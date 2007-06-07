В СИЗО откроют музей «сталинского сокола»
№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Андрей АНУФРИЕВ ]
ОДИН из корпусов Брянского следственного изолятора построен еще при Екатерине. За два с половиной века его истории за толстыми стенами старинного каземата кроме убийц и грабителей томились иногда и вполне приличные люди. Самый известный из них – знаменитый летчик Валерий Чкалов.
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Нынешний начальник Брянского следственного изолятора, полковник внутренней службы Александр Нитягов, разбирая архивы, определил точно, в какой камере сидел прославленный летчик. Решил – там будет музей Чкалова.
Для музея уже освободили
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