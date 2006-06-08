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Бешеные деньги

№ 5(5) от 08.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Бешеные деньги
Фото Г. УСОЕВА

 «В соответствии с теорией капитализма общее благо достигается на пути необузданной погони за собственным интересом. Но, если эгоизм наживы будет преобладать над интересами общества, нашей системе, – которую, при всех ее несовершенствах, все же можно признать открытым обществом, – грозит катастрофа».

(Ж.Сорос «Капиталистическая угроза»)

 СОРОС очень точно увидел проблемы, которые ожидают не только Запад, но и Россию. Здесь неожиданную силу набрала власть гигантских капиталов. Известно, что деньги повсюду дают власть. Но, к сожалению, у нас люди, которые получили эти шальные деньги, не готовы этой властью распоряжаться, ибо у них нет чувства ответст­венности, которое должно сопровождать любые поступки власть имущих. Полученная благодаря деньгам власть используется исключительно для получения еще больших денег, но по отношению к народу, к стране, деятельность «бешеных денег» абсолютно разрушительна.

 Я задаю себе вопрос, что опаснее: сила денег без культуры или культура без денег? Вывод однозначный – лучше культура без денег. Деньги без культуры превращают в развалины многое, в том числе и культуру.

Русские леса

 ГЕРОЙ «Дяди Вани» Антона Чехова – доктор Астров: «Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев... и все оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. (...) Надо быть безрассудным варваром, чтобы... разрушать то, чего мы не можем создать. (...) Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее».

 Чехов писал это более века назад, когда не было ни электрических пил, ни «катерпиллеров», ни бульдозеров, которые могут уничтожать лес сотнями гектаров в час. Известно, что всего четыре страны владеют половиной лесов планеты. Россия среди них лидирует, обгоняя даже Бразилию с ее безбрежной сельвой. Русские леса – не только наше национальное достояние, это «легкие планеты». Сберечь их – проблема мирового значения.

 Но только в одном Примо­рье, по данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно «сплавляют налево» древесины примерно на 150 млн. долларов. Лес воруют на всех этапах заготовки по давно отработанным схемам.

 Хорошо, что Президент и правительство очнулись и занялись приведением в порядок законодательства по природоиспользованию. Но сколько лет Дума пытается провести закон, и не получается. В чем загадка? В «бешеных деньгах».

Аргумент классика

Лидия. Значит, у вас теперь денег много?
Глумов. «Много» – ведь это понятие относительное.

А.Н. Островский «Бешеные деньги»

Вода

 В РОССИИ существует миф: наши природные богатства неисчерпаемы! Но состояние водных объектов указывает на неизбежную и скорую деградацию последних. Достаточно сказать, что, по данным Минприроды РФ, в России на одного человека в год приходится свыше 500 куб.м. сточных вод, в том числе около 170 кг ядовитых веществ. Уже в середине 1990-х гг. до 70% воды, потребляемой населением, не соответствовало по качеству ГОСТу «вода питьевая».

 Загрязнение, которое происходит в русских реках, не поддается никакому объяснению. Так, в Камчатской и Новгородской обл. без очистки сбрасываются в водоемы 66% всех сточных вод... Действительно, зачем владельцам «бешеных денег» тратиться на охрану окружающей среды? Не барское это дело...

Города

 ПОСМОТРИТЕ, как они застраиваются. Совсем недавно в Самаре решением городских властей отняли половину земли у костела под строительство жилого комплекса. Сплошь и рядом идет самовольное строительство, без плана, без всякого уважения к жителям и памятникам культуры. А сколько открыто дел по фактам нарушения прав соинвесторов? Низкое качество городской среды – прямое следствие сказанного выше. И недостаточное развитие социальной сферы, и однообразие архитектурного облика – все это характерно не только для большинст­ва малых российских городов, но и для многих новых крупных центров. В этом смысле русские города гибнут. Погибнут потому, что строительство приносит бешеные деньги.

Почему в России так происходит, как нигде в мире?

