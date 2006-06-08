Что за Сабантуй мы здесь устроили?

Сегодня и в России, и в мире многие знают, что у татар есть национальный праздник. (Дословный перевод слова «сабантуй» – «праздник плуга», праздник окончания посевных работ). Спасибо. В 1996 г. сотни газет во всем мире опубликовали фотографию Бориса Николаевича, сделанную за мгновение до того, как он разнес вдребезги глиняный кувшин на Сабантуе в Арском районе Татарстана. А в 2000 г. все газеты мира обошла еще одна фотография, сделанная на Сабантуе, – Владимира Путина, только что выловившего монетку в тазике с катыком. В тот год Путин признался, что в детстве мама его журила: «Что это за сабантуй вы здесь устроили?!»

НА САБАНТУЕ 2000 г. в Казани произошло событие, о котором мало кто знает, – в Татарстане предприняли меры, чтобы информация о ЧП, произошедшем на празднике, не получила широкой огласки. Я тогда работал пресс-секретарем Минтимера Шаймиева, и 24 июня 2000 г. записал в своем дневнике: «Наградив лучших наездников, В. Путин, М. Шаймиев, М. Рахимов и еще человек 10–15 пошли смотреть на борцов. От ипподрома до борцовского манежа всего-то метров 350–400, но кругом тысячи людей, пришедших и на праздник, и «на Путина посмотреть».

Понятно, что если бы не милиция, образовавшая «коридор», гости едва ли добрались бы до борцов. Но и «коридор» не оградил от неожиданностей. Где-то на середине пути дорогу процессии преградил Фатых Сибгатуллин (он и сегодня работает главой администрации Нурлатского района Татарстана). Без каких-либо зад­них мыслей, с хлебом-солью, с чак-чаком. И стал настойчиво приглашать заглянуть «хотя бы на пару минут» в «городок» района, расположенный чуть в стороне от «коридора».

Уговорил. Произошло это так стремительно, что службы безопасности не успели среагировать на экспромт. Произошло невообразимое: едва гости ступили на территорию «городка», как со всех сторон к ним побежали сотни людей.

Толпа быстро превращалась в неуправляемую. За несколько мгновений до того как началась давка, Сергей Шойгу, первым сообразивший, что Сабантуй может превратиться в Ходынку, резко скомандовал тем, кто был рядом, образовать вокруг В. Путина кольцо. Команда была исполнена быстро и беспрекословно. Минуты полторы–две мы удерживали толпу, пока не подоспела подмога, – милиция оттеснила людей».

Но об этом тогда никто не узнал. А благодаря активному участию В. Путина многие россияне открыли для себя Сабантуй, как очень даже симпатичный празд­ник.

Именно в тот год в Казани заговорили о возможности включения татарского национального праздника в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. К слову, в июне 2001 г. в Париже во время встречи с Генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро Мацуура М. Шаймиев поднял и этот вопрос. А в июне 2003 г. уже сам Каитиро Мацууро специально приехал в Татарстан на Сабантуй и лично убедился, что вопрос включения праздника в список – вполне обоснованный.

В минувшие выходные города республики были непривычно пустынны. Но горожане потянулись не на дачи да огороды, а в родные деревни, на сабантуи. Люди едут на земли предков не только со всей республики, но со всех уголков России. По традиции, Сабантуй в конце месяца пожалует в Казань, где соберутся сильнейшие батыры и дорогие гости.

Постепенно Сабантуй из праздника татар превратился в праздник всех татарстанцев. И не только. Сабантуй начали проводить и во многих российских регионах и за границей – в Турции, Австралии, Финляндии, Казахстане.

Корни Сабантуя в язычестве

ПЕРВОЕ письменное описание этого праздника было сделано в 921 г. в трудах знаменитого исследователя Ибн Фадлана, прибывшего из Багдада послом в Булгары (ныне Спасский район Татарстана).

Ученые-историки склоняются к версии, что своими корнями праздник уходит во времена язычества. Сабантуй был магическим обрядом жертвоприношения богам плодородия. Право оросить землю кровью жертвенного барана предоставлялось батыру – победителю турнира борьбы на полотенцах, кераш.

Но нынче на самих сабантуях об исконном смысле турнира борцов никто и не задумывается. Как не думают о том, при чем тут баран. Традиция. И все. А молодежь, видимо, и вовсе убеждена, что баран – для шашлыка, чтобы было чем закусить, обмывая победу. Но тем не менее где-то на подсознательном уровне у татар сохранилась традиция в дни Сабантуя собираться в доме отцов и дедов.