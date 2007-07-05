Подворье пустят под откос?

Крутицкое Патриаршее подворье – памятник архитектуры XIII–XVIII веков. Ему присвоено федеральное значение. Древние храмы, митрополичьи палаты и другие старинные постройки Подворья стоят на сыпучем одноименном холме, что повис над Крутицкой набережной Москвы-реки. Эта зыбкая почва не терпит никакого вмешательства. Иначе беда. Два крайних здания – бывшая гарнизонная гауптвахта и комендатура – могут рухнуть на оживленную трассу. Но вопреки всему на этом холме в природоохранной зоне уже два месяца идет строительство современного гостиничного комплекса.

«ЗЕМЕЛЬНЫЕ работы ведутся в сотне метров от Подворья на территории охранной зоны №227, утвержденной Постановлением Правительства Москвы. Из-за этого стали наблюдаться подвижки в основании Крутицкого холма, – рассказывает староста Патриаршего подворья Владимир Михайлов. – Новый гостиничный комплекс вознесется вверх на два десятка этажей. Пока вырыта только яма под коммуникации, но уже сейчас на стенах древнего терема и на фундаментах храмов появились новые трещины. Сначала они были небольшие, но со временем стали увеличиваться».

Местные священники и прихожане, которые переживают за памятник, всеми силами стараются, пока не поздно, привлечь к проблеме внимание общественности. Впрочем, заказчик строительства – ЗАО Генеральная дирекция «Центр» – утверждает, что возводимое здание для памятника безопасно и вся необходимая документация на производимые работы утверждена в определенном законом порядке.

«Никакого высотного здания возле Подворья построено не будет, – заверил нас главный инженер ЗАО Генеральная дирекция «Центр» Александр Леонов, – максимум 3–4 этажа. Вся документация, касающаяся строительства, давно находится в управе Таганского района. Считаю, что наше строительство ничем не повредит памятнику архитектуры».

«Мы таким обещаниям не верим, поэтому лучше обратимся за разъяснениями в Комитет культурного наследия, чтобы добиться запрета на строительство», – по­обещал нам староста Владимир Михайлов.

В пресс-службе Моском­наследия нам сообщили следующее: «Проектная документация по строительству сооружений на Крутицком

подворье на согласование в Комитет не поступала. Но наша организация уже готовит запрос в Москомархитектуру с прось­бой определить, соответст­вует ли данный проект действующему градостроительному плану развития округа».

Пока строится гостиничный комплекс, который грозит памятникам архитектуры уничтожением, в самом Подворье продолжают вести реставрационные работы. На них уже потрачено 7,5 млн. рублей. Благодаря этому произведена реставрация фасадов и части цоколя соборной церкви Успения Богородицы, заменена кровля Успенского перехода. Чтобы приступить к полномасштабной реставрации, необходимо провести геологоразведочные работы. Возможно, потребуется остановить подвижный холм, укрепив его 25-метровыми сваями. На все это нужны немалые деньги. Одна проектно-сметная документация такого проекта обойдется в 15–25 млн. рублей. Хотелось бы верить, что все эти планы не будут похоронены в котловане новой гостиницы.