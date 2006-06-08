«Бутырка» всегда «временно недоступна»

«Аргументы i время»: Почему возле следственного изолятора Бутырки то и дело отключается сотовая связь?

ДИРЕКТОР Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин:

– По закону мы должны обеспечить полную изоляцию наших подопечных в тюремных стенах. Но в последние годы у заключенных все чаще стали появляться мобильные телефоны. Бывали случаи, что по мобильнику преступные авторитеты руководили своими сообщниками прямо из тюремной камеры. Вот мы и решили установить в ряде СИЗО специальную аппаратуру, блокирующую незаконные телефонные переговоры.

Поначалу были небольшие технические проблемы. Так называемые «глушилки» иногда мешали сотовой связи в окрестностях следственных изоляторов. Но теперь блокираторы отладили, и они «глушат» только там, где надо.