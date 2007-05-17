Нанотехнологии позволят людям лазить по стенам
№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Принцип действия позаимствован у ящериц гекконов. Они взбираются по вертикальным и наклонным поверхностям благодаря миллионам крошечных волосков на лапках. Волоски «прилипают» к любой поверхности на молекулярном уровне за счет действия закона физики, известного как «сила Ван дер Вальса».
Каждый отдельный волосок притягивается очень слабо, но совокупной силы достаточно, чтобы удержать бегущую с большой скоростью ящерицу даже на такой сложной поверхности, как вогнутое внутрь зеркало, закрепленное на потолке.
Вместо волосков геккона ученые использовали в своем снаряжении миллионы углеродных нанотрубок. Они обеспечивают даже лучшее сцепление с любой поверхностью, чем природный материал. «Комплект человека паука» может появиться в магазинах уже через
Предположительно, стоимость такой амуниции не превысит 100 евро. Побочный продукт разработки - тончайший (толщиной меньше волоса), но чрезвычайно прочный кабель, способный удерживать вес около тонны.
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