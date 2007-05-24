Граждане мира и Москвы

1988-го.

Би-2

Шура Би-2:

- МЫ МНОГО ездили по городам мира - и были там не только туристами, артистами но и постоянными жителями. Начиналось все с Минска. Оттуда приш­лось уехать, потому что в перестроечные времена там буквально было нечем дышать. Даже сигареты - и те по карточкам! О творческой самореализации в Белоруссии и речи быть не могло. И мы переехали в Иерусалим. Там мне нравилось. В каждом городе по-своему хорошо.

Потом захотелось странствий. В Австралии у меня жили родст­венники, и я подумал: «Почему бы туда не поехать?» Австралия произвела на меня глубокое впечатление: там все пронизано ощущением покоя - и это нисколько не противоречит тому, что, например, в Мельбурне клубов больше, чем в Москве. Кроме того, я не люблю зиму, а в Австралии как-то даже забываешь о том, что может быть холодно. Я и зимой предпочитаю уезжать в теплые края.

Впрочем, Москва не единожды меня удивляла. Вот, например, когда мы с Левой первый раз прилетели из Авст­ралии в Россию, была весна: тополиный пух, цветет сирень. Очень романтично. Мы этого всего не видели 10 лет! После австралийского климата это было настоящее открытие «средней полосы»! В городе, конечно, полно раздражителей: пробки, атмосфера «делать деньги», характерный для мегаполиса переизбыток людей… Но, в конце концов, каждый сам выбирает, где ему обитать. С чем-то неизбежно приходится мириться. Если бы мне тут не нравилось, я бы здесь не жил. Недавно купил в центре города (на Красной Пресне. - Прим. ред.) квартиру, о которой давно мечтал, - теперь вся моя жизнь вращается вокруг этого места.

Лева Би-2:

- У МЕНЯ много любимых городов - Минск, Питер, Киев, Рига, Мельбурн… Я считаю, что атмосфера города - это не объективная характеристика, а те впечатления, которые у тебя с ним связаны. Уровень цен или архитектура не имеет никакого значения. Мне очень дорог Иерусалим - там я стал самостоятельным человеком и научился любить. В Иркутске у нас друзья - и мы, когда туда приезжаем, катаемся по Байкалу на водных мотоциклах. Думая о Браззавиле (Конго), где я прожил полтора года, в первую очередь вспоминаю о том, как меня укусила кобра.

Москва для меня город личных, не сказать больше - интимных, впечатлений. Есть события, произошедшие со мной в Москве, которые никогда бы не могли случиться в другом городе. Какие именно - я бы не риск­нул сказать на публике. Здесь я чувствую себя комфортно. Вокруг меня - в основном близкие и любимые люди. Мне нравится гулять по столице и, невзирая на пробки, ездить на машине. У меня такой красивый автомобиль, что, когда я проезжаю мимо, все оборачиваются - словно по улице прошла шикарная девушка. От столицы, как и от всего в этой жизни, рано или поздно устаешь. Но у нас с Шуриком органично получается от нее отдыхать - гастроли не дают засидеться на месте.