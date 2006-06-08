Главная военная клиника страны

Его название неоднократно менялось за эти три века. Но Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко всегда был и остается «головным» в России. Сюда везут только самых «тяжелых». Таких какили

РАЗУМЕЕТСЯ, мы спросили у начальника госпиталя генерал-майора медицинской службы Вячеслава Клюжева о состоянии здоровья самого знаменитого сегодня пациента ГВКГ – рядового Андрея Сычева: «Нам удалось сделать главное: спасти жизнь. Сейчас он в общей палате, состояние прогрессивно улучшается».

Разговариваем по пути в новое хирургическое отделение: «300 лет назад здесь по воле Петра Великого положили начало всему государственному больничному делу, медицинскому образованию и медицинской науке России, – рассказывает Клюжев. – Здесь появилась первая медицинская школа, состоялся первый выпуск отечественных врачей, были созданы первая аптека и анатомический театр. Здесь зародилась военная медицина…»

Благодаря деньгам, выделенным Президентом РФ в 2003 г., ГВКГ полностью компьютеризировали, закупили современную медицинскую технику, оборудовали 28 операционных, в которых ежегодно делают около 10 000 хирургических операций. В том числе – «штучных» по мировым стандартам: «По уровню технического оснащения наш госпиталь считается передовым не только в России, но и в мире. Большинство приборов – новейшие разработки, некоторые просто уникальны. Но самая большая наша гордость – люди. Не просто высококлассные специалисты, но и патриоты,» – говорит Клюжев. В середине 90-х у госпиталя был сложный период. Врачам месяцами не платили зарплату, а командировки на Северный Кавказ были обычным делом. Тогда иностранцы засыпали их, специалистов мирового уровня, заманчивыми предложениями. Но желающих сменить место работы и страну в ГВКГ не нашлось.

...Медбрат Игорь учится в Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова. Работать начал в годы второй чеченской кампании, в травматологии. Тогда, насмотревшись, как врачи возвращают к жизни тяжело раненных бойцов, Игорь решил стать военным медиком: «В военной медицине сосредоточено все самое передовое. У нас обкатываются новые технологии, препараты, методики лечения. Представляешь, что значит, когда тебя этому обучает высококлассный специалист-практик?»

За три столетия госпиталь вернул в строй около 4 млн. защитников Отечества, ежегодно через него проходит 22 000 больных. Только в день, когда готовился этот материал, главный военный госпиталь России принял 84-х пациентов.