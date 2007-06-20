Всех – в юридические клиники!

На днях Минсельхоз, Генпрокуратура и Счетная палата РФ провели совмест­ную коллегию, на которой обсуждалось, как предотвратить многочисленные нарушения законов, касающихся использования, оборота, оценки земельных угодий. Три ведомства решили создать координационную рабочую группу, которая среди прочего займется улучшением законодательства в этой сфере. Свои предложения о совершенствовании законов готовит и общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России (АЮР). Об этой и других сферах деятельности АЮР рассказал ее председатель, он же председатель Счетной палаты России Сергей Степашин.

Подзаконные акты – «земля» коррупции



– Сергей Вадимович, в чем суть предложений АЮР?

– Корень многих проблем – коррупциогенность законодательства. В первую очередь, именно под этим углом зрения нужно рассмотреть законы о недрах, о лесе, о земле. Для такого анализа в АЮР создана специальная Комиссия по противодействию коррупции. Ее возглавил депутат Госдумы, замечательный юрист Владимир Васильев. Комиссия уже проводит экспертизу законодательст­ва на предмет коррупциогенности. Эту тему активно разрабатывает и председатель правления АЮР, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Отсутствие федерального земельного кадастра и соответст­вующих методик оценки стоимости земельных угодий тормозит экономический рост. Несовершенство законодательства в этой сфере наиболее зримо сказывается в отрасли строительства. Из-за отсутствия в большинстве регионов градостроительных планов развития тормозится девелопмент территорий – например, оснащение земельных участков под застройку инженерными системами и коммунальной инфраструктурой. Кроме того, необходима упрощенная схема перевода сельхозтерриторий в земли под строительство. Сегодня этот процесс в Подмосковье занимает не меньше полугода, а коррупционные затраты составляют от 400 до 1000 долл. за сотку.

Отсутствие регулируемого законом рыночного оборота земли сдерживает процесс рекапитализации российских активов, превращает страну в уникальный склад плохо лежащих природных и сырьевых ресурсов и недокапитализированных производственных фондов. Если у нас нет земельного кадастра, то как можем мы оценивать необходимые инвестиции государства в создание базовой инфраструктуры для развития государственно-частного партнерства? Как и на каком основании осуществлять резервирование земель для государственных нужд?

То же и с природными ресурсами. Скажем, по объемам экспорта нефти Россия на первом месте в мире, а по объемам доказанных запасов нефти находится лишь в конце первой десятки нефтяных стран. Государство пока не обладает системой и современными методиками учета запасов, прогнозирования и моделирования воспроизводства минерально-сырьевой базы страны.

Проблема в том, что многие законы обрастают у нас огромным количеством нормативных документов, которые сводят на нет действие самого закона. Кроме того, эти подзаконные акты часто допускают произвольные толкования самого закона. То есть позволяют чиновнику действовать как Бог на душу положит.

– Кстати, Госдума более десяти раз пыталась принять Закон о борьбе с коррупцией. И ничего не вышло.

– Разумеется, такой закон необходим. Как говорится, вопрос уже перезрел. Но есть и положительные моменты. В 1999 г., будучи в должности министра внутренних дел, я подписал Конвенцию по борьбе с коррупцией. Прошло целых семь лет, и она все же была ратифицирована нашим государством! В Конвенции есть одна жесткая норма, касающаяся государст­венных чиновников: каждый чиновник обязан документально подтвердить происхождение денег, на которые он купил ту или иную недвижимость, квартиру, дачу, дом, если он не работал нигде, кроме как на государственной службе.

– Доходы жен чиновников тоже можно проверить?

– Они вправе заниматься предпринимательской или другой доходной деятельностью. Но при этом обязаны документально подтверждать свои доходы.

– Генпрокуратура проводила недавно проверку правоохранительных органов. Узнав о ней, несколько сотен сотрудников подали заявления об уходе. Боялись, что выявят их липовые дипломы. Некомпетентность многих сотрудников, благополучно продолжающих работать в МВД, также очевидна. Как с этим бороться?

– Одно из самых серьезных направлений нашей работы – привлечение юридической общественности, которая даст оценку деятельности силовых структур. Это должна делать именно ОБЩЕСТВЕННАЯ организация, каковой и является АЮР. Кстати, в президиум Ассоциации входят главы всех силовых министерств, Генпрокурор России. Помнится, еще будучи министром внутренних дел, я не уставал повторять подчиненным: мы сможем победить преступность только тогда, когда нас, милицию, перестанут бояться наши собст­венные граждане.



«Аргументы неделi» и АЮР



– Другое направление деятельности АЮР – юридическая помощь гражданам. Как планируется ее организовать?

