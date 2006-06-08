Концессии решат достанется ли Сибирь китайцам
№ 5(5) от 08.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]
В ПОСЛЕДНЕЕ время во властных коридорах вновь активизировались слухи о возможном заселении китайцами сибирских просторов. Тема острая. Но в то же время СМИ сообщают, что миграция сибиряков в европейскую часть России, кажется, стала необратимой. И что россиян за Уралом осталось не более 28 млн., и никто больше не приезжает даже за длинным рублем.
Наши источники во власти, в Думе и Совете Федерации, уверяют: неконтролируемой миграции китайцев в Сибирь бояться не надо. Речь идет не о переселении миллионов китайцев, а о концессиях и договорах на сдачу в эксплуатацию предприятий или земли.
Закон о концессиях был принят год назад. Но ни один концессионер – ни наш, ни иностранный – за это время не пришел. Причина в том, что в последний момент из текста вычеркнули пункт, посвященный «природным ресурсам». В результате наша страна так и остается крупнейшим поставщиком сырья, а не продуктов переработки, что было бы, безусловно, для казны выгодней. Например, те же самые китайцы забирают у нас 98% леса т.н. «кругляком». Финляндия стала вторым производителем бумаги в мире (после США) на нашем «кругляке». Месяц назад Президент возмутился: «Что такое «кругляк»? Почему мы гоним только сырье?»
«После того как Россия станет привлекательней для иностранных концессионеров, проникновение иностранцев станет точечным, – считает сенатор, профессор Анатолий Коробейников. – Построенные ими заводы в результате будут работать на Россию. А пустая Сибирь куда хуже, чем т.н. «желтая угроза».
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