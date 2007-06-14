Приезжие – это приток мыслей!

Известный режиссер Роман ВИКТЮК родился и вырос во Львове. Москву приехал покорять в юном возрасте. С тех пор прошло много лет, и сегодня вряд ли кто-либо осмелится в адрес Виктюка сказать: приезжий.

– ДЛЯ меня отношение к городу во многом зависит от того, кого я встречу там первым. С Москвой мне в этом плане повезло. Так получилось, что мои документы и вещи приехали на один вокзал, а я – на другой. Когда вышел на перрон, у меня не было ни паспорта, ни чемодана, а только деньги, зашитые в штанах со стороны подкладки. По справочной 09 я узнал телефон ГИТИСа. Там трубку снял проректор по хозяйственной части, которому я рассказал, что звоню с Киевского, что приехал поступать и с собой никаких вещей, и спать мне негде. Он не послал меня к чертовой бабушке, как сделал бы, скорее всего, кто-то другой, а помог устроиться в общежитие. Так прошел мой первый вечер, а за ним и годы обучения в ГИТИСе.

Так что Москву я взял без боя. Все преподаватели меня полюбили еще на экзаменах. После первого же моего выступления перед ними, на котором я Инне Макаровой прочитал монолог Олега Кошевого из «Молодой гвардии», мне сказали, что я принят. И потом со мной возилась вся приемная комиссия. Например, на экзамен по литературе сама Макарова принесла мне вырванные из учебника страницы по теме «Поэт и поэзия в творчестве Маяковского» и сказала, чтобы я оттуда все списал.

В творческом плане все было в порядке. Зато в бытовом – не очень. Я долго скитался по коммуналкам. Но в конце 90-х – вот абсурд! – мне, антисоветчику, досталось наследие… Сталина. Я живу в квартире его сына. У меня один балкон выходит во двор Думы, а второй смотрит на Кремль. До сих пор не могу избавиться от страха, что из квартиры меня вот-вот выселят, хоть она и приватизирована.

Коренные москвичи, когда я приехал, отнеслись ко мне очень хорошо. Я думаю: если бы не приезжие, непонятно, чем и как жила бы Москва. Они дают городу постоянный приток свежей энергии, сил, мыслей. В моей труппе, например, практически все иногородние. И меня за это ругают, потому что у одних артистов нет регистрации, другим приходится решать проблемы с армией. И всем этим мне как руководителю приходится заниматься.