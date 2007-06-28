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«Россия» выпускает пар

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел общество ]

 В ПРЕДДВЕРИИ выборов канал «Россия» взялся за «социалку». Выпускать пар будут при помощи нового проекта «Ревизор». Программа будет состоять из спецрасследований, сенсационных репортажей и злободневных комментариев.

 Каждую субботу со зрителем будут честно говорить о пережитом, о наболевшем, о тайном и скрытом от посторонних глаз. Обо всем, с чем сталкивается человек, и о том, с чем ему лучше никогда не сталкиваться. Никакой политики – только людские проблемы!

 Автор и ведущий – Борис Соболев.

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