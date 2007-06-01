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Цирковых тигров – под суд?

№ 22(56) от 31.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Цирковых тигров – под суд?
Артур с полосатым найденышем

 Второе лето подряд знаменитый аттракцион «Тигры-шоу» под руководством народного артиста России Михаила Багдасарова пополняется полосатыми артистами. В прош­лом году, во время работы аттракциона в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, тигрица Бетти родила двоих детенышей и отказалась их кормить. В результате малышей выкармливали дрессировщики Карина и Артур Багдасаровы. Через несколько месяцев маленькую тигрицу пришлось отдать другим дрессировщикам, потому что нежелательно, чтобы на манеже находились животные разного пола. Зато ее братик, которого назвали Эльбрус, благополучно растет и уже делает свои первые шаги по манежу. 

 ЭТИМ летом – новое пополнение. Буквально на днях у Багдасаровых появился еще один маленький тигренок. Причем произошло это необычным образом. Один из сотрудников ГАИ остановил на шоссе машину, показавшуюся ему подозрительной. Едва затормозив у обочины, водитель выскочил из автомобиля и скрылся в лесу. Начав осматривать старенькую «шестерку» «Жигули», сотрудник ГАИ услышал необычные звуки, похожие на скрежет металла, – за креслом водителя сидел маленький тигренок.

 По удивительному совпадению незадолго до этого сержант ГАИ побывал на представлении цирка Никулина. Наверное, поэтому у него не возникло сомнений, куда позвонить, чтобы срочно пристроить зверя. Тигренок, судя по всему, уже давно хотел кушать!

 Так в аттракционе Багдасаровых появился новый артист. Ест он пока из пипетки, имени у него еще нет, но кричит уже очень громко. Дрес­сировщики думают, что из него вырастет настоящая звезда манежа. Мы встретились с руководителем аттракциона Михаилом Багдасаровым.

 – Михаил Ашотович, тигры всегда появляются у вас таким необычным образом?

 – Ну что вы. Это, можно сказать, подарок судьбы. Обычно я всегда сам покупал животных. К сожалению, в компании Росгосцирк, где проработал всю свою жизнь, я всегда сталкивался с большими сложностями. Когда только решил сделать свой аттракцион с хищниками и подал заявку, мне его разрешили. Но вместо крупных хищников предложили взять… волка, шакала и гиену. С этими животными я работать не хотел, поэтому сам купил тигров, львов, пантер, пум и снежных барсов. Но все оказалось непросто. Мне заявили, что физическое лицо не может покупать хищников, поэтому работать с ними я не имел права. Пришлось раздобыть справку из Ереванского зоопарка о том, что этих животных мне подарили.

 – И что потом стало с этими животными?

 – К сожалению, многие погибли в Брянске от эпидемии сальманеллеза. Тогда я снова начал покупать животных, но уже в основном тигров. Некоторых тигрят через три границы провозил. Обидно, что Росгосцирк мне в этом никогда не помогал. Даже когда в 1997 г. в Китае у меня странным образом погибло несколько тигров (китайцы бешеные деньги платят за тигриные кости, из которых делают лекарства), мне и тогда никто не помог с приобретением новых. Вновь сам их покупал. Вообще, за 17 лет работы аттракцион ни разу не проверялся специальной оценочной комиссией. А это необходимо делать, чтобы менять устаревшие клетки, костюмы, реквизит. Поэтому кроме тигров приходилось покупать все необходимое, чтобы не выпасть из обоймы.

 – У вас, насколько я знаю, возникли проблемы в связи с вашим уходом из Росгосцирка?
 – Росгосцирк требует вернуть аттракцион, включая тигров и весь реквизит. Хотя что возвращать, я не понимаю. Все старые клетки, фургоны и костюмы давно пришли в негодность. Последний старый окровавленный костюм Артура я сдал в Центр циркового искусства полгода назад. Все остальное просто сгнило. Здесь же, в Никулинском цирке, нам изготовили новые клетки, фургоны, сшили новые костюмы. А из всех тигров только двое действительно принадлежат Росгосцирку. Остальные – моя собственность.

 – Если вернуть тигров, они смогут работать с другим дрессировщиком?

 – Нет, конечно. Никакие животные, выращенные и воспитанные одним дрессировщиком, не смогут работать с другим. Если бывает нужно передать аттракцион, новый дрессировщик очень медленно и постепенно входит в него под руководством предыдущего. Так что этих тигров, скорее всего, сдадут в зоопарк. Может быть, отправят в Сафари-парк в Геленджике.

 – А что сейчас происходит в связи с этим?

 – Уже не помню даже, какой по счету суд состоялся по этому поводу. Причем суд выносит решение оставить моих тигров мне, а Росгосцирк подает апелляционные жалобы. Поэтому 14 июня будет очередной арбитражный суд. Но чего дирекция Росгосцирка хочет добиться, я не понимаю. Никаких документов у них на тигров нет и быть не может. Конечно, я не сторонник того, чтобы перетряхивать грязное белье, но если этот судебный «сериал» не закончится, придется это сделать.

Ольга РАДОВА

Чье зверье?

 ВЫДЕРЖКА из решения Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2007 г. по делу № А40-2531/07-105-26.

 «Материалами дела подтверждается право собственности истца (т.е. компании Росгосцирк. – Прим. авт.) только на
2 тигров – самца Шефа 2001 г.р. и самца Немана 2001 г.р. Так, платежным поручением от 26.07.2001 №1097 истец по счету-фактуре от 27.06.2001 г. №9 уплатил МУК Пермский зоосад 150 000 руб. за тигров амурский (молодняк) 2 гол. для номера п/р Багдасарова М. за счет субсидий федерального бюджета. Указанные тигры числятся у истца согласно данным бухгалтерского учета.

 Право собственности истца на 11 голов остальных тигров 1995–1999 гг. рождения подтверждения материалами не нашло. Истцом не предоставлено суду каких-либо доказательств приобретения в порядке гл. 14 ГК РФ прав собственности на этих животных».

Артур и Цезарь снова вместе

 Почти год назад во время представления заслуженный артист России Артур Багдасаров получил серьезные травмы от тигра Цезаря. Сегодня Артур и Цезарь снова работают на манеже вместе. Как чувствует себя молодой дрессировщик?

 – ГОРАЗДО лучше. Настроение хорошее, в целом на здоровье не жалуюсь. После травмы основная проблема была с правой рукой – кисть вообще не двигалась. Помог доктор из Уфы Равиль Мирхайдаров. Он лечит руку уколами удивительного лекарства – аллапланта. Буквально после первых инъекций начала возвращаться двигательная способность. Про окончательное восстановление еще говорить рано. Думаю продолжить лечение этим способом.

 Дрессировщики Багдасаровы и редакция «Аргументов неделi» объявляют конкурс среди наших читателей на лучшее имя для тигренка. Оно должно быть звучным и красивым. Победитель конкурса получит возможность сфотографироваться с малышом и знаменитыми укротителями, которые вручат ему два билета на представление в цирк Никулина. Фото будет опубликовано в нашей газете.

 Предложения с именем тигренка присылайте на адрес Карины Багдасаровой: Tigerskarina@hotbox.ru

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