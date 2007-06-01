//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

На всякую ПРО есть «Искандер-М» и РC-24

№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

 На днях Россия веско отреагировала на американ­ские планы по размещению элементов противоракетной обороны (ПРО) в Чехии и Польше. На полигоне Капустин Яр (Знаменск) в Астраханской обл. с оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» впервые была запущена высокоточная крылатая ракета Р-500 повышенной дальности.

 ИСПЫТАНИЯ прошли успешно. Поэтому Воен­но-промышленная комиссия под руководством первого вице-премьера Сергея Ива­нова тут же на месте приняла программу развития высокоточного оружия Сухопутных войск. Ее суть – оснащение «Ис­кандера-М» новыми головными частями в различном боевом исполнении. Крылатые ракеты для него пойдут в серию уже в 2009 г. – много раньше, чем американцы развернут ПРО в Европе.

 Но еще более значимой была весть о пуске с Госу­дар­ственного испытательного по­лигона Плесецк прототипа новой межконтинентальной бал­листической ракеты (МБР) РС-24. Для этой новинки еще нет привычного натовского названия. Новая МБР имеет разделяющую головную часть индивидуального наведения и придет на смену устаревающим тяжелым, но наиболее пугающим США ракетам РС-20 «Воевода» (SS-18 Satan) и РС-18 (SS-19 Stilet).

 Первый вице-премьер Сер­­гей Иванов:

 – У России появились новые оперативно-тактический и стратегический комплексы, которые способны преодолевать любые существующие и будущие системы ПРО.

 Если об «Искандере-М» наш еженедельник уже писал, то тактико-технические характеристики (ТТХ) РС-24 пока строго засекречены. Но специалисты утверждают, что во многом они сопоставимы с ТТХ нашей основной стратегической ракеты «Тополь-М». Еще 9 мая этого года в центре РВСН – гарнизоне Власиха – командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Николай Соловцев сказал корреспонденту «Аргументов неделi», что РВСН в ближайшие два-три года планируют оснастить новые ракетные комплексы «Тополь-М» с разделяющейся головной частью. Это позволит более успешно преодолевать системы ПРО противника.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//В мире

Экс-разведчик выявил идейных вдохновителей провокации Киева в Керченском проливе

Экс-разведчик выявил идейных вдохновителей провокации Киева в Керченском проливе

Идейными вдохновителями прошлогодней антироссийской провокации Украины в Керченском проливе являлись представители американской власти. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//В мире

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. По словам политика, он не видит прорывов за первые сто дней президентства Владимира Зеленского.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Банк России и Минфин РФ решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируется объявить через неделю.

//Непознанное

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время сделал предсказание о том, что ждет Российскую Федерацию в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Люди, рожденные под знаками Тельца, Скорпиона, Льва, Стрельца и Рыб, разбогатеют до конца текущего года. Это обещает гороскоп астролога Павла Глобы, опубликованный на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Соцпакет

Бедность в коротких штанишках

Бедность в коротких штанишках

Росстат выдал пугающую статистику: ведомство посчитало, сколько несовершеннолетних в стране проживает за чертой бедности. Цифры получились не по-детски страшными. Как выяснилось, в 2017 г. более 26% несовершеннолетних проживали в семьях, где среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум.

//Новости партнеров

//Общество

Лучшие головоломки мира

Лучшие головоломки мира

«Кентерберийские головоломки» Генри Э. Дьюдени должны быть в библиотеке каждой семьи, где хотят научить ребёнка рассуждать логически и щёлкать даже самые сложные арифметические задачки как орехи. С такой книгой в дневнике будут только пятёрки, по крайней мере по математике!

//Общество

Где живёт душа товарища Сталина?

Где живёт душа товарища Сталина?

После выхода в «АН» небольшой заметки «Разговор с товарищем Сталиным. По душам», в которой рассказывалось о книге Вячеслава Щепоткина «Разговор по душам с товарищем Сталиным», произошло невероятное. Звонки, письма: «Спасибо вам за правду о великом человеке», «Из каких источников автор взял цифры жертв репрессий?»…

//Новости СМИ2

//Общество

Сотрудники полиции, изнасиловавшие несовершеннолетнюю девушку в Анапе, арестованы и помещены в СИЗО

Сотрудники полиции, изнасиловавшие несовершеннолетнюю девушку в Анапе, арестованы и помещены в СИЗО

Трое сотрудников полиции, изнасиловавшие несовершеннолетнюю девушку в Анапе, арестованы и помещены в СИЗО. В отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин порадовал фанатов смешным роликом про море с участием Гарри и Лизы

Максим Галкин порадовал фанатов смешным роликом про море с участием Гарри и Лизы

Шоумен, супруг Примадонны российской эстрады Максим Галкин записал новый шуточный видеоролик с участием его с Аллой Пугачевой детей - Лизы и Гарри. На этот раз видеозапись посвящена морю.

