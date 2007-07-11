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ТАНКЕРЫ ВМЕСТО РЕЙДЕРОВ

«Красное Сормово» на плаву, но атомных подлодок уже не строит

№ 28(62) от 12.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ТАНКЕРЫ ВМЕСТО РЕЙДЕРОВ
Спуск на воду нового, как этот танкер, судна – всегда праздник для заводчан

 Лет 20 назад на нижегородском «Красном Сормове» притворялись, что строят сухогрузы. Их, конечно, собирали – на стапеле под открытым небом. Шпионские спутники потенциальных агрессоров могли сколько влезет фотографировать процесс мирного судостроения. Зато рядом, в огромных зданиях, «пряталось» производство сначала дизель-электрических, а потом и атомных субмарин. Теперь открытый стапель пустует, а в эллингах государственную тайну сменила коммерческая – здесь строят танкеры и сухогрузы «река–море». Корреспондент «Аргументов неделi» побывал в цехах легендарного завода и убедился, что фраза «впервые в России» по-прежнему применима к тому, что здесь происходит.

Первая линия

 МЕНЯ ведут показывать новое достижение завода – автоматическую линию. На ней металлические листы и балки сваривают в панели, из которых затем собирают корпуса танкеров и сухогрузов. Такой линии нет ни на одном российском предприятии.

 По дороге на глаза попадается установленная на заводском дворе черная рубка субмарины с мемориальной табличкой. Это макет в натуральную величину, память о самых бесшумных дизельных подлодках ВМФ СССР серии «Варшавянка».

 Меня сопровождает Геннадий Илескин, он проработал на «КС» всю жизнь (руководил завод­ской многотиражкой), а теперь занимается историей завода. Он показывает на старые, еще дореволюционной постройки корпуса, мимо которых мы проезжаем: «А вот здесь была заводская электростанция, отсюда гудки подавали на стачки».

ИСТОРИЯ

 ДАТОЙ основания завода считается 21 января 1849 г., когда была подписана купчая на землю между деревнями Соромово и Мышьяковка. А уже через год со стапелей Нижегородской машинной фабрики сошел первый пароход – небольшая колесная «Ласточка». 4 февраля 1872 г. возникло акционерное общество «Сормово». Оно учреждалось «для выплавки чугуна, выделки железа и стали, приготовления из них изделий, построения машин, судов, подвижного состава для железных дорог, рельсов и прочего…». Перед Октябрьской революцией на «Сормово» работало уже 20 000 человек. Здесь и колыбель рабочего движения – политическая демонстрация 1 мая 1902 г. в Сормове описана М. Горьким в романе «Мать». Прилагательное «красное» в названии завода появилось уже при советской власти. Здесь производили паровозы, трамваи, суда и боевые корабли. Во время Великой Отечественной строили знаменитые танки Т-34 и подлодки – «малютки», «щуки», «эски».

 Новая линия огорожена, на входе охрана и видеонаблюдение. Участок – всего четверть здоровенного помещения цеха. Операции, на которые раньше уходило несколько дней, теперь выполняют за 20 минут.

 – Люди неохотно идут рабочими в судостроение, – объясняет директор корпусного производства Валерий Семенков. – Тяжелый физический труд, да еще не слишком высокооплачиваемый. Поэтому во всем мире переходят к максимальной автоматизации производства. Но главный фактор – требования заказчика к качеству.

 Когда смотришь на размеренную работу автоматов, понимаешь, что влияние человеческого фактора здесь сведено к минимуму. Линию обслуживают лишь несколько рабочих.

 – У нас по 2 оператора работают на первом портале и на четвертом, – показывает начальник участка Сергей Райков. – Обучали, пока шел монтаж линии. Отбирали молодых рабочих-сварщиков. Те схватывали на лету.

 Реконструкция и обучение, кстати, заняли всего три месяца.

 К своему удивлению обнаруживаю, что двое из операторов – женщины. На «КС» их работает много, особенно в соседнем цехе, где «кроят» заготовки для судовых корпусов.

 – Здесь полегче, чем по-старому работать, – говорит Надежда, – но нужно следить за всем.

 – Чтобы ничего не сломать, – добавляет со смехом Светлана. Они рассказывают, что зарабатывают здесь больше (около 15 тыс.  руб.), устают – меньше. На вопрос, почему пошли работать на судостроительный завод, отвечают просто: «Мы же сормовские, вот и пошли на «Сормово».

 – К хорошему быст­ро привыкаешь, и теперь уже непонятно, как мы раньше работали, – заключает Семенков. – Это один из этапов стратегического плана реконструкции завода. Следующий – установка дробометной очистки и окраски, тоже из Германии. Мы купили плазменно-винторезную машину и к декаб­рю ждем еще одну.

