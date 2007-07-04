ДИПЛОМАТЫ С ДЕНЬГАМИ

Аудиторы Счетной палаты частенько именуют хозяйст­венную деятельность МИДа РФ времен министра Игоря Иванова финансовой «черной дырой». Как выяснилось, наши дипломаты в начале 2000-х гг. жили истинно по-гусарски: размашисто, ни в чем себе не отказывая, и – за казенный счет. Причем широкие возможности для такой жизни открыл для своих подчиненных не кто иной, как сам глава внешнеполитического ведомства страны.

Коммунизм в министерстве



В 2003 Г. СЧЕТНАЯ палата провела плановую проверку финансовой деятельности Министерства иностранных дел РФ. В соответствии с законом «О федеральном бюджете за 2002 год» проверке подлежали нормативные акты по операциям со средствами федерального бюджета, бухгалтерская и финансовая отчетность, платежные и иные документы.

Вполне, на первый взгляд, заурядное мероприятие в итоге обернулось грандиозным скандалом. В Представлении Счетной палаты прямо говорится: «В 2002 г. МИД России, допустив грубейшие нарушения законодательст­ва Российской Федерации, израсходовал средств федерального бюджета на сумму 2165730,3 тыс. руб., в том числе нецелевым образом — 32445,2 тыс. рублей».

Аудиторы в ходе проверки обнаружили столь вопиющие и неприкрытые нарушения по расходованию средств госбюджета, что они уже граничили с настоящим криминалом. Единственным объяснением масштабов финансовых злоупотреблений могла быть только уверенность руководст­ва МИДа в своей безнаказанности. К слову, серьезной ответст­венности никто из руководства ведомства так до сих пор не понес...

В те годы главные дипломаты, вероятно, считали, что жить припеваючи можно (и нужно!) и не будучи богатым наследником или преуспевающим бизнесменом. Светлое коммунистическое будущее с лозунгом «каждому – по потребностям», оказалось, вполне возможно построить прямо сейчас, в отдельно взятом министерстве. Правда, открыто нарушив при этом сразу несколько статей Бюджетного кодекса. Но высокопоставленных мидовцев это не остановило. Вот только несколько примеров ловких «дипломатических» ходов.



Там денег не считали



ВЫ никогда не интересовались, сколько стоит снять дачу в Подмосковье? Верно, недешево. А на Рублевке? Тогда вопрос на засыпку: а вы могли бы снять особняк в престижнейшей подмосковной Барвихе площадью 3202 кв. м на 10 га земли, где-то за 500 долл. в месяц? И сразу – на десять лет? Ответ очевиден. За такую сумму, по мнению риелторов, уже тогда невозможно было снять и 1 кв. м такой недвижимости.

Однако документы МИДа подтверждают: была такая сделка! Данный особняк был передан в хозяйственное ведение структурному подразделению МИД России, впоследст­вии преобразованному в государственное унитарное предприятие. В соответствии с договором от 12 июля 1996 г. №01-12/1209 данная супердорогая госнедвижимость оказалась с согласия МИДа в аренде у загадочного ЗАО «Лиокс». За указанную выше впечатляющую сумму.

По данным Госкоми­му­щест­ва России, в 2002 г. в федеральный бюджет поступило в качестве арендных платежей 201,7 тыс. рублей. За тот же период государственное унитарное предприятие получило от ЗАО «Лиокс» доходов в виде компенсации затрат по содержанию государственного особняка на сумму 508,8 тыс. руб. и платежей в федеральный бюджет не осуществляло. Проще говоря, сняли дворец «за так». Неужели об этом не знал сам Игорь Иванов?

Такие «договоры об аренде» у сотрудников налоговой службы и УБЭП всегда вызывают законные вопросы. И всегда, как показывает практика, небезосновательно. Потому что в подоплеке чаще всего лежат конкретные статьи Уголовного кодекса: подлог, незаконное предпринимательство, «липовая» сделка, злоупотребление служебными полномочиями, примитивная взятка от «заинтересованных лиц».

