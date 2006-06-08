Хватит плакаться

Зоя, 28 лет, Смоленск

ХА! Такая депрессуха обусловлена долгим накоплением усталости, плюс шок оттого, что рай есть даже в пустыне. Зато дома все серьезнее, Зоинька! Поезжай для начала к бабушке в деревню – полегчает. Уровень жизни там – тушите свет!!! После употребления местной бормотухи – розовые щеки, головокружение от деревенского кислорода и прекрасное настроение гарантируются. В-о-о-о-т! А ты страдала.



«Была в Арабских Эмиратах 14 дней. Вернулась, и кажется, что у меня нет ничего. Работа – дрянь, идти на нее нет никакого интереса – ни денежного, ни творческого. Мужик – тряпка, да и того нет по 3 дня. В квартире – серо, подъезд грязный, во дворе помойка. Реву и страдаю…»

Работа не по душе? Коли знаешь, что такое «творческий интерес», – это уже полдела. Садись на пол, разложи перед собой все свои дипломы, грамоты, свидетельства. Что ты знаешь и умеешь лучше других? Какая это должна быть работа, чтобы хотелось идти на нее и зимой и летом? Составь резюме, прикрепи лучшую свою фотографию и отнеси в организацию, где хотела бы работать. Фортуна любит смелых.

Теперь, Зоя, о жилье. Надеваешь косыночку, включаешь музычку, открываешь дверь на площадку и начинаешь мыть стены, лифт, пролеты, окна – там грязно, потому что ты не моешь.

Идешь в районную управу и обязательно пишешь заявление на бумажке (обязаны отреагировать), чтобы прислали службу, обрезающую сухие ветки на деревьях, и срочно убрали бы мусор. Если через три дня ветки сыпятся, а помойка растет – пиши в СЭС. Разведи известь, побели деревья и бордюры, подключи мамочек с колясками. Вскопай газон, который не пахан со времен дедушки Ленина, и засей хотя бы простой травой. У Господа нет других рук, кроме человеческих. Сейчас, Зоя, – это твои руки.

Действуй! Хватит рыдать!