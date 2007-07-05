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Грязное дело

Кто ответит за вылитые в Москву-реку строительные «нечистоты»?

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина КАРАЧЕВА ]

Грязное дело

 Московский международный деловой центр (ММДЦ) Москва-Сити оказался в центре скандала: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) выявила нарушения при строительст­ве в районе Студенец-Ваганьковского и Ермаковского ручьев. В начале нынешнего года столичная прокуратура уже привлекала подрядчиков ММДЦ к административным штрафам за загрязнение Москвы-реки. Видимо, штрафы строителей нарушать не отучили. Некоторые подробности дела, которое, вероятно, станет самой громкой экологической «разборкой» года, в эксклюзивном интервью «АН» рассказал замглавы ведомства Олег МИТВОЛЬ.

 КАК выяснилось, нарушения были обнаружены случайно. «Во время проверки Москва-Сити я шел по берегу реки. Смотрю, в воду спускается какая-то бетонная кон­струкция, – рассказывает Олег Митволь. – Пригляделся – и вижу: посередине реки образовался практически целый остров, по которому можно ходить, как по суше. Площадь острова, как мы измерили позже, составляет более 2 тыс. кв. метров. Причем грязь сливали в реку не случайно. Образовавшийся остров предназначался для строительства! По моим данным, сначала там хотели сделать казино. Но потом переиграли. И решили построить ресторан».

 Взяв несколько проб, экологи установили, что в воду сливаются жидкая грязь и строительные «нечистоты». Оказывается, здесь «мылись» бетоновозы: вместо того чтобы отстаивать смесь бетона и воды в специально приспособленных для этого местах, водители сливали грязь в ливневые колодцы. «Эта грязь не попадет в водопровод, – утверждает Олег Митволь. – Но, если в городе будут дожди, она может залить улицы. Возможно, будет нарушено водоснабжение домов вблизи Москва-Сити».

 Кроме того, экологи обнаружили, что нерадивые строители фактически запрудили реку. Там, где глубина должна быть не менее 2,5 м, оказалось всего 10 сантиметров (!). «Мы засняли это безобразие на видеокамеру, – поясняет Олег Митволь. Теперь у нас есть доказательст­во, которым мы воспользуемся в мировом суде, куда обратимся в ближайшее время.

 Иск подадим против трех компаний. Во-первых, против ГУП «Мосводосток», руководство которого почему-то не известило ни нас, ни прокуратуру о явных нарушениях, хотя это входит в их прямые обязанности. Они за это, между прочим, деньги получают! Во-вторых, подадим в суд на строительных подрядчиков ЗАО «МСМ-1» и ООО «Расэнстрой», на участках которых были зафиксированы нарушения порядка очистки бетоновозов. Впрочем, компании могут добровольно возместить причиненный ущерб, который составляет несколько сотен миллионов рублей. Если они не захотят – мы возьмем свое по судебному решению».

 Сейчас Росприроднадзор вынес постановление о приостановлении всех видов строительных работ на территории комплекса. Ведомство собирается добиться того, что стройка в Сити остановится на 90 суток – пока не ликвидируют последствия нарушений.

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