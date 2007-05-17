Нанотехнологии позволят людям лазить по стенам

ИССЛЕДОВАТЕЛИ из(Италия) сумели создать удивительные перчатки и ботинки. Надев их, люди смогут передвигаться по вертикальным и наклонным поверхностям.

Принцип действия позаимст­вован у ящериц гекконов. Они взбираются по вертикальным и наклонным поверхностям благодаря миллионам крошечных волосков на лапках. Волоски «прилипают» к любой поверхности на молекулярном уровне за счет действия закона физики, известного как «сила Ван дер Вальса».

Каждый отдельный волосок притягивается очень слабо, но совокупной силы достаточно, чтобы удержать бегущую с большой скоростью ящерицу даже на такой сложной поверхности, как вогнутое внутрь зеркало, закрепленное на потолке.

Вместо волосков геккона ученые использовали в своем снаряжении миллионы углеродных нанотрубок. Они обеспечивают даже лучшее сцепление с любой поверхностью, чем природный материал. «Комплект человека паука» может появиться в магазинах уже через два-три года.

Предположительно, стоимость такой амуниции не превысит 100 евро. Побочный продукт разработки - тончайший (толщиной меньше волоса), но чрезвычайно прочный кабель, способный удерживать вес около тонны.