Концессии решат достанется ли Сибирь китайцам

В ПОСЛЕДНЕЕ время во властных коридорах вновь активизировались слухи о возможном заселении китайцами сибирских просторов. Тема острая. Но в то же время СМИ сообщают, что миграция сибиряков в европейскую часть России, кажется, стала необратимой. И что россиян за Уралом осталось не более 28 млн., и никто больше не приезжает даже за длинным рублем.

Наши источники во власти, в Думе и Совете Федерации, уверяют: неконтролируемой миграции китайцев в Сибирь бояться не надо. Речь идет не о переселении миллионов китайцев, а о концессиях и договорах на сдачу в эксплуатацию предприятий или земли.

Закон о концессиях был принят год назад. Но ни один концессионер – ни наш, ни иност­ранный – за это время не пришел. Причина в том, что в последний момент из текста вычеркнули пункт, посвященный «природным ресурсам». В результате наша страна так и остается крупнейшим поставщиком сырья, а не продуктов переработки, что было бы, безусловно, для казны выгодней. Например, те же самые китайцы забирают у нас 98% леса т.н. «кругляком». Финляндия стала вторым производителем бумаги в мире (после США) на нашем «кругляке». Месяц назад Президент возмутился: «Что такое «кругляк»? Почему мы гоним только сырье?»

«После того как Россия станет привлекательней для иност­ранных концессионеров, проникновение иностранцев станет точечным, – считает сенатор, профессор Анатолий Коробейников. – Построенные ими заводы в результате будут работать на Россию. А пустая Сибирь куда хуже, чем т.н. «желтая угроза».