно взять велосипед напрокат.

 Дороги Амстердама полностью «подогнаны» под нужды велосипедистов – повсюду для них есть выделенная полоса. С 1995 г. присутствует и экономический стимул: предприятия могут купить своим работникам велосипеды со всей экипировкой и списать затраченную сумму с налогов. У тех, кто едет на работу на велосипеде, нет проблем ни с пробками, ни с парковкой. Можно даже оставить свой велосипед, например, на вокзале и продолжить путь домой на поезде или на трамвае.

 И все же Амстердам – прежде всего город искусств. И молодые голландские и немецкие архитекторы разработали проект, отвлекающий застрявших в пробке и негодующих водителей. Звукозащитную стену вдоль одного из автобанов построили в виде необычной формы шоу-рум, где разместили красивые автомобили благородных марок. Ими можно любоваться, пока стоишь в пробке.

Анна ТКАЧЕВА, Амстердам

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//Политика

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что обязательно посетит Чечню. По словам российского лидера, он давно там не был и хочет приехать.

//В мире

Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны

Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект Закона об отмене 27 статьи о неприкосновенности народных депутатов, уравняв народных избранников в правах с рядовыми гражданами страны

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

//В мире

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ночь на пятницу заявил на своей страничке в Twitter, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили "пора бы очнуться".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В Североатлантическом альянсе не пожелали комментировать информацию о проявленном Турцией интересе к российским истребителям Су-57. Руководство НАТО переадресовало к Анкаре вопрос о заинтересованности.

//Здоровье

Сколько ещё детей должно умереть, пока Минздрав всё же привезёт лекарство?

Сколько ещё детей должно умереть, пока Минздрав всё же привезёт лекарство?

Россиянка Лида Мониава на своей социальной странице в Facebook высказалась о проблеме отсутствия в стране необходимых лекарств для детей. Речь идёт о нашумевшем "Фризиуме", который помогает детям при эпилепсии, спасая их от смерти.

//Наука

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт и летчик Майкл Коллинз, побывавший на Луне, сделал резонансное заявление. По его словам, он убежден: жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

//Политика

Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2" как угрозу всей Европе

Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2" как угрозу всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об "угрозе" всей Европе из-за "Северного потока-2". По словам украинского лидера, энергетический проект неприемлем для европейских стран.

//Новости партнеров

//Происшествия

В центре Москвы при столкновении Lamborghini и BMW серьезно пострадала 33-летняя бизнесвумен

В центре Москвы при столкновении Lamborghini и BMW серьезно пострадала 33-летняя бизнесвумен

В центре Москвы при столкновении Lamborghini и BMW пострадала 33-летняя бизнесвумен Марина Мелехова. Женщина находится в больнице. По некоторым данным, Мелехову с переломом позвоночника положили в реанимацию.

//Общество

Мирное шествие оппозиции в Москве закончилось действительно мирно

Мирное шествие оппозиции в Москве закончилось действительно мирно

Участники несанкционированной акции спокойно дошли до Пушкинской площади. Полиция никого не задерживала. Telegram-каналы насчитали не больше 5 тысяч участников. Среди них были Соболь, Митрохин и Явлинский

//Новости СМИ2

//Общество

Стало известно имя девушки, продавшей мороженое Путину и Эрдогану на МАКС-2019

Стало известно имя девушки, продавшей мороженое Путину и Эрдогану на МАКС-2019

Мороженое на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) президенте РФ Владимиру Путину и турецкому лидеру Рейджепу Эрдогану продала Екатерина Сафронова.

//Наука

Робот "Федор" остался недоволен космонавтом с молотком

Робот "Федор" остался недоволен космонавтом с молотком

Телеканал "Вести" опубликовал видео с роботом "Федором", прибывшем на МКС. Сейчас робот находится с космонавтом Алексеем Овчининым в модуле "Поиск" и уже успел опубликовать твит с жалобами.

//В мире

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин возмутился заявлениям певца и актера Вахтанга Кикибидзе о российской политике и подозревает, что у 80-летнего артиста начался старческий маразм.

//В мире

"Он не знает, что такое оккупация", - высказался Пушков о мнении главы МИД Латвии об "оккупации" СССР

"Он не знает, что такое оккупация", - высказался Пушков о мнении главы МИД Латвии об "оккупации" СССР

Сенатор Алексей Пушков высказался о мнении главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, заявившего, что три республики Прибалтики никогда не входили в Советский Союз, а были "оккупированы" СССР.

//Происшествия

Сразу три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Сразу три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Три воздушных судна по разным причинам в ночь с 30 на 31 августа совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда. Об этом сообщили журналистам в администрации региона в субботу.

//Общество

В Москве началась несанкционированная акция за честные выборы. На Чистых прудах собираются люди

В Москве началась несанкционированная акция за честные выборы. На Чистых прудах собираются люди

В Москве началась акция против репрессий и за честные выборы. Шествие не было согласовано с городскими властями. Вчера прокуратура города и полиция предупредили организаторов массовой акции о её незаконности

//Новости партнеров

//Происшествия

Пострадавшую девочку при жесткой посадке самолета оперируют в больнице

Пострадавшую девочку при жесткой посадке самолета оперируют в больнице

Девочку, пострадавшую во время жесткой посадки легкомоторного самолёта вблизи деревни Минино в Клинском районе, отправили на операцию. Отмечается, что девочка получила травму, есть вероятность, что у неё сломан позвоночник.

//В мире

В Донецке установили бюст Захарченко

В Донецке установили бюст Захарченко

В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой ДНР Александру Захарченко в годовщину его смерти. Он погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре города.

//В мире

В Харьковской области на границе от взрыва погиб украинский военный

В Харьковской области на границе от взрыва погиб украинский военный

Украинский пограничник погиб во время несения службы. Об этом сообщила Госпогранслужба Незалежной. По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 30 августа, в Харьковской области.

//Происшествия

Бывший судья стрелял в пенсионера МВД в Подольске

Бывший судья стрелял в пенсионера МВД в Подольске

В деревне в деревне Матвеевское в подмосковном Подольске бывший судья в ходе конфликта выстрелил в пенсионера МВД. Местные жители услышали хлопки около дома. Инцидент произошёл 17 августа.

//Шоу-бизнес

В Сети обсуждают танец Олега Газманова в одном полотенце

В Сети обсуждают танец Олега Газманова в одном полотенце

Пользователи обсуждают зажигательный танец известного исполнителя Олега Газманова. Супруга певца поделилась с подписчиками видео, где звезда танцует на балконе под собственный хит в одном полотенце.

//Происшествия

СМИ: известны подробности разбившегося под Москвой самолёта

СМИ: известны подробности разбившегося под Москвой самолёта

Очевидцы сообщили подробности трагедии с легкомоторным самолётом, который совершил жёсткую посадку вблизи деревни Минино в Клинском районе. Ведётся расследование уголовного дела.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
2

МИД России высказался о странах Балтии
3

Государство окончательно угробило российскую медицину?
4

51-летняя актриса Оксана Фандера перестала красить волосы
5

Список самых опасных для здоровья человека алкогольных напитков огласили врачи

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры