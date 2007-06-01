Широкий взгляд

В ПРОШЛОМ году на рынке телевизоров произошел перелом. Традиционно самыми популярными в России были маленькие телевизоры с диагоналями 15–20 дюймов. Сейчас выбирают экраны гораздо более внушительных размеров. «Самая популярная диагональ теперь 26 дюймов, стоимостью 24–25 тыс. рублей. Продажи таких телевизоров растут быст­рее всего», – говорит представитель отраслевой ассоциации РАТЭК Антон Гуськов. По данным компании ITResearch, в прошлом году 26-дюймовые телевизоры выбрало 42% покупателей.

Тем временем бум спроса на большие телевизоры только начинается. Как считают эксперты, цены продолжат падать, а диагонали расти. Через год за 25 тыс. руб. можно будет купить «плоский» телевизор с диагональю 42 дюйма (106 см).

Такие цены – уже реальность, правда, пока что в Европе и США. Там «плазменные» и жидкокристаллические экраны ежегодно дешевеют почти на треть. Причем чем больше диагональ, тем значительнее падение ее стоимости.

Российские продавцы пока считают большие ТВ «элитарным» продуктом для домашних кинотеатров и устанавливают на них высокие наценки. По данным ITResearch, в прошлом году «средневзвешенная» цена плазменных панелей в России составляла внушительные 2890 долларов. Это минимум вдвое больше, чем на Западе.

Но ценовой перекос не может сохраняться вечно. Корейские и голландские производители, которые занимают первые три места на россий­ском рынке телевизоров, ясно дали понять, что скоро и в нашей стране «космические» цены на плазму и большие ЖК уйдут в прошлое.

Правда, росту продаж больших экранов могут помешать некоторые российские особенности. Во-первых, многим людям просто некуда ставить громадные ТВ. «В стране маленьких квартир возникают проблемы с размером телевизоров. Это существенно ограничивает рынок плазменных панелей с диагональю 42 дюйма», – уверен ведущий эксперт ITResearch Василий Мочар.

Вторая причина – низкое для больших экранов качество изображения «эфирного» телевидения. Когда картинку растягивают до размера в метр, она выглядит не слишком привлекательно. В глаза бросаются помехи, тени, искажения сигнала.

Впрочем, эксперты считают, что российский рынок пока далек от насыщения. Размеры диагоналей телеприемников в российских домах будут расти. Возможно, через год внешний вид многих квартир сильно изменится. Хозяева в массовом порядке займутся перестановками мебели, расчищая место для телевизоров с большими экранами.