– Создаем во всех регионах страны сети общественных приемных АЮР. Во-первых, коллективными членами к нам вошли ассоциации адвокатов и нотариусов. У них на местах есть свои объединения, дающие бесплатные консультации гражданам. Мы договорились, что будем включать их в свою орбиту. Во-вторых, в некоторых городах уже работают так называемые юридические клиники. В них студенты-старшекурсники правовых вузов, у которых все в порядке с успеваемостью, бесплатно помогают людям решать их проблемы. Особенно хорошо это получается в Москве и в Петербурге. Такой опыт мы хотим распространить и на другие города. Активная позиция молодежи, несомненно, поможет более эффективному распространению правовой информации. Да и для самих студентов, согласитесь, подобная практика будет весьма полезна, позволит развивать профессиональные навыки, умения и качества юриста.

– Юридические клиники и общественные приемные помогут, если человек уже попал в беду. Но лучше ведь научить людей избегать неприятностей, связанных с незнанием законов.

– Правовое сознание не падает с неба. Оно прививается и воспитывается. АЮР планирует подписать соглашения с разнообразными юридическими изданиями, с дирекцией программы Первого канала «Человек и закон». Замечательно, что в каждом номере «Аргументов неделi» уже больше года специалисты из АЮР отвечают на вопросы читателей (см. стр. 11 текущего номера. – Прим. ред.).

В совместном проекте участ­вуют не только московские юристы, но и правоведы из регионов – Ульяновска, Орла, Волгограда, даже из Чечни. Там, кстати, было создано региональное отделение АЮР, которое возглавил Рамзан Кадыров, президент республики (он выпускник юридического вуза).

– К сожалению, не все СМИ используют интерес к юридическим передачам во благо. Многие специалисты недовольны правовыми ток-шоу на телевидении, качеством материалов в низкопробных юридических изданиях. В них часто встречаются ошибки, искажения…

– Конечно, не должно быть искажений! Я знаю позицию председателя Верховного суда РФ Вячеслава Михайловича Лебедева, который тоже не приветствует такого рода передачи. Но их главный зритель – люди пожилые. Я это по своей теще знаю. Она смотрит такие ток-шоу как детектив. Можно спорить, насколько эти программы корректны в содержательном отношении. Но игровой метод донесения информации весьма эффективен. Это подтверждается и рейтингами программ.

– Ходят слухи, что скоро у АЮР появится свой правовой канал?

– Телевидение – серьезный информационный инструмент. Мы планируем запустить в рамках НТВ+ круглосуточный телеканал «НТВ-Право». Телевещание развитых стран уже запустило подобные проекты. Канал рассчитан на простых людей, которые ежедневно нуждаются в компетентной юридической информации. Кроме того, планируем запустить часовую программу на одном из общенациональных каналов. Передача будет посвящена наиболее актуальным проблемам юридической поддержки наименее защищенных слоев населения, вопросам реализации национальных проектов, особо значимым законодательным инициативам.



Список благонадежных



– Сейчас активно обсуждается вопрос, должны ли вузы быть только юридическими или юридические отделения могут открываться, грубо говоря, при кулинарных техникумах. Кстати, «кулинарные» юристы уже наводнили страну. Вы считаете, это правильно?

– В стране давно пора провести всестороннюю экспертизу выс­шего образования. И не только юридического, кстати.

К примеру, только при Мини­стер­стве обороны у нас более 60 вузов вместе с академиями. А в США, для сравнения, только 3, в которых готовят специалистов для армии, флота и ВВС. И армия – в 3 раза больше нашей!

С введением платного образования количество вузов в России вообще вышло за рамки разумного. Некоторые олигархи получили юридическое образование за 3–4 месяца. Хорошо, им по специальности работать не надо…

– Кто будет проводить экспертизу вузов?

– В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение между Ассоциацией и Министерством образования и науки РФ. По итогам аттестации никаких заведений закрывать не будем. Но сформируем список, в который войдут неблагонадежные вузы. Абитуриенты и их родители будут знать: в этих заведениях качественного образования они не получат, только изрядно потратятся на диплом. Как только такой список будет готов, мы непременно опубликуем его на страницах «Аргументов неделi».

Аргумент от Сергея Степашина

– АЮР родилась в 2005 г. в результате объединения Союза юристов России и Российского союза юристов, который я раньше возглавлял. На сегодняшний день в России 63 отделения АЮР. К середине следующего года они появятся во всех регионах. Объединения на уровне субъектов федерации, как правило, возглавляют сами губернаторы. Почетным членом Ассоциации юристов России (с членским билетом №1) стал Владимир Путин.

Будем налаживать двусторонние отношения и с заграницей – местными юридическими организациями. Существует и Ассоциация юристов СНГ, в которую входят правоведы из бывших советских республик. В рамках этой организации можно и нужно не просто собираться на семинары, обмениваться опытом, но и ставить вопросы о юридической защите прав наших сограждан. В том числе в странах Прибалтики. Сейчас АЮР нужно определиться с индивидуальным членством.