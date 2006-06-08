«Он обожает меня, носит на руках, поет оды, но каждый раз удивляет меня вопросом: «Не понимаю, за что ты любишь меня? Почему ты со мной?» Это он что, так не уверен в себе, или он не уверен во мне? Как вы думаете?»



Лидия, 30 лет, Ярославль

ЛИДУСЯ! Ни то, ни другое. Ты попала! Он умнее, чем ты думаешь. Только ты поплыла, как мороженое под солнцем, от его «любовных восторгов». Самое время вызвать тебя на откровенный разговор и покопаться у тебя в мозгах.

Минимум – ты начнешь расхваливать его внешность, таланты, способности и технику «влюбляемости», что само по себе приятно.

Максимум – расскажешь, что тебе от него надо. Какие ты хочешь строить отношения. Что тебе нравится, в чем главный его козырь.

Он «косит» под страдающего неуверенностью в себе, иначе ты бы написала и другие признаки. А так – это очень мудрый ход – узнать, в чем тебя ограничить, чтобы тебе этого хотелось еще больше. Если ты с ним из-за денег – давать станет меньше. Если похвалишь заботу и внимание – ограничит и это, чуть-чуть.

Мой тебе совет – не перехваливай его, и будешь счастлива. Нет у тебя проблемы.

А в другой раз скажи: «По­тому что ты единственный!»

