Спасите Колю!

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ Ко­ля Панов из подмосковного поселка Ры­леево, что входит в городской округ Бронницы, мечтал вырасти, выучиться и стать программистом. В мае мальчику должны были вручить желтый пояс по каратэ. Но в марте Коля пожаловался на боли в ноге, и мать повела сына к врачу. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба: у Коли – саркома Юинга бедренной кости, иначе говоря – рак.

Коле предстоит долгое лечение – десять курсов полихимиотерапии и сложнейшая операция по эндопротезированию. Врачи говорят, что эндопротез будет «расти» вместе с ногой, и Коля сможет даже на велосипеде кататься.

Но чтобы Колин организм выдержал убойную для раковых клеток дозу химических препаратов, ему назначили сопроводительную терапию и составили длинный список лекарств, которые он должен принимать ежедневно. Вот только мама не может купить сыну эти лекарства, так как они стоят целое состояние – 920 000 рублей! А потому пока сильнодействующие химические препараты убивают в организме Коли не только раковые клетки, но и здоровые. Вот и выходит: чтобы спасти Колю от рака, сегодня требуется не только искусство врачей, но и наше сострадание и милосердие.

Союз благотворительных организаций России просит всех, кто хочет и может помочь Коле Панову, перечислить средства на его лечение. Каждый ваш рубль может спасти жизнь ребенка.

Более подробная информация – по тел. (495) 225-1316 или на сайте www.sbornet.ru.

P.S. Абоненты ОАО «Мега­Фон» могут помочь Коле Па­но­ву и другим больным раком детям, отправив SMS на короткий номер 5035. Стоимость одного SMS – 20 руб. (включая НДС). Именно эта сумма после каждого отправленного сообщения будет списана со счета жертвователя и направлена на лечение нуждающихся в нашей помощи мальчиков и девочек.

Реквизиты

Во всех отделениях Сбербанка России платежи в адрес Коли Панова принимаются без взимания комиссионных.

Получатель: некоммерческое партнерство «Союз благотворительных организаций России»

ИНН 7715257832, КПП 771501001

Назначение платежа: целевое финансирование лечения Коли Панова

Расчетный счет в рублях: 40703810200000011387 в ООО КБ «Славянский кредит» г. Москва

Кор. счет: 30101810200000000788

БИК: 044585788

