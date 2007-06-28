НЕ ВОЛНЫ МОРСКИЕ РАССКАЖУТ ВДАЛИ...

Победителями конкурса на лучшую идею памятника крейсеру «Варяг» в Шотландии стали курсанты-нахимовцы.

«АРГУМЕНТЫ неделі» продолжают рассказ о подготовке к возведению памятника крейсеру «Варяг» в Шотландии.

Напомним – волею недобрых исторических обстоятельств легендарный корабль после революции оказался далеко от родных берегов и затонул в 1920 году. Уже в наше время Благотворительный фонд «Крейсер «Варяг» задался целью установить памятник-мемориал у места его последнего пристанища.

В эти дни произошло важное событие: подведены итоги конкурса на лучшую идею памятника. Неожиданно для всех победили не разработки именитых мастеров (именитых, несмотря на возраст, – к конкурсу, напомним, привлекалась как раз молодежь), не концепции студентов-историков. Выиграли конкурс три питерских курсанта-нахимовца – Игнат Паюсов, Сергей

Стаханов и Артем Сазонов.

Случайность? Но в жизни нет ничего случайного. Будущие моряки знают и любят морскую историю. Недалеко от Нахимовского училища в Петербурге – знаменитый памятник «Стерегущему» скульптора К. Изенберга. Тот же Изенберг потом готовил и памятник «Варягу», даже сделал гипсовую модель. Ребята сочли, что лучше всего – нет, не повторить работу мастера, а, основываясь на ней, как бы развить идею, настроение, сделать памятник «в духе Изенберга». С этим согласилось и жюри: монумент «Варягу» должен соответствовать художественному стилю той эпохи, здесь не место современным поискам. В проекте нахимовцев особо отмечено и удачное использование «варяговской» символики: чайки – олицетворение душ павших моряков, Венок славы с цифрами «1904» (год подвига «Варяга»), Георгиевский крест (этой награды была удостоена вся команда), не спущенный экипажем Андреевский флаг…

Вновь уточним: рассматривалась концепция памятника. Профессионалы-скульпторы еще доведут эскизы ребят до необходимого уровня. Но уже ясно, каким будет монумент: стремительно летящий сквозь волны легендарный крейсер. Уже в сентябре проект воплотится в граните и бронзе.

Ну а остальные проекты? Ведь среди них тоже масса достойных работ. Что ж, все лучшее из представленного на конкурс можно будет увидеть на выставке «Возвращение «Варяга», которая откроется в канун Дня Военно-морского флота 26 июля в Центральном музее Вооруженных сил. Выставка обещает зрителям много сенсаций, и тем более авторам лучших работ будет весьма престижно увидеть свое творчество в витринах столичного музея.



Проекты на конкурс представлялись анонимно. Никто не знал, что победят нахимовцы. Но в том, что именно сегодняшние юные моряки предложили самый достойный проект памятника героям-морякам начала ХХ века, есть своя историческая завершенность.