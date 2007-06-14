Очередь «урежут» любой ценой?

Разгорелся новый «детский» конфликт: директора негосударственных детсадов утверждают, что у них незаконно отнимают здания. А столичное правительство хочет, не выступая за рамки закона, сократить очередь в садики. Шутка ли: места в дошкольные учреждения сейчас ждут 14,5 тыс. ребят. Несмотря на все принимаемые меры, к началу 2008 года «за бортом» дошкольного образования останутся не менее 10–12 тыс. детей.

«Нас травят»

РУКОВОДИТЕЛИ частных дет­садов несколько месяцев назад отправили письмо председателю Комитета по науке и образованию Мосгордумы Евгению Бунимовичу. В нем они жалуются, что их выселяют из зданий. У большинства частных садов помещения оформ­лены по договору аренды. Теперь сроки договоров истекают – и продлять их город­ские власти, по всей видимости, не собираются. Насиженных помещений может лишиться школа «Пионер». Схожая проб­лема у сада-школы «Солнечный круг». Волнуются за свои помещения и сотрудники детсада «Путь зерна», который работает с проблемными детьми.

«У нас забрали помещение, которое мы занимали, а взамен дали другое здание, совершенно «убитое», – возмущается директор частной школы «Дельта-Прометей» Татьяна Белозерова. – А все почему? Лужков считает, что в городе повышенная рождаемость, что надо скорее освобождать места под госсады. Поэтому нам выставили условия аренды по рыночной стоимости. Только мы такое не можем себе позволить, мы не коммерцией занимаемся, а детей учим и, наверное, неплохо учим, если 15 лет существовали. Такими темпами негосударственное образование в столице скоро умрет!»

«Наши здания будут возвращены городу, – сокрушается директор сада-школы «Союз» Марина Яковлева. – Я не могу понять, за что травят коммерческие школы! Наверное, многие до сих пор не понимают, что «негосударственное образование» вовсе не означает «образование для богатых». В частных школах имеют возможность развиваться те дети, у которых есть определенные отклонения: мы берем как гиперактивных, так и стеснительных, замкнутых малышей. Подобные задачи в современных условиях может решать только негосудар­ственное образование».

«Част­ни­ки» утверж­дают, что вразуми­тель­ного от­вета на свои письма ни из столичного правительства, ни из Мосгордумы они не получили.

«Все для детей»

КАК пояснила «Аргументам неделi» замначальника Управ­ления дошкольного и общего образования Департамента образования Москвы Мария Цапенко, городские власти действуют строго по закону. Частные сады существовали и будут существовать. Но Департамент образования, который выдает разрешения на продление аренды помещений, должен решать и вопрос целесообразности размещения там этих учреждений.

Судите сами. По словам Марины Ермоловой, ведущего специалиста по дошкольному воспитанию СЗАО, здание школы «Дельта-Прометей» – в неудовлетворительном состоянии. Сейчас там сделают евроремонт, приведут в порядок пищеблок. Все родители согласны с переводом под крыло города, тем более что их ждет место в отремонтированном саду. И за тот же спектр услуг придется платить не 13 тыс. в месяц, а 770 рублей.

У школы «Союз» было два здания – на ул. Лодочной и ул. Фабрициуса. В помещениях на Лодочной технически возможно организовать занятия для 12 групп детей. При «Союзе» там занималось в два раза меньше – 6 групп. Теперь здесь будет госсадик, и ВСЕ дети «Союза» смогут посещать занятия в отремонтированных помещениях нового гос­учреждения. И еще более 100 детей получат долгожданное место в садике! Судьба здания на ул. Фабрициуса, где учатся школьники и дошкольники, пока под вопросом. Но в любом случае право на образование ни одного из учеников не будет ущемлено.

Недавно главный архитектор Москвы рассказал, что начиная с нынешнего года в городе будет ежегодно вводиться по 100 детсадов. Будем надеяться, что это решит проблему очереди и остановит бесконечные конфликты. Ведь в данном случае нет неправых. С одной стороны, частные сады имеют право на существование. С другой – место в садиках за доступную цену должны получить как можно больше детей.