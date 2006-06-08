Кэтрин-Клэр Ющенко снова беременна

СУПРУГА украинского президента Виктора Ющенко – Кэтрин-Клэр Чумаченко – на­хо­­­­дится в интересном поло­жении. В скором времени она обрадует 52-летнего мужа появлением на свет четвертого ребенка.

Напомним, что от первого брака со Светланой Колесник (а она была крестницей председателя Нац­банка Вадима Гельмана) Виктор Ющенко имеет дочь Виталину (26 лет) и сына Андрея (20 лет). У него растет и внучка Ярина (5 лет). В браке с Катериной Чумаченко родились София (7 лет), Христина (6 лет) и сын Тарас (парубку всего 2 го­дика).

Жена Ющенко очень любит готовить, особенно хорошо у нее получаются паштеты и рыбное заливное.

Говорят, что она во всем старается походить на супругу британского премьера Тони Блэра – Шерри (кстати, своего четвертого ребенка Шерри Блэр родила… в 45 лет).