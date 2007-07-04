//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Страдания водочных королей

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Страдания водочных королей

 Беспрецедентный шаг. Федеральная налоговая служба сочла ЕГАИС неудачным экспериментом. Налоговики признали, что наломали дров с системой автоматического контроля над оборотом алкогольной продукции. Они направили в Госдуму письмо, в котором призвали отказаться от акцизных марок на алкоголь и упразднить систему автоматизированного учета. Уплату акцизов хотят переложить на производителей спирта. Поддержат ли эту идею власти?

 ЕГАИС дорого обошелся стране. При упоминании этой аббревиатуры большинство «употребляющих» россиян вздрагивает, вспоминая пустые винные полки и дефицит качественной водки. Да и производители алкоголя жалуются, что установка счетчиков на предприятиях обошлась им в 4 млрд. рублей.

 Но чем ЕГАИС не угодила налоговикам? Система должна была обеспечить предельно жесткий контроль над оборотом алкоголя, что свело бы к минимуму теневой рынок. Этого не произошло.

 «В 2006 г. легальное производство крепкого алкоголя в стране сократилось на 21,6%. Однако нелегальный оборот остался на прежнем уровне: в «тени» находится более 50% рынка. Из-за этого в прошлом году бюджет недополучил 55 млрд. руб.», – рассказывает «АН» аудитор Счетной палаты Валерий Горегляд.

 Почему ЕГАИС оказалась неэффективна? Теневики нашли простой способ обойти контроль. Компьютеры учитывают только объем производства алкоголя. Был он выпит или нет, системе неизвестно. А так как акцизная марка со штрих-кодом клеится сбоку бутылки, то при вскрытии она не повреждается. В посуду можно вновь разливать водку, используя ее по многу раз. Для автоматизированной системы учета содержимое останется легальным.

 Налоговая служба хочет поменять правила игры. Она предлагает отказаться от акцизных марок и взимать пошлины не с производителей водки, а со спиртовых заводов. Контролировать такие предприятия проще, так как их гораздо меньше. В России 486 водочных заводов и только 160 спиртовых. Если акциз будет заложен в стоимость сырья, сложная система контроля алкогольной продукции не по­требуется.
Однако производители водки от этой идеи не в восторге. Они уже освоились с ЕГАИС и вложили в нее огромные сред­ства. «За полтора года нам приш­лось трижды менять счетчики спирта от одного и того же производителя из-за появления новых моделей», – рассказывает директор Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. Первую модель, которую разрабатывали в авральном режиме, налоговики признали недостаточно надежной, вторую – неточной. Когда казалось, что эпопея со сменой счетчиков закончилась, ФНС потребовала поставить на каждую линию по разливу водки дублирующие аппараты. Каждый раз заводы покупали технику за свой счет. Недешево обошлось и обучение сотрудников: разработчик системы НТЦ «Атлас», подведомственный ФСБ, организовал «добровольно-принудительные» двухдневные курсы, которые обходятся в 15 тыс. руб. с человека.

 Потратив столько сил, средств и нервов на внедрение ЕГАИС, «водочные короли» не горят желанием ввязываться в новый эксперимент. К тому же они понимают, что он может оказаться далеко не последним. Ведь главную проблему алкогольного рынка предложенные ФНС меры все равно не решат. Теневой алкоголь никуда не денется, просто с водочных заводов криминал переместится на перегонные фабрики, которые делают спирт. Себестоимость спирта не превышает 15 руб. за литр. Очевидно, что если на него введут акциз в 162 руб., как предлагают налоговики, нелегальное производство станет очень выгодным.

 В правительстве это понимают. По данным наших источников, власти отклонили предложение ФНС. Они не собираются отказываться ни от акцизных марок, ни от системы ЕГАИС. При внедрении системы было сделано бесчисленное множест­во ошибок, но сейчас она кое-как работает, позволяя хоть как-то контролировать розничный оборот спиртного.

 А для борьбы с теневым рынком, по нашей информации, готовится ряд мер. Прежде всего – ужесточение ответственности для изготовителей нелегального алкоголя. «Уголовный кодекс очень либерален по отношению к таким преступлениям, – говорит представитель Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. – Например, если вас поймают с фурой нелегальной водки, вы отделаетесь штрафом в 400 минимальных зарплат».

 Кроме того, предполагается ввести минимальные розничные цены на водку. Это уравняет стоимость «паленого» продукта с ценой легального спирт­ного.

 Так что законопослушных производителей алкоголя оставят в покое – отрасль достаточно настрадалась от экспериментов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли информацию об обмене заключенными между Москвой и Киевом. В офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

//В мире

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Олег Царев, бывший глава парламента Новороссии, прокомментировал распространенное одним из Telegram-каналов сообщение о том, что лидер ДНР Денис Пулилин намерен осенью уйти с занимаемой им должности.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

//В мире

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ночь на пятницу заявил на своей страничке в Twitter, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили "пора бы очнуться".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В Североатлантическом альянсе не пожелали комментировать информацию о проявленном Турцией интересе к российским истребителям Су-57. Руководство НАТО переадресовало к Анкаре вопрос о заинтересованности.

