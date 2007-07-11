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ОТКРЫТАЯ РОССИЯ

Россия может решить демографическую проблему только за счет массовой иммиграции

№ 28(62) от 12.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ОТКРЫТАЯ РОССИЯ

 В России демографический кризис. Скоро будет некому жить, а работать некому уже сейчас. Правительство решает это как еще одну социальную проблему. Но это проблема культурная и политическая.

 НА МОСКОВСКИХ рынках после введения известных ограничений резко возросло число торгующих. Перед лотками с «инородцами» стал суетиться бомжеватый народец с русскими паспортами. При появлении наряда милиции бомжи гордо предъявляют договоры на аренду торговых точек. Правительство таким образом решает проблему рабочих мест для своего неработающего населения…

 Официальная линия в демографическом вопросе выглядит слишком прямолинейной – плодитесь и размножайтесь. Однако сегодня простым «размножением» проблему уже не решить. Как справедливо заметил Вадим Цымбурский, среди этносов, создавших мировые культуры, русские изначально были едва ли не самой малочисленной группой. Действительно, рядом с западноевропейским, китайским или индийским миллиардами сто пятьдесят или сто восемьдесят миллионов русских (в лучшие времена) смотрелись более чем скромно. И это при том, что им приходилось контролировать огромную территорию. По подсчетам А. Мил­лера, уже во второй половине XIX в. в Российской империи возникла угроза превращения титульной нации в меньшин­ство. К концу советской эпохи эта угроза была уже не гипотетической, а вполне реальной, и только распад СССР и санация национальных окраин несколько ослабили остроту «этнического вопроса».

Возникший недобор населения имеет глубокие исторические корни, и его практически невозможно компенсировать только за счет подъема рождаемости. Ее спад явился комплексным результатом действия самых противоречивых факторов, начиная от естественной «европеизации» образа жизни. Да тут еще и кризис 90-х, который один стоил нам нескольких десятков миллионов неродившихся детей.

 Добавим к этому еще два обстоятельства, о которых не принято сегодня говорить. Во-первых, если где и можно ожидать прибавки населения, так это в мусульманских республиках, куда и уйдет в итоге львиная доля зарезервированных под программу стимулирования рождаемости денег. Улучшит ли это положение титульной нации, сказать трудно. Во-вторых, есть ведь и проблема каче­ства «человеческого материала». Безудержная алкоголизация населения, особенно в деревне, к которой теперь добавилась наркозависимость, делают свое страшное дело. Деградация видна невооруженным глазом.

 Можно понять министерст­во обороны – кого призывать? Малорослые, щуплые мальчишки с бесцветными глазами, познавшие вкус спирта вместе с молоком матери. Это – армия беспризорных детей при живых родителях в мирное время. Слава Богу, что на женщинах это пока отражается меньше, они – наш капитал. Надолго ли?

 Демографическая ситуация, в которой оказалась Россия, – не маленькая брешь, а гигантская пробоина. Здесь помпой стимулирования рождаемости не обойтись, нужны радикальные решения. Единственным реальным инст­рументом, который может быть действенным в такой ситуации, остается иммиграция. Причем не просто иммиграция, а массовая, небывалая по масштабу. Потому что, если русских нельзя родить, то их нужно сделать. Точнее – ими нужно сделать других.

 Мы не первые, кто испытывает демографический голод. Сто лет назад эту проблему решали США, сегодня – Европа. Именно массовая иммиграция создала Америку такой, какая она сегодня есть. Всосав в себя в исторически невероятно краткий промежуток времени несколько десятков миллионов активных, мотивированных к труду переселенцев со всего света, США создали тот запас демографической прочности, который позволяет им сегодня доминировать в мире. Расширение Евросоюза, ускоренный прием в него стран Восточной Европы имеет ту же цель: получить доступ к массовой, этнически близкой, достаточно квалифицированной рабочей силе и тем самым закрыть в перспективе демографическую брешь, которую сегодня затыкают выходцами из Африки и Азии. Ради решения этой задачи Евросоюз идет на очевидные жертвы, ослабляя свою экономику, создавая социальные и политические диспропорции.

 Качественный «че­ловеческий материал» завтра наряду с чистой водой и свежим воздухом будет таким же остродефицитным ресурсом в развитых обществах, каким сегодня являются нефть или газ. И решать свои проблемы развитые общества будут отнюдь не путем деторождения, а за счет других менее развитых обществ.