//Спорт

Дзюба едет домой. Ему там не рады

Дзюба едет домой. Ему там не рады

Программу 8-го тура и всего летнего отрезка чемпионата России по футболу в воскресенье, 1 сентября, завершит матч «Спартак» – «Зенит». Победитель, если он будет выявлен, вырвется вперёд в истории очного противостояния, а возможно, и уйдёт на сентябрьскую паузу лидером премьер-лиги.

//Спорт

Неизвестный Знарок

Неизвестный Знарок

Олег Знарок вернулся в КХЛ после пропущенного сезона. Главный тренер, с которым сборная России завоевала золото на корейской Олимпиаде, теперь тренирует московский «Спартак». Что покажут Знарок и его команда? Это одна из главных интриг российского чемпионата.

//Шпионаж

Климатическое оружие: мифы и реальность

Климатическое оружие: мифы и реальность

Самые частые в мире жалобы – на погоду. Поэтому люди не оставляют попыток вмешаться в дела небесной канцелярии. Раньше это делали шаманы, колдуны и ведьмы. Сейчас учёные всего мира продолжают работы над климатическим оружием. Эта деятельность ведётся под тайным контролем спецслужб и строго засекречена.

//Общество

Кузнецов и кокаин

Кузнецов и кокаин

Евгений Кузнецов – обладатель Кубка Стэнли и дважды чемпион мира, гордость российского спорта – попался на допинге. В его пробе обнаружен кокаин. «Аргументы недели» видят больше, чем вопрос: как же он попался? Выясняем, как популярный хоккеист, у которого было всё, в момент обрушил свою репутацию.

//Новости партнеров

//Экономика

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Президент РФ Владимир Путин 27 августа назвал сроки начала поставок газа по газопроводу "Турецкий поток". Российский лидер заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдет в Турцию до конца 2019 года.

//Общество

Врачи бегут, министры хорошеют

Врачи бегут, министры хорошеют

Президент В. Путин на правительственном совещании в пух и прах разнёс итоги госпрограммы так называемого развития медицины. В медицинских кругах её чаще называют программой уничтожения. Разбор полётов с участием руководителей президентской администрации вылился в ёмкую и ясную фразу: «полный провал».

//Город М

Столица поедет быстрее?

Столица поедет быстрее?

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Московские центральные диаметры вышли на финишную прямую. Первые две линии – МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД‑2 «Нахабино – Подольск» собираются запустить уже в ноябре этого года, хотя часть строительных работ по возведению переходов и продолжится в 2020 г.

//Город М

Как город назовёте – так и заживёт

Как город назовёте – так и заживёт

Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро. Но речь не об этом. Название, которое планируют дать ей («Коммунарская», согласно одноимённой станции и посёлку Коммунарка), вызвало бурную дискуссию о коммунистической топонимике Москвы.

//Общество

На мой век актёрской работы хватит

На мой век актёрской работы хватит

Марина ЯКОВЛЕВА родилась на станции Зима. После окончания института работала в «Школе современной пьесы», Новом драматическом театре, параллельно много снималась в кино. Зритель полюбил актрису за разнохарактерные роли в таких фильмах и сериалах, как «Однажды двадцать лет спустя», «Продлись, продлись, очарованье», «Сашка», «Моя Анфиса», «Эскадрон гусар летучих»,

//Культура

Армейская «Лестница» откроет новый сезон

Армейская «Лестница» откроет новый сезон

Юбилейный 5-й фестиваль Театра Российской армии «Лестница» на Суворовской площади пройдёт 1 сентября в этом году в новом формате. Масштабный фестиваль-спектакль о театре будет идти одновременно со всех сторон здания на восьми площадках с 16:00 до 21:30, опоясывая легендарное пятиконечное здание.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева стала мамой, но ЗАГС отказался регистрировать младенца
2

Пророчество православного старца о виновнике Третьей мировой обнародовали в СМИ
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя
5

О них не знали даже соседи, дети-маугли найдены в квартире со странными куклами

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры