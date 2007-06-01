На всякую ПРО есть «Искандер-М» и РC-24

оперативно-тактического

«Искандер-М»

Р-500

ИСПЫТАНИЯ прошли успешно. Поэтому Воен­но-промышленная комиссия под руководством первого вице-премьера Сергея Ива­нова тут же на месте приняла программу развития высокоточного оружия Сухопутных войск. Ее суть – оснащение «Ис­кандера-М» новыми головными частями в различном боевом исполнении. Крылатые ракеты для него пойдут в серию уже в 2009 г. – много раньше, чем американцы развернут ПРО в Европе.

Но еще более значимой была весть о пуске с Госу­дар­ственного испытательного по­лигона Плесецк прототипа новой межконтинентальной бал­листической ракеты (МБР) РС-24 . Для этой новинки еще нет привычного натовского названия. Новая МБР имеет разделяющую головную часть индивидуального наведения и придет на смену устаревающим тяжелым, но наиболее пугающим США ракетам РС-20 «Воевода» (SS-18 Satan) и РС-18 (SS-19 Stilet).

Первый вице-премьер Сер­­гей Иванов:

– У России появились новые оперативно-тактический и стратегический комплексы, которые способны преодолевать любые существующие и будущие системы ПРО.