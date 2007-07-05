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Загадка бурятского ламы

Трижды погребенный буддийский священник все-таки не умер…

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Загадка бурятского ламы
Даша Этигэлов умер 80 лет назад, но его кожа остается мягкой, а

 На этой неделе в Бурятии прошла международная конференция. Она посвящалась феномену ламы Этигэлова. Сюда съехались свыше ста ученых, представлявших не только буддизм, но и светскую науку. Поговорить им было о чем. Ведь это – загадка из загадок: тело бурятского ламы, умершего 80 лет назад... продолжает жить! Феномен будоражит умы, ученые пытаются его разгадать, а тысячи верующих идут поклониться ламе – считая, что это принесет им великое благо.

Нелегкая дорога к храму

 ПО ВЫХОДНЫМ этот рейсовый автобус на автостанции жители Улан-Удэ берут штурмом. Старый простуженный «ЛиАЗ» с трудом вмещает всех желающих съездить в Иволгинский дацан – главный буддийский монастырь России. Жители бурятской столицы – и мужчины, и женщины – временно забыв о постулатах веры, пихаются, препираются, пребольно толкаются локтями, отдавливают друг другу ноги, стремясь протиснуться в узкие автобусные двери. Буддийские смирение, терпение и сострадание – это святое, но приходится считаться и с реалиями жизни, с убогостью городского автохозяйства. Пустить по маршруту хотя бы два автобуса у гортранса возможности нет...

 Такой давки ваш корреспондент не видел, пожалуй, даже в столичном метро в часы пик. Не то что руку поднять, кажется, даже пальцами пошевелить нельзя – настолько плотно народ набился в автобусное чрево. Ехать без малого час, но верующие люди готовы сыграть роль селедки в бочке, лишь бы добраться до дацана.

 Улан-Удэ – город холмистый. С одним из очередных крутых подъемов автобус не справляется, начинает дергаться, водитель мучает коробку передач, двигатель натужно ревет, но все без толку. Тогда мужчины, как по команде (они эту горку, похоже, хорошо знают!), выпадают из открывшихся дверей и, навалившись всей кучей, буквально на руках выносят автобус на горку. После чего картина «пихучей» посадки повторяется…

 Еще несколько лет назад верующие, приехав в дацан, тут же разбегались в разные стороны. За территорией монастыря стоит десятка три домиков, в которых живут ученые ламы. И каждый горожанин шел в заранее определенный дом, к определенному ламе: кому-то надо астрологическую консультацию получить, другому – взять заранее заказанное лекарство, треть­ему просто нужен совет мудрого человека в сложной житейской ситуации…

 Сегодня же все верующие сначала идут по­клониться ламе Этигэлову. Вернее, его нетленному телу – ведь он ушел из жизни 80 лет назад.

В кедровом плену

 ВЕСНОЙ 1927 г. глава буддистов России хамбо лама Даша-Доржо Этигэлов собрал учеников и сказал: «Пришло время мне уходить. Проводите меня, как подобает последователям Будды». Монахи зароптали: читать вслух живому человеку Бардо, тибетскую Книгу мерт­вых, как того требует обычай, они не решались. Тогда Этигэлов сам стал петь мантры, и постепенно ученики присоединились к нему. Вскоре голос хамбо ламы затих – он ушел из нашего мира.

 Последнее и главное завещание Этигэлова смутило и озадачило братьев по вере. Он наказал им через 30 лет вскрыть кедровый саркофаг, где будет находиться его тело, и через 75 лет – еще раз «навестить» его, повторив процедуру. Но все хранить в тайне: хамбо лама прекрасно знал, ЧТО увидят в саркофаге последователи и как поступят воинствующие атеисты, если узнают об этом.

 Следует сказать, что для буддистов эксгумация тела – занятие бессмысленное и тягост­ное. Но ослушаться почитаемого священника его последователи не могли. В 1955 г. монахи Иволгинского дацана во главе с тогдашним хамбо ламой Дармаевым извлекли саркофаг из тайного захоронения и вскрыли его. Пораженные тем, что тело осталось абсолютно неизменным, его захоронили повторно. Ни властям, ни ученым сообщать, разумеется, не стали. Советская власть не привыкла церемониться с религиозными реликвиями. А тело ламы Этигэлова уже тогда стало святыней для бурятских буддистов.

 В 1973 г. саркофаг открыли снова и, убедившись, что время все так же бессильно повредить святому, захоронили его в третий раз. А в сентябре 2002 г. тело хамбо ламы освободили из «кедрового плена» окончательно и торжественно перенесли в главный храм дацана.

 Так Даша-Доржо Этигэлов, умерший в возрасте 75 лет, еще через 75 лет обрел второе рождение.

Ученый тупик

 НИ МОНАХИ, ни родственники, ни судмедэксперты (в присутствии которых производилось вскрытие саркофага) не знали, что увидят под кедровой крышкой. Монахи, по признанию очевидцев, испытали явное облегчение и радость, все остальные – настоящий шок. Лама Этигэлов выглядел, как спящий глубоким сном человек. Из саркофага пахнуло вовсе не тленом, а благовониями.