 В этой борьбе за «живое золото» России придется нелегко. Мы совершенно ни политически, ни психологически не готовы к конкуренции в таком щепетильном вопросе. Хотя на словах мы вяло поддерживаем миграцию (где-то переселяют несколько десятков семей и об этом трубят вовсю на телевидении), но этого ничтожно мало, чтобы обеспечить тот массовый приток людей, в котором на самом деле нуждается Россия. И дело не столько в материальной помощи, сколько в общей атмосфере. Переселенцев здесь никто не ждет, на них смотрят не как на спасителей, а как на соперников.

 Страна медленно вымирает, и чтобы через пятьдесят лет не стать легкой добычей для соседей, России придется иметь дело именно с массовой иммиграцией, переселенческой кампанией сродни столыпинской, только в обратную сторону. Россия должна стать губкой, которая жадно, как воду, впитывает из окружающего пространства все свободные человеческие ресурсы, в первую очередь этнически ей близкие, где бы они ни находились, как бы ни назывались. Мы должны стать Америкой Евразии.

 Стоит так поставить вопрос, чтобы увидеть, что ни правительство, ни общество к этому вовсе не стремятся. Правительство страдает классическим раздвоением личности. Днем оно, как доктор Джекил, принимает законы, поощряющие миграцию, а ночью, как мистер Хайд, травит мигрантов полицейскими облавами, создает под предлогом обеспечения безопасности немыслимые административные барьеры и распаляет ксенофоб­ские инстинкты в обществе. Такая политика провоцирует не столько массовую иммиграцию, сколько массовый исход населения из страны. Решение демографической проблемы требует по-настоящему революционных мер. Россия должна стать страной, комфортной для иммигрантов. В нынешней ситуации это почти недостижимая цель.

 Конечно, иммиграция не сахар. Она приносит почти столько же проблем, сколько решает. Это та шоковая терапия, от которой можно и умереть. Очевидные негативные последствия массовой иммиграции заставляют оттягивать решение вопроса. Тянуть, однако, нечего, потому что как с точки зрения количества, так и с точки зрения качества людских ресурсов Россия вступает в термальную стадию.

 Как организовать иммиграционный поток так, чтобы не захлебнуться в нем, – это второй вопрос, который придется решать. Сначала надо осознать неизбежность такого решения. Любое нормальное общество (не только российское) оказало бы такому повороту яростное сопротивление. Чтобы пойти на такой шаг, России нужно вывернуть наизнанку свое традиционное сознание, придушить инстинкт самосохранения. Однако надо помнить, что лозунг «Россия для русских» сегодня означает «Россия без русских» завтра.

Владимир ПАСТУХОВ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Откуда лучше заманивать людей для заполнения российских пустошей – из Африки, Мексики, США, Ирана, Индонезии или Закавказья?

Спросили мы граждан России

 Раиса Шох, студентка, Пенза:

 – Из Мексики. Тогда через пару поколений наши мужчины станут похожи на мачо! Прекратят биться в рефлексиях и депрессиях, начнут радоваться жизни – и все в стране пойдет по-другому! И в футбол станут лучше играть!!!!

 Никита Сысоев, 26 лет, дизайнер, Вологда:

 – Столько примеров того, как травят переселенцев и сжигают хозяйства «добрые» наши алкаши-туземцы! Ни хрена хорошего не выйдет из этого. Либо приезжает целая толпа и живет диаспорой, будучи, по сути, государством в государстве, либо… скорей всего, никак.

 

 Иван Плющ, 65 лет, геолог, Пермь:

 – Какая Индонезия! Самая важная характеристика этой рабсилы – «этнически близкая». Бывший СССР должен стать приоритетом. Даже скорее не этническая близость важна, а сходство менталитета!

 

 Нина Турская, врач, Орск:

 – Из Африки. Они выносливые, трудолюбивые, неприхотливые, без амбиций. К тому же улучшат наш генофонд. Хотя у них смешанные браки редки. Появится нечто вроде гетто, конечно. Но они и сейчас есть – это нормально.

 На втором месте – мексиканцы. Но они хитрожопее африканцев, а нам нужны податливые и покладистые сограждане.

 Виктор Разин, 48 лет, водитель, Тула:

 – Если китайцы не согласятся заполнить свободные места, то не знаю. Лишь на них надежда. На остальных – слабая, особливо на африканцев: их же мочить будут в России!

 Вера Сай, бизнес-леди, Омск:

 – Для разработки таких проектов нужны российские и американские ученые, для их воплощения – японские и опять же американские технологии и хорошие рабочие из этих стран: наши тут могут быть только на подхвате. Но лучше всерьез освоить локальный участок, чем распылять те же деньги на тысячи километров территории!

 Ольга Ногина, ветеран милиции, Челябинск:

 – Ниоткуда. Опасно устраивать крупные мононациональные анклавы.

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