Столица взрослеет – нарастают «кольца»

В Восточном округе началось строительство первых 14 км Четвертого транспортного кольца (ЧТК). Московские власти изыскали наконец деньги на новую кольцевую магистраль. Первый участок (от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе) относительно беспроблемный. Дальше пойдут почти сплошь тоннели да эстакады: из всех московских автодорог эта будет самой сложной и дорогой.

КАЖДОМУ, кто пытается передвигаться в этом городе на машине, ясно, что ЧТК было необходимо еще вчера. Лужков говорил об этом в 2001-м, когда только заканчивалось строительство Третьего кольца. Но тогда город исчерпал сред­ства на такие масштабные дорожные проекты, и вот только теперь, собравшись с силами, готов взяться за Четвертое кольцо. 74 километра (почти в два раза длиннее ТТК), четыре полосы в каждую сторону, ни единого светофора, многоуровневые развязки, пропуск­ная способность 5,5 тыс. машин в час пик – такую благодать обещают Москве в 2013 году. Правда, к этому времени автопарк столицы, по некоторым прогнозам, может вырасти в два раза, понадобится уже и Пятое, и Шестое кольцо.

Беда в том, что и для Четвертого кольца найти траекторию прохождения было уже очень непросто. В районах, которые еще недавно считались окраинами, очень мало «поперечных» улиц, все радиальные. Единственный участок, где в состав ЧТК удастся включить уже существующие дороги, – на юго-западе. Минская улица, Ломоносовский и Нахимовский проспекты будут реконструированы, снабжены развязками. Проблема юго-востока – пром­зоны и Москва-река. В районе Коломенского предстоит прорыть 4-километровый тоннель. Его стоимость сейчас трудно даже оценить: у города еще нет техники для прокладки тоннеля 19-метровой ширины, ее придется закупать. Нырнет под реку ЧТК и на западе, соединяя Нижние Мневники и Минскую улицу. Щелковское, Ярославское, Дмитровское, Ленинградское и Волоколамское шоссе кольцо соединит по зоне отчуждения окружной железной дороги, а потом свернет на улицу Народного ополчения. Первый участок ЧТК планируют сдать к 2009 году. От Щелковского до Открытого шоссе – к 2010 г., а к 2011 г. будет готов участок через Лосиный остров до проспекта Мира.

Кроме нового транспортного кольца сейчас планируется строить и кольцо жилое: около 60 высоток неподалеку от ЧТК. «Небоскребы возле ЧТК неизбежно дадут дополнительный пассажиропоток, – подчеркивает профессор МАДИ и вице-президент Академии транспорта Евгений Лобанов. – Может получиться, что магист­раль только и будет обслуживать близлежащие кварталы, вместо того чтобы разгрузить центр. Тогда то, что мы видим на Треть­ем кольце, повторится и на Четвертом». Будет ли так – покажет время.

Практический аргумент

НА ЧТК самый «земной» участок – от шоссе Энтузиастов до Щелковского. Он же – самый спокойный: с расположенными здесь предприятиями удалось договориться. Жилых домов на этом участке ЧТК нет, то есть проблема расселения не стоит. Сильная головная боль, как обычно при строительстве подобных магистралей, – снос гаражей.

«Всего нужно будет снести около 6 тыс. гаражей, договариваться с их владельцами, с гаражными кооперативами, – говорит префект Восточного административного округа Николай Евтихиев. – Переговоры будет вести генподрядчик – «Москапстрой». Схема проста: если гараж используется не по назначению, а как склад или если человек зарегистрирован в другом округе, тогда будет предложена финансовая компенсация. Жителям нашего округа, которым некуда ставить машину, предложим временную стоянку, а по мере строительства – место в одном из новых гаражных комплексов. Мною принято принципиальное решение: гаражное строительство будет вестись одновременно со строительст­вом нашего участка трассы. Дорога пройдет в виде наземного тоннеля, а над ней «на ножках» будут построены многоэтажные паркинги. Уже принято решение построить два паркинга на 3 тыс. машиномест. Это и проблему с размещением автомобилей решит, и землю в нашем плотно застроенном округе сэкономит, и шум от дороги уменьшит».