 Был составлен акт судебно-медицинской экспертизы, в котором зафиксированы поразительные факты. Кожа хамбо ламы сохранила прижизненную эластичность, ткани – мягкость, суставы – подвижность. Ногти у него были розовые, волосы – как у нормального живого человека. При том что следов какого-либо бальзамирования не отмечено. Конечно, кедр, из которого был сделан саркофаг, обладает бактерицидными свойствами. Кроме того, в 1973 г. тело ламы засыпали солью. Но для сохранения его в ТАКОМ состоянии подобной «консервации» было явно недостаточно.

 Что это – ловкий фокус? Неумный розыгрыш? Умелая мистификация? Исключено. Хотя бы потому, что для буддистов такие «фокусы» и «розыгрыши» недопустимы, святотатст­венны.
Науке вообще-то известны случаи сохранности человеческих тел в течение десятилетий и даже сотен лет. Например, в торфяных болотах, в высокогорьях, в условиях вечной мерзлоты или в абсолютно герметичных помещениях. Однако после извлечения тела на свет божий оно под воздейст­вием кислорода рассыпается в прах за считанные часы. С телом же ламы Этигэлова этого по непонятным причинам не случилось.

 Вот уже без малого пять лет оно находится на открытом воздухе, но сохраняется в неизменном виде. Более того: в теле происходят процессы, присущие живому организму, а не умершему 80 лет назад. Например, говоря сухим судебно-медицинским языком, хамбо лама Этигэлов время от времени «спонтанно выделяет влагу и соли». То есть попросту – потеет!

 В мировой истории это уникальный, единственный случай. Тело сохранено не мумификацией, бальзамированием или замораживанием, а способом, совершенно непонятным и неизвестным науке. Биологи в тупике и не знают даже, с какой стороны взяться за решение этого «уравнения» со сплошными неизвестными.

Кстати 

 БУДДИЙСКИЕ монахи вообще горазды на разного рода чудеса. Так, в прошлом году последователь Будды в Хошимине (Вьетнам) при большом стечении народа варил себя вместе с пельменями. 43-летний Хуа Ву уселся в позе лотоса в огромный котел-пароварку, накрылся крышкой и велел зажечь огонь. Через сорок минут крышку сняли, и все смогли убедиться, что монах остался жив-здоров и улыбается до ушей. Сварившиеся пельмени были розданы для съедения всем желающим.

Хранить вечно?

 По просьбе московских ученых в Иволгинском дацане им дали «на растерзание» несколько миллиграммов образцов кожи, волос и ногтей ламы Этигэлова. Кропотливые лабораторные исследования принесли результаты поистине ошеломляющие. Например, белковый обмен (один из основных показателей жизнедеятельности организма) в теле хамбо ламы практически идентичен тому, который есть у нас, живущих и здравствующих! Профессор, заведующий отделом идентификации личности Российского центра судебно-медицинской экспертизы Виктор Звягин, проводивший биологические исследования, заявил: состояние хамбо ламы – прижизненное. Как такое возможно? Биологи разводят руками, а буддийские священники говорят: лама Этигэлов находится в особом телесном состоянии. Он ушел из жизни в полном сознании и благодаря этому смог очистить свой организм до такого идеального состояния, что тело его сохраняется вот уже 80 лет. И будет храниться еще неопределенно долго.

 – Даша-Доржо Этигэлов оставил нам завещание, не сказав при этом ни слова, – таково мнение нынешнего главы буддистов хабо ламы Аюшеева.

 Смогут ли ученые когда-нибудь сказать свое слово, перевести на понятный нам язык это завещание? Время покажет. А пока…

 Пока нетленному телу святого верующие могут поклониться только по большим буддийским праздникам. Но полным ходом в Иволгинском дацане идет строительство нового храма. Специально для ламы Этигэлова. Храм должен быть открыт в следующем году, и буддисты смогут в любой день увидеть нетленное тело.

 Боюсь, правда, рейсовый автобус тогда уж точно не вместит всех желающих поклониться этой удивительной загадке ХХ века...

Аргументы специалиста

 КОНСТАНТИН Югов, начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, Бурятия, г. Улан-Удэ:

 – При эксгумации я не присутствовал, но позже вместе с профессором Звягиным мы детально осматривали тело ламы Этигэлова. На тот момент, а это было около трех лет назад, видимых фактов разложения не наблюдалось. Кожный покров, состояние мышц и суставов находились в принципе в пределах нормы – для человека, умершего не ранее чем день-два назад. Определенные процессы в теле, я думаю, происходят, но характера фатального разложения они не носят.

 Случай действительно уникальный. Внятных научных объяснений ему до сих пор нет, и неизвестно, когда они появятся – если появятся вообще. Но может быть, это именно тот случай, когда науке лучше отступить, а не резать скальпелем символ веры, каким стал для буддистов лама Этигэлов.

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