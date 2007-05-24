Коммунальные трубы-дуры

ПОДЗЕМНОЕ трубное царство столицы огромно и разношерст­но. Только труб с горячей водой у нас под ногами лежит без малого 10 тыс. километров. Причем все они разные, как по диаметру, так и по материалу, из которого изготовлены, а значит, и по сроку службы. Все это хозяйст­во латают и обслуживают 18 500 сотрудников Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Финансирование от столичных властей идет бесперебойно и в необходимых объемах, но хозяйство настолько запущено, что решить проблему одним махом не смог бы даже уборщик авгиевых конюшен Геракл. В целом по столице порядка 76% всех труб нуждаются в замене.

- Считай, почти половина труб в городе - стальные, они уже отслужили свой срок и давно нуждаются в замене, - говорит Дмитрий Михайленко, мастер участка одного из филиалов МОЭК. - Клали их еще в советские времена. А горячая вода - субстанция высокоагрессивная, за 5-10 лет (в зависимости от толщины стенок) превращает железо в ржавую труху.

Стальные трубы в пено­уретановой оболочке, а также оцинкованные в городском коммунальном хозяйстве стали применять к середине 90‑х. Эти служат дольше «совет­ских». В тех микрорайонах, где они лежат, горячую воду отключают всего на 2 недели. Например, в Марьино и Люблино.

Меньше всего в Москве труб нового поколения - из шитого полиэтилена. Им замена потребуется лет через 40. Такие износостойкие тепловые коммуникации проложили в Бутово. Потому тамошние жители и просидят без горячей воды только 2-3 дня. У нас любят ссылаться на Европу, мол, там горячую воду не отключают вовсе. Это неправда, говорят специалисты, «вечных двигателей» нет и в коммунальном хозяйстве. Просто на Западе все «закольцовано» и продублировано: горячую воду подают из соседних теплосетей. В Моск­ве это практически невозможная операция - у нас «сообщающихся сосудов» в трубо­проводах нет.

Почему же в подавляющем большинстве районов города люди оказываются отрезанными от горячей воды на целые три недели?

- Нам выгодно делать скорее, потому что платят за сданную работу, - утверждает Дмитрий Михайленко. - Какой смысл тянуть время? Но быстрее не получается. В одном месте детская площадка, в другом - ракушки стоят, в третьем трубы лежат под проезжей частью или газоном, где-то - вообще на частной территории. В каждом таком случае на работу нужно получить кучу согласований, разрешений…

Даже если все уже сделано, опрессовка (пробный пуск воды) часто дает течь в другом месте. Тогда приходится все начинать заново…

Но трубы - это только половина проблемы. Профилактике и ремонту подлежит еще и 8921 центральный и индивидуальный тепловой пункт (ЦТП и ИТП), оборудованный бойлерами. Именно в них холодную воду нагревают перед подачей в дома москвичей. Эти агрегаты по большей части тоже старые, советского времени. Размером они с жилую комнату. Прочищают этих монстров вручную специальными шомполами. Иной раз на это и трех недель не хватает. Бойлеры нового поколения - размером с кухонную плиту, стоят пока только в том же Бутово…

На вопрос, будет ли когда-нибудь конец этому издевательству, в МОЭК отвечают: через пять лет. В соответствии с разработанным и одобренным столичными властями планом реконструкции теплосетей. Стоимостью в 34 млрд. рублей. Вот тогда и заживем, как в Европе или в Бутово.

Их оптимизмом да ванны бы наполнить…