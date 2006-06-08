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Три кучки денег для дочурки

№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Наталья ТОЛСТАЯ ]

«Моей дочери 9 лет. Сколько ей денег ни давай – все мало! Берет, как само собой разумеющееся, благодарности никакой да и слушаться перестала. Говорим ей, что мы купюры не рисуем, а она кричит, плачет: «Где я возьму, если вы не дадите?!»

Татьяна, 44 года, Тольятти


 ЕСЛИ выдача определенной суммы по утрам вошла в привычку – трудно ее изменить. Но чем раньше возьметесь за исправление ситуации, тем вероятнее получите правильный результат, когда помощь будет нужна уже вам.

 По законам домостроя, родители должны обеспечивать детям одежду, кров и еду до 18 лет. После этого срока дети должны приносить в дом все, что смогли заработать до тех пор, пока не выстроят собственное «гнездо».

 Наши прадеды считали, что платить деньги за то, что ребенок получил пятерку и штрафовать за двойки – неправильно. За хорошие отметки поощряли развлечениями. За неуспеваемость – «массировали» копчик розгами. Сегодня времена другие, но оплачивать нужно только труд.

 Объясняйте каждый раз, за что вы даете деньги. Пишите списки необходимых работ по дому, которые она вполне может выполнять (химчистка, уборка, полировка, мытье посуды, вынос мусора, чистка ложек, вилок и зеркал и т.п.). Каждый вспомнит, что в детстве это было работой неприятной, но необходимой.

 Учеба – это тоже работа, но здесь свои правила. Посадите ее за стол и приблизительно распишите бюджет. Расскажите, какие суммы вы сдаете в родительский комитет, на охрану, веники и порошок, на подарки, экскурсии, приплюсуйте суммы оплаты танцев и на одежду. Главное, она должна понять – платить ей за хорошую учебу не собираются, но требовать будут, так как это тоже работа.

 Расскажите ей, сколько зарабатывает каждый из вас, как распределяется бюджет на оплату коммунальных услуг, транспорт и еду. Говорите с ней, как со взрослым собеседником.

 Как утверждают предки, у каждого человека должны быть две кучки своих денег. Первая – это то, что с собой. Там купюра сложена к купюре, надпись к надписи, «морда к морде», как в банке, по степени убывания – 1000, 500, 100, 50. 10-рублевые купюры считаются разменными, так как идут первыми за мелочью. Они хранятся с мелочью. Запомните! Десятирублевки нельзя хранить с крупными купюрами – деньги будут улетать между пальцев.

 Вторая кучка вступает в дейст­вие, когда заканчиваются деньги в кошельке. Она называлась перехватной и являлась индивидуальной заначкой. Считалось, что этим деньгам нужен дом (коробка, старая сумка, конверт), они не любят жить в книгах, сахарницах и выдвижных шкафах.

 Третья кучка – это собиралка. Там хранились накопительные деньги (на дом, черный день, учебу, врачей и бытовые нужды). Использовались они, когда иссякали запасы в кошельке и заначке. Здесь обязательно лежала бумажечка – кто и сколько взял. Или же выдача денег происходила в присутствии всех, кто их туда приносил. В каждой из кучек должна оставаться монетка из предыдущей суммы – на разведение следующей. Пустовать денежные кучки не должны. Хоть по рублю, но должно лежать в каждой.

 Научите дочь правильно распределять заработанные деньги, и тогда она научится ценить и вас, и ваш труд. Договоритесь, что первое время она будет записывать в блокнот, куда и сколько потратила.

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