 РУССКИЙ ум криминален. Утверждаю. Он, конечно, не криминален с «русской точки зрения», но с точки зрения так называемых цивилизованных стран, безусловно, – он может нарушить любой закон. А если русский ум еще «обладает» «бешеными деньгами», то для него законов уже не существует.

 Сегодня в России сохранилась феноменальная способность к коррумпированию. Сделать что-то в обход, сломать бюрократическую систему – это тоже национальная черта. Едва ли не самая распространенная причина дачи взятки – это желание ускорить процесс решения проблемы. Чем ближе к Москве, тем чаще приходится давать взятки – к такому выводу пришел Аналитический центр Юрия Левады. Конечно, мы не единст­венные. Можно говорить и об Африке, и о Латинской Америке, даже о такой цивилизованной стране, как Италия. Там существует «italian way» – итальянский «способ» разрешить проблему – обойти закон.

 Но только в России с середины 90-х «бешеные деньги» практически открыто правили государством. К нашему стыду. Но никому не стыдно, ибо для нас это в порядке вещей. «Бешеные деньги» владели Думой, и столько лет не давали правительству принять достойный закон о лесопользовании. Это деньги до сих пор мешают принять закон, запрещающий возникновение строительных «пирамид», закон, регулирующий монополию на спиртные напитки, игорные заведения и т.д. Это деньги встали на пути правительства, когда оно решило повысить налоги на сверхприбыли от нефтяных потоков. И если бы Ходорковский не сидел в тюрьме, то, может быть, и не было бы никакого Стабилизационного фонда в 300 млрд. долларов. Вообще, этот фонд существует, как Ленин в эмиграции. Ввези его в страну, и его разорвут на части, поэтому правительство держит его подальше от «бешеных денег», за границей. Целее будет...

 «Бешеные деньги» имеют способность сводить с ума – здравомыслящий человек теряет голову, ему начинает казаться, что он сильнее государства и может «кроить» его по своему интересу. «Бешеные деньги» – главная беда России.

 И если такой прожженный делец, как Сорос, видит в капитализме угрозу для западного общества, то необходимо задуматься, насколько эта угроза разрушительнее у нас.

 На память приходят слова русского философа Бердяева: «Безграничный рост потребностей и рост народонаселения создал капиталистическую цивилизацию, которая чревата великими потрясениями и катастрофами и означает убыль духа... И если народы хотят возродиться, то им придется вступить на путь аскетического самоограничения...»

 «Самоограничение»… знакомое слово, не правда ли? И начинаешь думать: а может, и в самом деле можно создать модель общества, в котором безудержная жажда наживы должна быть умерена вмешательством государства? Государства с человеческим лицом. И тогда неважно, как оно называется – капитализм или социализм…

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ

 

На что бы вы потратили бешеные деньги?

Спросили мы граждан России у стен
главного «кошелька» страны – Центрального банка РФ

АННА  Скрижинская, 20 лет, студентка, г. Владимир:
 – Купила бы квартиру, конечно! Меня бы вполне устроила и однокомнатная. Я будущий социальный психолог и педагог, и своими силами заработать даже на такое жилье вряд ли когда-либо смогу.

Андрей Рахов, 32 года, предприниматель, г. Пятигорск:
 – На обустройство нового источника минеральной воды в окрестностях Ессентуков и ее промышленное производство. Об этом источнике я знаю от своего деда, а больше никто не знает. Его вода целебнее и «Нарзана», и «Боржоми», и французской «Перрье». Лечит 100 болезней! Разве это плохо – людям помогать, поддерживать их здоровье? А средств на разработку этой идеи у меня нет...

Камиль Азаматов, 38 лет, крановщик, г. Стерлитамак:
 – А у меня все есть. Дом двухэтажный, жена-красавица, трое детей, вазовская «десятка». Появись у меня лишние деньги – купил бы японский кран «Тадано» или «КАТО». Ушел бы со своего Ремстройтреста и работал по объявлениям в газете. Был бы сам себе господин!

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