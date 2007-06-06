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СОЦИАЛЬНАЯ УВЕРТЮРА

№ 23(57) от 07.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

СОЦИАЛЬНАЯ УВЕРТЮРА

 В дискуссии о здравоохранении начинают звучать фрейдистские нотки. Так и хочется воскликнуть в духе позднего Доренко: «Ну при чем тут, казалось бы, Америка?» Однако то, что на первый взгляд выглядит «случайной загогулиной» на общем ровном фоне беседы президента с членами Общественной палаты, в действительности является выбросом на поверхность скрытых в подсознании правящих кругов социальных комплексов. Понять тайный смысл этого обмена репликами невозможно без применения методов «социального психоанализа».

 В ДИСКУССИИ по социальным вопросам и власть, и общество мельчат. Проблемы берутся скорее частные, чем общие. Неадекватно много внимания уделяется тому, сколько денег дали и кто именно их украл. Бесконечные споры ведутся о механизмах реализации «системы» (разделение ответственности между центральной и местной властью и прочее), которая еще не существует и поэтому по определению не может быть реализована. На голову обывателя высыпаются детали и цифры, от которых он окончательно шалеет и перестает уже что бы то ни было понимать. При этом все по-настоящему принципиальные вопросы тщательно обходятся стороной, как будто бы их и нет вовсе.

 А вопросы эти есть, они ждут своего часа и давят на «социальное подсознание». Взять хотя бы такую простую вещь, как деньги. Скажем, тридцать четыре миллиарда рублей – много это или мало? Если на одного, то очень много. А если на всех? Скажем, на лекарственное обеспечение сирых да убогих? Нас убедили, и, поскольку мы не умеем считать деньги с детства (это наша национальная черта), мы поверили, что это невероятно много. Так много просто не бывает! Поэтому если чего-то с лекарствами не так, то во всем виноваты супостаты-бюрократы, которые эти деньги себе прикарманили.

 Но, чтобы что-то оценить по-настоящему, его надо с чем-то сравнить. По данным руководителя компании «Ново-Нордиск» в России Сергея Смирнова, потребление лекарственных средств на душу населения в России в 2005 г. составляло 58 долл. США, а в 2006-м70 долларов. В это же время в самой Америке эта цифра составила около 700 долл., в Германии более 200 евро, во Франции – 160 евро, в Италии – 150 евро. Но бог с ней, с Америкой и ее благополучными союзниками. Милош Петрович, руководитель компании «Хофманн Ла Рош» в России, подсчитал, что Россия тратит на лекар­ственное обеспечение меньше, чем почти любая восточноевропейская страна. Хорватия, которая не имеет ни нефти, ни газа и которая по населению и территории сопоставима с нашим Татарстаном, тратит на бесплатные лекарства половину российского бюджета. Чтобы достигнуть уровня обеспечения Хорватии, России надо тратить не 34 млрд. руб. в год, а 590 миллиардов

 В этих-то цифрах «собачка Павлова», по всей видимости, и зарыта. То, что нам преподносится как «золотой дождь», пролившийся на социальную ниву в «эпоху национальных проектов», по меркам развитого общества не тянет даже на душ. Все отмечают при этом, однако, что по­требление медикаментов в России отражает общие мировые тенденции. Возникает труднопреодолимое антагонистическое противоречие. Россия по структуре своих потребностей является страной европейской; по ресурсам, выделяемым для их удовлетворения, остается страной африканской; а по способу сочетания первого со вторым (потребностей с ресурсами) представляет собой страну азиатскую.

 Наш социальный бюджет – ни богу свечка ни черту кочерга. Для того чтобы украсть, денег дали слишком много. А для того чтобы реформировать социальную сферу или даже просто приблизить Россию к уровню восточноевропейских стран, их дали слишком мало.

 В этой статье не место искать ответ на вопрос, откуда у маленькой Хорватии те деньги, которых нет у большой России. Наверное, у нее иначе расставлены приоритеты в политике, нет амбиции быть великой военной державой, и она «окормляет» меньше олигархов. Вопрос в другом: соответствуют ли выделяемые Россией ресурсы поставленной (или, по крайней мере, декларируемой) в социальной сфере задаче создания «общества всеобщего благоденствия»? И если ресурсов очевидно не хватало, то почему задача была поставлена так, а не иначе? Почему она, в конце концов, не была вовремя скорректирована?

 Тот путь, который правительство избрало в 2005 г., оказался на поверку социальной авантюрой. Нельзя было затевать грандиозную перетряску системы, не просчитав даже самых ее ближайших последствий. Ведь было же понятно с самого начала, что ни о каких пятистах миллиардах, необходимых, чтобы добраться хотя бы до уровня Хорватии, не может быть и речи. Не был просчитан колоссальный, копившийся не десятилетиями, а столетиями «скрытый спрос» на все, а на лекарства – особенно. Общество поднялось, как потревоженный улей, расхватало вмиг выделенные деньги и теперь угрожающе гудит, давая понять, что его аппетит только раззадорили явно недостаточными финансовыми вливаниями.

 Социальная политика России страдает от отсутствия стратегического мышления. Впрочем, этот недостаток присущ нашей политике в целом. Просто в социальной сфере его проявления носят наиболее болезненный характер. Главный вопрос о том, какую политику может позволить себе государство при имеющихся ресурсах, так и не был задан. Мы начали реформы с истинно хлестаковским задором. Мы заканчиваем их с фамусовской озабоченностью на лице. Но вопрос жив, он сохранился где-то в подсознании и выпрыгивает оттуда фрейдистскими оговорками об американском здравоохранении.

