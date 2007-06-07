В СИЗО откроют музей «сталинского сокола»

ОДИН из корпусов Брянского следственного изолятора построен еще при Екатерине. За два с половиной века его истории за толстыми стенами старинного каземата кроме убийц и грабителей томились иногда и вполне приличные люди. Самый известный из них – знаменитый летчик Валерий Чкалов.

В 30-е гг. прош­лого века Чкалов служил в Брянской авиационной части. Перегоняя однажды новый самолет с белорусского аэродрома в Брянск, летчик решился на рискованный трюк – хотел пролететь под проводами линии электропередачи. Но не рассчитал, зацепился хвостом аэроплана, порвал провода и разбил самолет. Чудом остался жив. Его судили и приговорили к году лишения свободы. Но в камере Брянской тюрьмы летчик просидел меньше месяца. «Всесоюзный староста» Михаил Калинин Указом ЦИК СССР помиловал Чкалова.

Нынешний начальник Брянского следственного изолятора, полковник внутренней службы Александр Нитягов, разбирая архивы, определил точно, в какой камере сидел прославленный летчик. Решил – там будет музей Чкалова.