Широко, в обход всех лимитов, тратились казенные деньги на безлимитную мобильную связь для сотен сотрудников МИДа – аж по 1,5 тыс. долл. на нос в год! Нецелевым образом было израсходовано 29,6 млн. руб. на приобретение 41 автомобиля «КИА Мажентис» и 2 автомобилей «КИА Карнивал» (договор купли-продажи от 22 ноября 2002 г. №122-11/02 с ЗАО ПКФ «СИМ»). Машины были куплены без проведения обязательного в таких случаях конкурсного отбора. Прямые убытки федерального бюджета при проведении указанной сделки составили, по оценке Счетной палаты, от 147 тыс. руб. до 192 тыс. руб. по каждому автомобилю. Бесхозяйственность? Некомпетентность мидовцев? Но не дураков же там держат!

Принимались и другие решения, повлекшие нецелевое использование бюджетных средств. Как не порадеть о себе, любимых? Так, на ремонт сауны представительского особняка «Мещерино» были потрачены 2 млн. 840 тыс. рублей. Имея утвержденную смету на производство указанных работ и заключив договор с ЗАО «Инвестстрой» для их выполнения на сумму 2,2 млн. руб., МИД России неоднократно продлевал сроки завершения работ и увеличивал их стоимость. Последующие увеличения расходов на ремонт сауны в особняке «Мещерино» сметами вообще не определялись и в результате составили 6 млн. 593 тыс. рублей. В общем, ремонтные работы «в парилке» обошлись как строительство неплохого коттеджа. Впрочем, в те времена это никого в МИДе особенно удивить не могло.

В нарушение ст. 84 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выплаты работникам Центрального аппарата МИД России на санаторно-курортное лечение и на оплату сотрудникам билетов по проезду в отпуск израсходовано 36 млн. 255,3 тыс. рублей.

В общем, деньги расходовались не только широко, но часто без каких-либо бухгалтерских оснований. Нарушений и злоупотреблений был выявлен целый букет. И не только в расходной части, но и в доходах ведомства. Например, более 670 млн. руб. в 2002 г. МИД получил от консульских сборов. Из этой суммы в бюджет было перечислено чуть более 230 миллионов. Остальные деньги в нарушение ст. 8 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2002 год» осели на счетах Централизованного резерва МИД России и расходовались, что называется, «по моему хотенью, по моему веленью».



Бухгалтер? Посторонись!



ПОЧЕМУ все это стало возможным в ведомстве, где по определению не может и не должно быть недоучек, разгильдяев и откровенно глупых людей? Дело в том, что в МИДе главных бухгалтеров низвели до роли обычных порученцев, привыкших брать «под козырек». В Представлении Счетной палаты отмечается: за все в МИДе отвечают руководители департаментов, т.к. они имеют статус самостоятельных юридических лиц. Что прямо противоречит Положению о МИД и идет вразрез с нормами бухгалтерского учета, в соответствии с которыми за финансовую деятельность организации ответственность несет главный бухгалтер. Ведь только с его подписью финансовые документы и обязательства являются законными.

Конечно, когда пирожник берется тачать сапоги – толку не жди. И масштабные нецелевые траты госсредств в МИДе можно попытаться оправдать некомпетентностью в бухгалтерии местных «юридических лиц» – руководителей департаментов. Но резонно спросить: разве это снимает ответственность с руководства ведомства, породившего порочную практику и давшего тем самым простор для злоупотреблений?

Вообще, в работе ведомст­ва под руководством Игоря Иванова Счетная палата неоднократно находила серьезные «проколы». Руководству ведомства рекомендовалось, в частности, привести нормы бух­учета к общероссийским, возвратить в федеральный бюджет использованные в 2002 г. по нецелевому назначению средства в сумме 32 млн. 689,4 тыс. рублей. Также было предложено использовать федеральное имущество в соответствии с законодательст­вом, а не по своему усмотрению. Особо акцентировалось, что госконтракты на закупку товаров, работ и услуг следует проводить только на основе конкурсов.

Однако этим дело и ограничилось. Серьезные проблемы с финансами, которые могли бы стать фатальными для руководителя любого, даже самого почтенного ведомства, остались в наследство новому руководству МИДа. Бывшего министра они уже заботят постольку поскольку. Сейчас Игорь Иванов служит секретарем Совета безопасности РФ. Интересно, а как теперь обстоят дела с порядком расходования государственных бюджетных средств по его новому месту работы? Об этом мы узнаем после очередной проверки Счетной палаты.