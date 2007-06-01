Дети играют вместе со взрослыми

детей-инвалидов

Когда-то

детей-инвалидов.

К ДНЮ защиты детей канал «Россия» приготовил документальный фильм «Мальчик из Армавира. Необыкновенные вундеркинды». Речь в нем идет о Благотворительном фонде «Мир искусства». Его основатель Владислав Тетерин собирает по всей стране музыкально одаренныхи учит их большой музыке.Тетерин был концертирующим пианистом. Однажды во время гастролей в Японии его попросили дать благотворительный концерт в интернате дляПосле него он бросил свою карьеру и стал организовывать концерты, в которых талантливые дети поют и играют на одной сцене с великими музыкантами – Монтсеррат Кабалье, Дмитрием Хворостовским, Владимиром Спиваковым, Эвелин Гленни.