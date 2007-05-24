Американские кладоискатели украли у Испании крупнейшую в мире взятку

Испанцы подозревают, что американская компания «Одиссей Морские исследования», 18 мая объявившая о находке самого крупного клада в истории человечества, пытается обмануть их страну.

ПРЕДЫСТОРИЯ скандала такова. В 1693 г. шторм потопил у берегов Испании британскую эскадру из 179 кораблей. В трюме ведущего фрегата «Сассекс» находилось 600 бочек с золотом и серебром (эксперты оценивают стоимость груза в 3,5 млрд. евро). Это была самая крупная взятка в истории человечества, которую Голландия, Бавария, Швеция, Англия хотели заплатить испанскому герцогу за поддержку в войне против Франции.

Фрегат «Сассекс» нашла в 2001 г. компания «Одиссей», специализирующаяся на поиске сокровищ. Она прочесала 400 кв. миль дна Гибралтарского пролива.

Как только стало известно о находке, права на сокровища также заявили Британия и Испания. Англичане вспомнили про закон, по которому имущество любого британского судна, вне зависимости от того, в чьих территориальных водах оно затонуло, принадлежит Английской короне. Испанцы настаивали на том, что им полагается часть сокровищ, поскольку они лежат на их территории. Обе страны прислали к острову корабли своих военно-морских сил. Не собиралась отступать и американская компания «Одиссей».

Работы по подъему судна были заблокированы. И только в прошлом году «Одиссей» получил разрешение на действия в испанских территориальных водах при условии, что компания не будет поднимать сокровища на поверхность без разрешения испанцев.

Однако в мае американцы зафрахтовали грузовой «боинг» для перевозки неизвестного груза из Гибралтарского пролива в США. Когда самолет приземлился, компания «Одиссей» заявила о поднятии 500 тыс. золотых и серебряных монет, отметив при этом, что найдены они в нейтральных водах.

Испанское правительство забеспокоилось, что в действительности клад поднят с фрегата «Сассекс», и поручило жандармерии провести расследование этой ситуации. Американцы тем временем скрывают, с какого именно корабля и в какой точке земного шара были подняты сокровища.