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Американские кладоискатели украли у Испании крупнейшую в мире взятку
№ 21(55) от 24.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Испанцы подозревают, что американская компания «Одиссей Морские исследования», 18 мая объявившая о находке самого крупного клада в истории человечества, пытается обмануть их страну.
ПРЕДЫСТОРИЯ скандала такова. В 1693 г. шторм потопил у берегов Испании британскую эскадру из 179 кораблей. В трюме ведущего фрегата «Сассекс» находилось 600 бочек с золотом и серебром (эксперты оценивают стоимость груза в 3,5 млрд. евро). Это была самая крупная взятка в истории человечества, которую Голландия, Бавария, Швеция, Англия хотели заплатить испанскому герцогу за поддержку в войне против Франции.
Фрегат «Сассекс» нашла в 2001 г. компания «Одиссей», специализирующаяся на поиске сокровищ. Она прочесала 400 кв. миль дна Гибралтарского пролива.
Как только стало известно о находке, права на сокровища также заявили Британия и Испания. Англичане вспомнили про закон, по которому имущество любого британского судна, вне зависимости от того, в чьих территориальных водах оно затонуло, принадлежит Английской короне. Испанцы настаивали на том, что им полагается часть сокровищ, поскольку они лежат на их территории. Обе страны прислали к острову корабли своих
Работы по подъему судна были заблокированы. И только в прошлом году «Одиссей» получил разрешение на действия в испанских территориальных водах при условии, что компания не будет поднимать сокровища на поверхность без разрешения испанцев.
Однако в мае американцы зафрахтовали грузовой «боинг» для перевозки неизвестного груза из Гибралтарского пролива в США. Когда самолет приземлился, компания «Одиссей» заявила о поднятии 500 тыс. золотых и серебряных монет, отметив при этом, что найдены они в нейтральных водах.
Испанское правительство забеспокоилось, что в действительности клад поднят с фрегата «Сассекс», и поручило жандармерии провести расследование этой ситуации. Американцы тем временем скрывают, с какого именно корабля и в какой точке земного шара были подняты сокровища.
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