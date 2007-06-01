На всякую ПРО есть «Искандер-М» и РC-24

На днях Россия веско отреагировала на американские планы по размещению элементов противоракетной обороны (ПРО) в Чехии и Польше. На полигоне Капустин Яр (Знаменск) в Астраханской обл. с оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» впервые была запущена высокоточная крылатая ракета Р-500 повышенной дальности.
ИСПЫТАНИЯ прошли успешно. Поэтому Военно-промышленная комиссия под руководством первого вице-премьера Сергея Иванова тут же на месте приняла программу развития высокоточного оружия Сухопутных войск. Ее суть – оснащение «Искандера-М» новыми головными частями в различном боевом исполнении. Крылатые ракеты для него пойдут в серию уже в 2009 г. – много раньше, чем американцы развернут ПРО в Европе.
Но еще более значимой была весть о пуске с Государственного испытательного полигона Плесецк прототипа новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24. Для этой новинки еще нет привычного натовского названия. Новая МБР имеет разделяющую головную часть индивидуального наведения и придет на смену устаревающим тяжелым, но наиболее пугающим США ракетам РС-20 «Воевода» (SS-18 Satan) и РС-18 (SS-19 Stilet).
Первый вице-премьер Сергей Иванов:
– У России появились новые оперативно-тактический и стратегический комплексы, которые способны преодолевать любые существующие и будущие системы ПРО.
Если об «Искандере-М» наш еженедельник уже писал, то тактико-технические характеристики (ТТХ) РС-24 пока строго засекречены. Но специалисты утверждают, что во многом они сопоставимы с ТТХ нашей основной стратегической ракеты «Тополь-М». Еще 9 мая этого года в центре РВСН – гарнизоне Власиха – командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Николай Соловцев сказал корреспонденту «Аргументов неделi», что РВСН в ближайшие два-три года планируют оснастить новые ракетные комплексы «Тополь-М» с разделяющейся головной частью. Это позволит более успешно преодолевать системы ПРО противника.