 Почему американском, кстати, а не европейском? Может быть, потому, что, несмотря на свое неуемное богатство, Америка не построила за государственный счет систему «здравоохранения для всех», как в Европе, а четко ограничила зону ответственности государства, переложив значительное бремя на систему социального страхования, работодателей и самих работников. России нужно было в первую очередь определить, может ли она позволить себе европей­скую систему «глобальной» социальной защиты. И, поняв, что такая система нам не по карману, нужно было предлагать соответствующие стратегии, более жесткие, но честные и дейст­венные.

 Начинать нужно было не с денег, а с инфраструктуры. Во-первых, с формирования стандартов, в том числе стандартов лечения, которые не могут быть одинаковыми для всех. Во-вторых, с формирования системы добровольного социального страхования (реального, опирающегося на внебюджетные источники, а не предложенной Зурабовым системы перераспределения бюджетных средств). Мало кто задумывается над тем, что весь наш «лекарст­венный сыр-бор» развели вокруг обеспечения не более 8 млн. «льготников». Все эти 34 млрд. только для них, для 6–7% населения. О том, чтобы помочь остальным 93%, речи вообще не идет. В-третьих, необходимо вырвать систему обеспечения из рук коррумпированного государства, которое никогда не сможет ее оптимизировать, поскольку в этом не заинтересовано, и передать в концессию частным корпорациям. Они будут хороши хотя бы тем, что в отличие от чиновников будут считать деньги в своем, а не в чужом кармане.

 Мы явно перегнули палку с национальными проектами. Поначалу это была хорошая идея. Хотелось чем-то встряхнуть общество, и это удалось. Но пора переходить от проектов к программе, нормальной правительственной программе, решающей стратегические, а не тактические задачи. Социальная увертюра закончилась. Впереди – либо эффективная социальная политика, либо разрушительная социальная революция.

Владимир ПАСТУХОВ

Аргументы президента

 Л. Рошаль: «Владимир Владимирович, то, что касается здравоохранения, – в гробу я ее видел, американскую, говорю прямо, систему здравоохранения».

 В. Путин: «Систему здравоохранения видели в гробу – это сильно сказано».

Стенографический отчет о встрече с членами Совета Общественной палаты России

 

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Нужно ли обложить «социальным налогом на неимущих» богатых россиян, чей доход свыше 10 млн. долл. в год?

Спросили мы граждан России

  Петр Геращенко, 25 лет, Екатеринбург, милиционер:

 – А вы их сначала найдите тех, кто столько зарабатывает. Столько заработать невозможно. Только украсть. А если он столько смог украсть, то уж и спрятать сумеет.

  Валентина Тремасова, 66 лет, Темников, пенсионерка:

 – С них не убудет. Они свое здоровье на островах всяких поправляют, а народ на аспирин денег найти не может. Один такой богатей за день пропьет больше, чем я за год получаю. Выпьет на стакан меньше, а я, может, проживу на год больше. По-моему, справедливо!

  Михаил Желчин, 40 лет, Бузулук:

 – Опять это шариковское – отнять и поделить! Никогда еще отнятые деньги никому счастья не приносили.

  Леонид Разумов, 28 лет, Мценск, экс­педитор:

 – А что, подоходный налог уже отменили? Со своих больших денег они и так больше всех платят. А если учесть, что это обычно не зарплата, а прибыль со своих предприятий, то и еще кучу других налогов в казну отдают.

  Роман Гареев, 25 лет, Бугульма, охранник:

 – Нет, не нужно. Все равно до адресатов деньги не дойдут, разворуют по дороге, а остаток осядет в карманах многочисленных чиновников в виде зарплат.

  Андрей Бородин, 52 года, Санкт-Петербург, начальник отдела:

 – Мне противно заглядывание в чужой кошелек. Большие деньги от маленьких не отличаются ничем, кроме количества. Если человек эти деньги заработал, то имеет право ими распоряжаться. А если он их украл или утаил, то этим должны заниматься органы, а не выписывать ворью индульгенции за повышенный процент.

  Олег Калганов, 38 лет, Тверь:

 – Почти во всех развитых странах есть прогрессивный налог. То есть чем больше заработал, тем больше отдаешь государству. А оно тратит эти деньги на бедных, чтоб они не бунтовали и этих жирных котов на вилы не поднимали. И только у нас абрамовичи приравнены к слесарю Сидорову.

  Елена Сокол, Моск­ва, работница ЖЭУ:

 – Может быть, вы не знаете, но самые большие долги по коммуналке и квартплате именно у богатых людей. Бабушки выкраивают гроши с пенсии, чтоб не задолжать. А владельцы элитных квартир не платят годами. Это им, похоже, субсидии надо давать, несчастненьким.

  Игорь Малов, 49 лет, Иваново, госслужащий:

 – Это очень опасная идея. У нас долгая битва была за то, чтобы вывести доходы из тени. Подоходник один из самых низких в мире – чтобы деньги в страну вернуть и не прятать их. А после такого закона все вернется обратно.

  Алексей Черников, 36 лет, Москва, музыкант:

 – Конечно, надо. А еще ввести «по­хмельный» налог на непьющих, «сигаретный» для некурящих и вернуть «налог на яйца» для бездетных, как в старые времена. И опять начать строить социализм.

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