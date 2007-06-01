Цирковых тигров – под суд?

Второе лето подряд знаменитый аттракцион «Тигры-шоу» под руководством народного артиста России Михаила Багдасарова пополняется полосатыми артистами. В прош­лом году, во время работы аттракциона в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, тигрица Бетти родила двоих детенышей и отказалась их кормить. В результате малышей выкармливали дрессировщики Карина и Артур Багдасаровы. Через несколько месяцев маленькую тигрицу пришлось отдать другим дрессировщикам, потому что нежелательно, чтобы на манеже находились животные разного пола. Зато ее братик, которого назвали Эльбрус, благополучно растет и уже делает свои первые шаги по манежу.

ЭТИМ летом – новое пополнение. Буквально на днях у Багдасаровых появился еще один маленький тигренок. Причем произошло это необычным образом. Один из сотрудников ГАИ остановил на шоссе машину, показавшуюся ему подозрительной. Едва затормозив у обочины, водитель выскочил из автомобиля и скрылся в лесу. Начав осматривать старенькую «шестерку» «Жигули», сотрудник ГАИ услышал необычные звуки, похожие на скрежет металла, – за креслом водителя сидел маленький тигренок.

По удивительному совпадению незадолго до этого сержант ГАИ побывал на представлении цирка Никулина. Наверное, поэтому у него не возникло сомнений, куда позвонить, чтобы срочно пристроить зверя. Тигренок, судя по всему, уже давно хотел кушать!

Так в аттракционе Багдасаровых появился новый артист. Ест он пока из пипетки, имени у него еще нет, но кричит уже очень громко. Дрес­сировщики думают, что из него вырастет настоящая звезда манежа. Мы встретились с руководителем аттракциона Михаилом Багдасаровым.

– Михаил Ашотович, тигры всегда появляются у вас таким необычным образом?

– Ну что вы. Это, можно сказать, подарок судьбы. Обычно я всегда сам покупал животных. К сожалению, в компании Росгосцирк, где проработал всю свою жизнь, я всегда сталкивался с большими сложностями. Когда только решил сделать свой аттракцион с хищниками и подал заявку, мне его разрешили. Но вместо крупных хищников предложили взять… волка, шакала и гиену. С этими животными я работать не хотел, поэтому сам купил тигров, львов, пантер, пум и снежных барсов. Но все оказалось непросто. Мне заявили, что физическое лицо не может покупать хищников, поэтому работать с ними я не имел права. Пришлось раздобыть справку из Ереванского зоопарка о том, что этих животных мне подарили.

– И что потом стало с этими животными?

– К сожалению, многие погибли в Брянске от эпидемии сальманеллеза. Тогда я снова начал покупать животных, но уже в основном тигров. Некоторых тигрят через три границы провозил. Обидно, что Росгосцирк мне в этом никогда не помогал. Даже когда в 1997 г. в Китае у меня странным образом погибло несколько тигров (китайцы бешеные деньги платят за тигриные кости, из которых делают лекарства), мне и тогда никто не помог с приобретением новых. Вновь сам их покупал. Вообще, за 17 лет работы аттракцион ни разу не проверялся специальной оценочной комиссией. А это необходимо делать, чтобы менять устаревшие клетки, костюмы, реквизит. Поэтому кроме тигров приходилось покупать все необходимое, чтобы не выпасть из обоймы.

– У вас, насколько я знаю, возникли проблемы в связи с вашим уходом из Росгосцирка?

– Росгосцирк требует вернуть аттракцион, включая тигров и весь реквизит. Хотя что возвращать, я не понимаю. Все старые клетки, фургоны и костюмы давно пришли в негодность. Последний старый окровавленный костюм Артура я сдал в Центр циркового искусства полгода назад. Все остальное просто сгнило. Здесь же, в Никулинском цирке, нам изготовили новые клетки, фургоны, сшили новые костюмы. А из всех тигров только двое действительно принадлежат Росгосцирку. Остальные – моя собственность.

– Если вернуть тигров, они смогут работать с другим дрессировщиком?



– Нет, конечно. Никакие животные, выращенные и воспитанные одним дрессировщиком, не смогут работать с другим. Если бывает нужно передать аттракцион, новый дрессировщик очень медленно и постепенно входит в него под руководством предыдущего. Так что этих тигров, скорее всего, сдадут в зоопарк. Может быть, отправят в Сафари-парк в Геленджике.

– А что сейчас происходит в связи с этим?



– Уже не помню даже, какой по счету суд состоялся по этому поводу. Причем суд выносит решение оставить моих тигров мне, а Росгосцирк подает апелляционные жалобы. Поэтому 14 июня будет очередной арбитражный суд. Но чего дирекция Росгосцирка хочет добиться, я не понимаю. Никаких документов у них на тигров нет и быть не может. Конечно, я не сторонник того, чтобы перетряхивать грязное белье, но если этот судебный «сериал» не закончится, придется это сделать.

Чье зверье?

ВЫДЕРЖКА из решения Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2007 г. по делу № А40-2531/07-105-26.

«Материалами дела подтверждается право собственности истца (т.е. компании Росгосцирк. – Прим. авт.) только на

2 тигров – самца Шефа 2001 г.р. и самца Немана 2001 г.р. Так, платежным поручением от 26.07.2001 №1097 истец по счету-фактуре от 27.06.2001 г. №9 уплатил МУК Пермский зоосад 150 000 руб. за тигров амурский (молодняк) 2 гол. для номера п/р Багдасарова М. за счет субсидий федерального бюджета. Указанные тигры числятся у истца согласно данным бухгалтерского учета.

Право собственности истца на 11 голов остальных тигров 1995–1999 гг. рождения подтверждения материалами не нашло. Истцом не предоставлено суду каких-либо доказательств приобретения в порядке гл. 14 ГК РФ прав собственности на этих животных».

Артур и Цезарь снова вместе

Почти год назад во время представления заслуженный артист России Артур Багдасаров получил серьезные травмы от тигра Цезаря. Сегодня Артур и Цезарь снова работают на манеже вместе. Как чувствует себя молодой дрессировщик?

– ГОРАЗДО лучше. Настроение хорошее, в целом на здоровье не жалуюсь. После травмы основная проблема была с правой рукой – кисть вообще не двигалась. Помог доктор из Уфы Равиль Мирхайдаров. Он лечит руку уколами удивительного лекарства – аллапланта. Буквально после первых инъекций начала возвращаться двигательная способность. Про окончательное восстановление еще говорить рано. Думаю продолжить лечение этим способом.

Дрессировщики Багдасаровы и редакция «Аргументов неделi» объявляют конкурс среди наших читателей на лучшее имя для тигренка. Оно должно быть звучным и красивым. Победитель конкурса получит возможность сфотографироваться с малышом и знаменитыми укротителями, которые вручат ему два билета на представление в цирк Никулина. Фото будет опубликовано в нашей газете.

Предложения с именем тигренка присылайте на адрес Карины Багдасаровой: Tigerskarina@hotbox.ru