В тверских лесах устроят кулачный бой

ДЛЯ участия в кулачном, или, как его еще называют, «стеношном» бою мастера своего дела собираются со всей России. Мероприятие предполагается впечатляющее. По предварительным данным, ожидается не менее 350–400 человек.

Поединок произойдет в четверг 8 июня, согласно всем древним традициям. Под звуки гармошки сойдется стенка на стенку на одной из лесных полянок недалеко от Твери. Отношения выясняются только при помощи кулаков. Это не драка. Упавшего не добивают. Бьются до тех пор, пока играет гармонь или одна из «стенок» не падет вся.

Устроитель фестиваля – Григорий Базлов. Он же – создатель, или, как он сам говорит, собиратель этого уникального единоборства – тверской бузы. Много лет он ездил по деревням и селам северо-запада России и учился у стариков основам кулачного боя. Итогом изысканий стала диссертация на тему «Артель кулачных бойцов-рукопашников северо-запада России».

Фестиваль продлится пять дней. В программе: ритуал принятия в бузники, изучение боевого пляса, а также техники палочного и ножевого боев.