Хватит плакаться
№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Наталья ТОЛСТАЯ ]
Работа не по душе? Коли знаешь, что такое «творческий интерес», – это уже полдела. Садись на пол, разложи перед собой все свои дипломы, грамоты, свидетельства. Что ты знаешь и умеешь лучше других? Какая это должна быть работа, чтобы хотелось идти на нее и зимой и летом? Составь резюме, прикрепи лучшую свою фотографию и отнеси в организацию, где хотела бы работать. Фортуна любит смелых.
Теперь, Зоя, о жилье. Надеваешь косыночку, включаешь музычку, открываешь дверь на площадку и начинаешь мыть стены, лифт, пролеты, окна – там грязно, потому что ты не моешь.
Идешь в районную управу и обязательно пишешь заявление на бумажке (обязаны отреагировать), чтобы прислали службу, обрезающую сухие ветки на деревьях, и срочно убрали бы мусор. Если через три дня ветки сыпятся, а помойка растет – пиши в СЭС. Разведи известь, побели деревья и бордюры, подключи мамочек с колясками. Вскопай газон, который не пахан со времен дедушки Ленина, и засей хотя бы простой травой. У Господа нет других рук, кроме человеческих. Сейчас, Зоя, – это твои руки.
Действуй! Хватит рыдать!
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