Большая сборка

 РАЗУМЕЕТСЯ, самое впечатляющее место на любом заводе – сборочный цех. Здание – огромное, этажей на 10. В нем одновременно собирают несколько судов. Таких цехов на заводе два.

 В цехе светло. Справа возвышается рыжей глыбой еще не окрашенный корпус будущего сухогруза, слева – пока не соединенные носовая и кормовая части морского танкера водоизмещением 13 600 тонн. Оба судна окружены лесами, на которых то и дело вспыхивают ослепительными букетами искры сварки.

 На сборке работают не только «сормовские» рабочие. Из-за нехватки квалифицированной рабочей силы завод заключает подряды с судостроителями из Санкт-Петербурга, Украины… Алексей, крепкий парень с логотипом «Балтийской верфи» на спецовке, ведет меня к зажатому стапелями танкеру. Странное ощущение: стоишь словно посередине разрезанного надвое судна.

 – К нам привозят секции и блоки – кормовой, носовой и т.д. Потом мы, сборщики, стыкуем блоки между собой с помощью сварочных полуавтоматов. Здесь же ставят силовую установку, оборудование… Во время работы техники не один раз проверяют качество узлов и стыковок. Судно выходит из завода «под ключ».

 Геннадий Илескин поправляет:

 – В «теплый сезон», когда, бывает, завод спускает на воду по одному судну в месяц, часть внутренних работ доделывается уже на плаву, чтобы освободить эллинг для работы.

 Спрашиваю Алек­сея, как, по его мнению, «КС» в сравнении с другими судостроительными заводами.

 – Ну, здесь работаешь под крышей, в тепле и зимой, и летом. А в остальном… Порядок здесь, каждый знает, что делать. В судостроении без порядка никак – от нас человеческие жизни зависят.

 Во всю высоту цеха – ворота. Через них по рельсам на тележках вытягивают лебедками почти готовое к плаванию судно на трансбордер – оборудованную направляющими наклонную площадку – для спуска в отгороженный на Волге затон.

 Каждый спуск на воду – праздник на заводе. Даже в прежние времена, когда грузили в специальные баржи атомные субмарины – в режиме строжайшей секретности, выбирая часы между облетами иностранных спутников-шпионов – об этом событии знало все «Сормово» и праздновало его.

 Когда судно боком, накреняясь, входит с плеском в воду и становится на киль, кто-то из женщин по традиции разбивает о его борт бутылку шампанского.

Назло рекордам

 В САМЫЕ трудные годы государство оставило «Красное Сормово» наедине с его проб­лемами. Достраивать заказанные флотом лодки приш­лось, экономя на зарплате корабелов. Высотные здания некогда «вышедших» из заводского КБ научно-исследовательских институтов сданы под офисы или склады. Собст­венная инженерно-технологическая группа на заводе значительно поредела. Это – лишь часть цены, которую завод заплатил за выживание.

 Вопрос – какие надежды предприятие связывает с вхождением в государст­венную Судостроительную корпорацию и одноименным нац­проектом – вызвал скорее недоумение, чем энтузиазм.

 – По большому счету, то, что завод остался на плаву, – заслуга генерального директора Николая Сергеевича Жаркова. Это все понимают. Что может дать заводу это объединение – трудно понять, – говорит Валерий Семенков. – Заказы есть, модернизация идет…

 Прошедшие европейскую сертификацию сормовские танкеры и сухогрузы покупают Азербайджан, Турция, Ита­лия, Финляндия.

 Не покупают их только наши, отечест­венные, судовладельцы. Могу предположить – та же история, что и с пассажирскими самолетами. Импортные подержанные суда дешевле.

 Но так или иначе, «Красное Сормово» остается непотопляемым в своем большом плавании.

Игорь КРАВЧЕНКО, фото Геннадия ИЛЕСКИНА

СПРАВКА «АН»

 В ИСТОРИИ российских промышленных рекордов «Красное Сормово» отметилось так, что перечислять пришлось бы долго. Вот некоторые достижения.

 Первые в России: мартеновская печь, силовая установка знаменитого крейсера «Очаков» (самая большая по тем временам), землечерпалка, первый советский танк, промышленная установка непрерывной разливки стали, дизель-электроход, судно на подводных крыльях, экраноплан…

 Первые в мире: многопалубный речной пароход, теплоход, речной ледокол, подводный спасательный аппарат, опытная спасательная подводная лодка, атомная субмарина, вооруженная крылатыми ракетами подводного старта…


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