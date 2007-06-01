Космонавты будут есть «чернобыльские грибы»?
№ 22(56) от 31.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ПЯТЬ лет назад ученых из университета Иешива (США) заинтересовало сообщение о загадочных «черных грибах», которые появились на стенках саркофага чернобыльского реактора. Оставалось неясным, как они выживают и чем питаются, поскольку в непосредственной близости от места аварии погибает все живое. Грибы взяли на исследования, которые дали ошеломляющие результаты.
Профессор Артур Касадюэл выращивал «чернобыльские грибы», облучая их радиацией, уровень которой был в 500 раз выше естественного фона Земли. Они не получали никакой другой «подкормки», но их рост многократно ускорился. Механизм роста остается загадкой.
В отличие от обычных грибов «мутанты» накапливают не только белок, но и аминокислоту меланин. Это вещество отвечает за окрас кожи человека, оперения птиц и чешуи земноводных. В грибах оно ранее не встречалось.
«Такие грибы пригодятся при длительных межпланетных перелетах», – радуется профессор Касадюэл. Поскольку в открытом космосе радиации в избытке, космонавты могли бы использовать их в качестве источника белка.
Правда, неизвестно, насколько съедобной окажется такая еда. Несмотря на громкие заявления, Касадюэл пока не рискнул попробовать черные грибы на вкус.
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