Очередь «урежут» любой ценой?
14,5 тысяч малышей ждут места в детском саду
№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Александра ЛАВРОВА, Дарья МАРТЫНКИНА ]
Разгорелся новый «детский» конфликт: директора негосударственных детсадов утверждают, что у них незаконно отнимают здания. А столичное правительство хочет, не выступая за рамки закона, сократить очередь в садики. Шутка ли: места в дошкольные учреждения сейчас ждут 14,5 тыс. ребят. Несмотря на все принимаемые меры, к началу 2008 года «за бортом» дошкольного образования останутся не менее 10–12 тыс. детей.
«Нас травят»
РУКОВОДИТЕЛИ частных детсадов несколько месяцев назад отправили письмо председателю Комитета по науке и образованию Мосгордумы Евгению Бунимовичу. В нем они жалуются, что их выселяют из зданий. У большинства частных садов помещения оформлены по договору аренды. Теперь сроки договоров истекают – и продлять их городские власти, по всей видимости, не собираются. Насиженных помещений может лишиться школа «Пионер». Схожая проблема у
«У нас забрали помещение, которое мы занимали, а взамен дали другое здание, совершенно «убитое», – возмущается директор частной школы
«Наши здания будут возвращены городу, – сокрушается директор
«Частники» утверждают, что вразумительного ответа на свои письма ни из столичного правительства, ни из Мосгордумы они не получили.
«Все для детей»
КАК пояснила «Аргументам неделi» замначальника Управления дошкольного и общего образования Департамента образования Москвы Мария Цапенко, городские власти действуют строго по закону. Частные сады существовали и будут существовать. Но Департамент образования, который выдает разрешения на продление аренды помещений, должен решать и вопрос целесообразности размещения там этих учреждений.
Судите сами. По словам Марины Ермоловой, ведущего специалиста по дошкольному воспитанию СЗАО, здание школы
У школы «Союз» было два здания – на ул. Лодочной и ул. Фабрициуса. В помещениях на Лодочной технически возможно организовать занятия для 12 групп детей. При «Союзе» там занималось в два раза меньше – 6 групп. Теперь здесь будет госсадик, и ВСЕ дети «Союза» смогут посещать занятия в отремонтированных помещениях нового госучреждения. И еще более 100 детей получат долгожданное место в садике! Судьба здания на ул. Фабрициуса, где учатся школьники и дошкольники, пока под вопросом. Но в любом случае право на образование ни одного из учеников не будет ущемлено.
Недавно главный архитектор Москвы рассказал, что начиная с нынешнего года в городе будет ежегодно вводиться по 100 детсадов. Будем надеяться, что это решит проблему очереди и остановит бесконечные конфликты. Ведь в данном случае нет неправых. С одной стороны, частные сады имеют право на существование. С другой – место в садиках за доступную цену должны получить как можно больше детей.
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