Скажем «НЕТ» помойке в доме

Борис, 29 лет, Москва

«У меня барахольщица жена. В сумке – котомка сумасшедшего. Шкафы страшно открывать, все сыпется. Она не выбрасывает даже тапки, которые просят каши. Ладно, если бы блокаду пережила, но мы живем в достатке. Это лечится?»

БОРИС! У вашей жены страх бедности. И страх пожалеть, что выбросила что-то нужное. Если за ней понаблюдать, то она каждую записочку и бумажку по три раза пересматривает, чтобы «всяко-разно» случайно не ушло в корзину, а может, и этих самых бумажечек у вас полны столы.

У меня была пациентка в шоковом состоянии, в полной боевой готовности к разводу, когда, приехав из отпуска, обнаружила свежий ремонт в квартире и выброшенное старье. Не нужно так горячиться. Настаивайте на уничтожении старой косметики и обмылков. На три вещи, отправленные на помойку, покупайте одну очень хорошую. Мешки с еще «хорошими» туфлями и рваными колготками под брюки – следующие на очереди.

Однажды придется терпеливо пересматривать все «наряды», пусть надевает и показывает. Все, что не по серд­цу, – тут же отбрасывайте в кучу, подготовленную для отправки в утиль. Не отдает – настаивайте. Тряпочки – показатель того, что она упорно старается о чем-то не думать. Барахтается в текучке придуманных дел, не выделяя главного, не развиваясь и старательно отстраняясь от решения какого-то конфликта (что-то в ваших отношениях ее гнетет, Боря).

Если вы хотите дальше жить с этой женщиной – будьте терпеливее. Вместе выбрасывайте все ненужное. Участвуйте в наведении порядка в доме. Спросите, зачем нам это, – если найдет применение, пусть использует, а не оставляет на потом. Пока пьете кофе – пусть разбирает коробку с косметикой. Выбрасывайте остатки помады, старые туши и поломанные кисточки с тем же обещанием, что пойдете в магазин и обновите ассортимент в пропорции 1:10 (по отношению к выброшенным склянкам). Баночки из-под кремов, огурцов и печенья выбрасывайте без ее ведома.

Часто, будучи оставленными, женщины спрашивают меня: «Почему? Он такой хозяйст­венной не найдет. Другие разоряют, а я не просила ничего. Расстались, а у меня ни шуб, ни бриллиантов». Приходится напоминать, что в «секонд-хенд» не торгуют «мерседесами» и платьями от кутюр.