«Россия» выпускает пар

В ПРЕДДВЕРИИ выборов канал «Россия» взялся за «социалку». Выпускать пар будут при помощи нового проекта «Ревизор». Программа будет состоять из спецрасследований, сенсационных репортажей и злободневных комментариев.

Каждую субботу со зрителем будут честно говорить о пережитом, о наболевшем, о тайном и скрытом от посторонних глаз. Обо всем, с чем сталкивается человек, и о том, с чем ему лучше никогда не сталкиваться. Никакой политики – только людские проблемы!

Автор и ведущий – Борис Соболев.