//В мире

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Интернете появилось видео, на котором американский президент Дональд Трамп подзывает к себе свою супругу Меланью, словно собаку. В русскоязычном сегменте Интернета видео уже окрестили «Ко мне, девочка! Ко мне, моя жена!».

//Наука

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт и летчик Майкл Коллинз, побывавший на Луне, сделал резонансное заявление. По его словам, он убежден: жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

//В мире

Ураган "Дориан", надвигающийся на Флориду, усилился до третьей степени из пяти возможных

Ураган "Дориан", надвигающийся на Флориду, усилился до третьей степени из пяти возможных

Ураган "Дориан", который в настоящий момент надвигается на Флориду, усилился до третьей степени из пяти возможных. Данную информацию предоставил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

//Новости партнеров

//Происшествия

Восьмимесячного ребенка госпитализировали в Москве после нападения собаки

Восьмимесячного ребенка госпитализировали в Москве после нападения собаки

Восьмимесячного ребенка госпитализировали в Москве после нападения собаки. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

//Экономика

Герхард Шредер раскритиковал предложение "Транснефти"

Герхард Шредер раскритиковал предложение "Транснефти"

Инцидент на трубопроводе «Дружба», когда было зафиксировано критическое загрязнение чёрного золота, до сих пор несёт убытки нашей стране.

//Новости СМИ2

//Культура

Латвийская группа «Radio trio»: Хотим лучше научиться говорить по-русски

Латвийская группа «Radio trio»: Хотим лучше научиться говорить по-русски

Латвийская группа «Radio trio», которая выступала на «Новой волне» в Сочи, поделилась своими впечатлениями с латвийскими СМИ.

//Общество

Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в Оренбурге

Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в Оренбурге

Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в пятницу на аэродроме 117-го полка военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России, передает корр.ТАСС с места события.

//Шоу-бизнес

Пользователи сети раскритиковали наряд Любови Успенской

Пользователи сети раскритиковали наряд Любови Успенской

Пользователи сети подвергли жесткой критике наряд известной российской певицы Любови Успенской. Некоторым показалось, что вещи, которые выбрала 65-летняя артистка, выглядит нелепо и безвкусно.

//Происшествия

В Москве в ходе ДТП погиб мотоциклист

В Москве в ходе ДТП погиб мотоциклист

Вечером в пятницу, 30 августа, в Москве случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации ГИБДД ГУ МВД по городу, в результате аварии погиб мотоциклист.

//В мире

Премьер-министр Великобритании заявил, что планировал стать рок-звездой

Премьер-министр Великобритании заявил, что планировал стать рок-звездой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, кем планировал стать раньше. Согласно последней информации, одной из целей нынешнего политика была карьера на сцене – он хотел быть рок-звездой.

//В мире

Россия пригласила на празднование 75-летия Победы генсека ООН

Россия пригласила на празднование 75-летия Победы генсека ООН

В пятницу, 30 августа, стало известно, что Россия направила генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу приглашение на празднование в Москве 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

//Новости партнеров

//Культура

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой поразил ее поклонников. Артистка в минувший четверг опубликовала снимок, на котором она запечатлена на сцене без волос, без макияжа и в мешковатой одежде.

//В мире

Польша намерена закупить у США более 30 истребителей F-35

Польша намерена закупить у США более 30 истребителей F-35

В пятницу, 30 августа, стало известно, что Польша в рамках проведения военной модернизации планирует закупить 32 истребителя F-35 у США. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации.

//В мире

В Госдуме оценили приглашение Кремлем Зеленского на парад Победы в Москве

В Госдуме оценили приглашение Кремлем Зеленского на парад Победы в Москве

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий высказался о приглашении Кремлем главы Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

//Общество

Под Псковом кандидата от "Яблока" сняли с выборов из-за отсутствия в агитационном ролике имени автора музыки

Под Псковом кандидата от "Яблока" сняли с выборов из-за отсутствия в агитационном ролике имени автора музыки

Суд в Псковской области отстранил от выборов кандидата от партии "Яблоко" Софью Пугачеву на пост главы Новоржевского района из-за того, что в ее агитационных видеороликах не был указан автор музыки.

//Происшествия

Жительницу Сочи обвиняют в убийстве маленького сына по неосторожности

Жительницу Сочи обвиняют в убийстве маленького сына по неосторожности

Жительницу Сочи обвиняют в причинении маленькому сыну смерти по неосторожности. Речь идет о женщине, которая вместе с супругом проживает в съемном жилье, расположенном в поселке Верхнеармянская Хобза.

//В мире

Зеленский предлагает включить в конституцию норму об импичменте президента в случае госизмены

Зеленский предлагает включить в конституцию норму об импичменте президента в случае госизмены

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня предложил включить в конституцию страны норму, которая позволит Верховной раде объявить импичмент главе государства в случае государственной измены.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

51-летняя актриса Оксана Фандера перестала красить волосы
4

Государство окончательно угробило российскую медицину?
5

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры