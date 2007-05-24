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Коммунальные
трубы-дуры
Горячая вода ушла на профилактику
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]
ПОДЗЕМНОЕ трубное царство столицы огромно и разношерстно. Только труб с горячей водой у нас под ногами лежит без малого 10 тыс. километров. Причем все они разные, как по диаметру, так и по материалу, из которого изготовлены, а значит, и по сроку службы. Все это хозяйство латают и обслуживают 18 500 сотрудников Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Финансирование от столичных властей идет бесперебойно и в необходимых объемах, но хозяйство настолько запущено, что решить проблему одним махом не смог бы даже уборщик авгиевых конюшен Геракл. В целом по столице порядка 76% всех труб нуждаются в замене.
- Считай, почти половина труб в городе - стальные, они уже отслужили свой срок и давно нуждаются в замене, - говорит Дмитрий Михайленко, мастер участка одного из филиалов МОЭК. - Клали их еще в советские времена. А горячая вода - субстанция высокоагрессивная, за
Стальные трубы в пеноуретановой оболочке, а также оцинкованные в городском коммунальном хозяйстве стали применять к середине 90‑х. Эти служат дольше «советских». В тех микрорайонах, где они лежат, горячую воду отключают всего на 2 недели. Например, в Марьино и Люблино.
Меньше всего в Москве труб нового поколения - из шитого полиэтилена. Им замена потребуется лет через 40. Такие износостойкие тепловые коммуникации проложили в Бутово. Потому тамошние жители и просидят без горячей воды только
Почему же в подавляющем большинстве районов города люди оказываются отрезанными от горячей воды на целые три недели?
- Нам выгодно делать скорее, потому что платят за сданную работу, - утверждает Дмитрий Михайленко. - Какой смысл тянуть время? Но быстрее не получается. В одном месте детская площадка, в другом - ракушки стоят, в третьем трубы лежат под проезжей частью или газоном,
Даже если все уже сделано, опрессовка (пробный пуск воды) часто дает течь в другом месте. Тогда приходится все начинать заново…
Но трубы - это только половина проблемы. Профилактике и ремонту подлежит еще и 8921 центральный и индивидуальный тепловой пункт (ЦТП и ИТП), оборудованный бойлерами. Именно в них холодную воду нагревают перед подачей в дома москвичей. Эти агрегаты по большей части тоже старые, советского времени. Размером они с жилую комнату. Прочищают этих монстров вручную специальными шомполами. Иной раз на это и трех недель не хватает. Бойлеры нового поколения - размером с кухонную плиту, стоят пока только в том же Бутово…
На вопрос, будет ли
Их оптимизмом да ванны бы наполнить…
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