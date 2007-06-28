Робокоп вышел на улицы Перми

В Перми начались испытания робота-полицейского. Первый его экспериментальный рабочий день состоялся 12 июня, в День города. Новое орудие борьбы с преступностью представляет собой яйцо высотой 1,8 метра, оснащенное видеокамерами и способное вести профилактические беседы с гражданами. Передвигается яйцо-полицейский на четырех колесиках со скоростью 5 км в час.

В День города робот совершал патрулирование одного из самых криминогенных районов Перми – набережной реки Камы. Машину сопровождали и направляли четыре милиционера. Никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было. Однако ввиду погодных условий проработал яйцевидный робот недолго, его вывел из строя дождь. После ремонта чудо техники вновь вывели на улицы города.

«Правда, пока он общается с людьми не вполне адекватно», – признается один из конструкторов, сотрудник МГТУ им. Баумана Алексей Князев. Порой машина надол­го задумывается или отвечает невпопад. На вопрос «который час?» начинает зачитывать цитаты из Гражданского кодекса. Робот говорит с железным акцентом. По словам Князева, речевой модуль дорабатывают лингвисты из МГУ.